Železný muž, kterého nezachránilo železo
Když se 28. června 1880 před policisty u australského Glenrowanu objevil muž v železném brnění, neviděli tvář, kterou už dlouhé měsíce hledali na zatykačích a v novinách. Před nimi stála postava s hranatou helmou, úzkým průzorem a tělem zakrytým kovovými pláty. Kulky narážely do železa, ale muž pokračoval v pohybu. Teprve zásahy do nechráněných nohou pomohly policistům Neda Kellyho přemoci. Tato neobvyklá scéna přežila téměř všechno ostatní, co se toho dne odehrálo. Z brnění se stal symbol odvahy a vzdoru. Méně prostoru v legendě dostává otázka, proč ho Kelly vlastně potřeboval.
Nebyl to pouze improvizovaný prostředek obrany člověka zahnaného do kouta. Kellyho skupina se před střetem pokusila vykolejit vlak přivážející policisty a počítala s útokem na ty, kdo by nehodu přežili. V místním hostinci držela civilisty. Jejímu plánu předcházela vražda muže podezřívaného ze spolupráce s policií. Přesto právě obraz obrněného psance postupem času zastínil násilí, které závěrečné střetnutí připravovalo.
Čtyři měsíce a dva týdny po Glenrowanu, 11. listopadu 1880, Kelly zemřel na šibenici v melbournské věznici Old Melbourne Gaol. Bylo mu pětadvacet let. Jeho život se stal materiálem pro knihy, obrazy a filmy, ale také pro jednu z nejvytrvalejších otázek australské historie: Jak se může člověk odsouzený za vraždu proměnit v národní legendu? Odpověď nezačíná u brnění ani u popraviště. Začíná u příběhu, který si Ned Kelly vyprávěl o sobě samém.
Rodina, pro kterou zákon představoval protivníka
Edward „Ned“ Kelly se narodil pravděpodobně mezi koncem roku 1854 a polovinou roku 1855 v kolonii Victoria. Přesné datum jeho narození neznáme. Jeho otec John, přezdívaný Red, přišel do Austrálie z Irska jako trestanec. Matka Ellen pocházela z irské přistěhovalecké rodiny. Kelly vyrůstal mezi osmi dětmi v prostředí, kde tvrdá práce, chudoba a spory s úřady patřily ke každodennosti. Po otcově smrti se rodinná situace dále zkomplikovala a Ned na sebe jako nejstarší syn bral část odpovědnosti za ostatní.
Australské kolonie tehdy nebyly místem rovných příležitostí. Vlastnictví půdy a společenský vliv se soustřeďovaly v rukou velkých držitelů, zatímco menší osadníci často zápasili s dluhy a nejistotou. Pro část irských rodin měl střet s britskými institucemi navíc historický a kulturní rozměr. To však neznamená, že každé Kellyho pozdější obvinění vůči policii bylo pravdivé. Rozlišovat mezi skutečnými poměry a jeho vlastním výkladem těchto poměrů je pro pochopení případu zásadní.
V Kellyho životopise najdeme událost, která odporuje jednoduchému obrazu dítěte předurčeného ke zločinu: jako chlapec pomohl zachránit jiného chlapce před utonutím a dostal za to zelenou hedvábnou šerpu. Tento detail nevypovídá o tom, jaký byl později, ale připomíná, že lidské chování se nedá zpětně vtěsnat do jediné předem dané role. Mladý Kelly mohl projevit odvahu a ochotu pomoci stejně jako se později podílet na násilí. Jedno automaticky nevymazává druhé.
Jeho konflikty se zákonem začaly brzy. V dospívání byl vyšetřován pro několik činů, přičemž některá obvinění nevedla k odsouzení. V roce 1871 si odpykal kratší trest za napadení a následně dostal tříletý trest za přechovávání kradeného koně. Po propuštění pracoval mimo jiné při těžbě dřeva. Z jeho života nelze udělat souvislou řadu nevyhnutelných kroků od chudoby k vraždě; většina chudých osadníků se vrahy nestala. Opakované střety s policií ale pomáhají pochopit, proč pro Kellyho získal konflikt s autoritami tak důležité místo v představě o vlastní totožnosti.
Spor, z něhož se stalo vysvětlení všeho
V dubnu 1878 přišel policista Alexander Fitzpatrick do domu Kellyových zatknout Nedova mladšího bratra Dana kvůli podezření z krádeže koní. Následoval konflikt, při němž byl Fitzpatrick zraněn střelbou. Ned a Dan se poté skrývali, jejich matka Ellen skončila před soudem a byla odsouzena k několikaletému vězení. Právě tato událost se později stala jedním z ústředních bodů Kellyho líčení rodinného pronásledování.
Zde je třeba odolat pohodlné verzi, kterou vytvořila část pozdější tradice. Okolnosti Fitzpatrickova zranění byly dlouho předmětem sporů a policista býval vykreslován jako lhář, jenž rodinu neprávem obvinil. Historik Stuart Dawson při rozboru dobových svědectví naopak dospěl k závěru, že Fitzpatrickovu verzi podpořilo více důkazů, než připouštěla zavedená legenda. To neznamená, že koloniální policie jednala ve všech případech spravedlivě. Znamená to, že Kellyho tvrzení o vlastním bezpráví nemůžeme pokládat za nezávislý popis skutečnosti.
Pro Kellyho měl konflikt ještě jinou váhu. V rodinném příběhu se stírají hranice mezi kritikou policie, osobní urážkou a povinností bránit příbuzné. Jestliže člověk začne všechny zásahy institucí chápat jako důkaz nepřátelského spiknutí, získává tím jednoduchý způsob, jak vykládat i své vlastní prohřešky. Každé další obvinění jej může utvrzovat, že je pronásledován; každý odpor vůči policii pak může ve vlastních očích považovat za další sebeobranu. U Kellyho neznáme soukromý duševní proces krok za krokem, ale podobný vzorec můžeme analyzovat v jeho doložených slovech a činech.
Po Fitzpatrickově incidentu se Ned a Dan ukrývali v buši. Připojili se k nim Joe Byrne a Steve Hart. Skupina, později známá jako Kelly Gang, se postupně vzdálila možnosti vrátit se k běžnému životu. Na útěku se navíc střet mezi tím, jak se sami viděli, a tím, jak je vnímaly úřady, ještě prohluboval.
Tři mrtví u Stringybark Creek
Dne 26. října 1878 se čtveřice dostala do střetu s policejní hlídkou u Stringybark Creek. Policisté pátrali po bratrech Kellyových. U tábora nejprve zůstali konstáblové Thomas Lonigan a Thomas McIntyre, zatímco seržant Michael Kennedy a konstábl Michael Scanlan prohledávali okolí. Ozbrojení psanci policisty překvapili. Lonigan byl zastřelen, McIntyre se vzdal a přežil. Když se Kennedy se Scanlanem vrátili, následovala další střelba. Scanlan a Kennedy zemřeli, McIntyreovi se podařilo uprchnout.
Pro rodiny tří zabitých mužů nešlo o epizodu v dějinách slavného psance. Přišly o své blízké během služby. Jejich jména – Thomas Lonigan, Michael Scanlan a Michael Kennedy – jsou důležitá právě proto, že v pozdějších vyprávěních bývají zatlačena za postavu člověka, který je zabil. Prameny umožňují rekonstruovat zásadní části střetu; přeživší McIntyre podal dobovou zprávu o tom, co viděl. Kelly naproti tomu později tvrdil, že jednal v sebeobraně.
Tento rozdíl mezi skutkem a jeho ospravedlněním je klíčový. Ozbrojený muž, který čelí pronásledování, může subjektivně pociťovat ohrožení. Pocit ohrožení však ještě nedokazuje, že každé násilí bylo nezbytné nebo oprávněné. Kellyho vlastní příběh se opíral o představu, že konflikt s policií už není běžným střetem se zákonem, ale bojem o přežití jeho rodiny a lidí, k nimž patřil. V takovém rámci se policista snadno promění z konkrétního člověka ve ztělesnění nepřátelského systému.
Po smrti tří policistů se z Kellyho a jeho společníků stali mimořádně hledaní psanci. Úřady na ně vypsaly odměnu. Skupina přepadla v prosinci 1878 banku v Euroa a v únoru 1879 další v Jerilderie. Při těchto akcích držela rukojmí a snažila se ovlivnit také veřejný obraz svého vůdce. Kelly už nechtěl pouze uniknout zatčení. Chtěl vysvětlit světu, proč by měl být jeho boj považován za spravedlivý.
Muž, který chtěl napsat vlastní rozsudek
Nejcennější svědectví o Kellyho způsobu uvažování se dochovalo na šestapadesáti stranách rukopisu známého jako Jerilderie Letter. V roce 1879 jej Kelly nadiktoval Joeu Byrneovi a zamýšlel jej zveřejnit v novinách. Text přesahuje osm tisíc slov. Popisuje Kellyho minulost, rodinné střety, zabití policistů i údajnou korupci a útlak ze strany mocných. Nejde o neutrální zpověď. Je to obhajoba, politické prohlášení a současně pokus převzít kontrolu nad tím, jak veřejnost jeho činy pochopí.
Kelly v dopise vystupuje jako člověk, kterému společnost nedala jinou možnost. Opakovaně zdůrazňuje utrpení irských osadníků a křivdy vůči své rodině. V jeho podání je násilí následkem okolností, které vytvořili druzí. To je psychologicky zásadní posun: odpovědnost za rozhodnutí střílet se přenáší na ty, proti nimž střílel. Dopis nemusíme číst jako důkaz duševní poruchy ani jako průhled do každé jeho myšlenky. Je však mimořádně výmluvným dokladem toho, jak své jednání veřejně legitimizoval.
Představme si rozdíl mezi dvěma větami: „Zabil jsem, protože jsem se tak rozhodl,“ a „Dohnali mě k tomu, neměl jsem na výběr.“ Druhá věta může být v některých situacích pravdivá, ale také umožňuje člověku obejít nejbolestnější část sebereflexe. Kellyho dopis je vystavěn právě kolem přesvědčení, že původcem konfliktu jsou jiní. Zároveň v něm nacházíme výhrůžky, které se s obrazem bezmocné oběti obtížně slučují.
Na konci textu se Kelly označuje za syna vdovy, psance, jehož rozkazy musí být uposlechnuty. Ta slova nejsou pouze projevem zoufalství. Vyjadřují nárok na moc nad druhými. Muž, který se dovolává spravedlnosti pro vlastní rodinu, současně požaduje poslušnost a hrozí těm, kdo mu odporují. Právě tento rozpor je možná výmluvnější než jakákoli pozdější legenda. Kelly se neviděl jen jako pronásledovaný. Sám si přisuzoval právo určovat, kdo je na straně spravedlnosti a kdo proti ní.
Takový mechanismus bývá v psychologii popisován jako morální ospravedlňování či morální odpoutání: čin, který by za jiných okolností vyvolával výčitky, je přeformulován jako nutná, vyšší nebo obranná povinnost. Nelze s jistotou říct, jakou míru viny Kelly ve skutečnosti cítil. Můžeme však doložit, jaký obraz svých činů nabízel čtenářům. Jeho slova ukazují, že si nepřál být považován za obyčejného lupiče a vraha. Chtěl být mužem, který vzal spravedlnost do vlastních rukou.
Poslední plán už nelze vysvětlit pouhou sebeobranou
V červnu 1880 dospělo Kellyho tažení k nejnebezpečnějšímu bodu. Skupina se rozhodla připravit past na policisty. Joe Byrne a Dan Kelly zastřelili 26. června Aarona Sherritta, který byl podezříván z informování policie. Zabít člověka kvůli podezření z loajality k druhé straně znamenalo další překročení hranice: skupina už neútočila pouze na policisty, kteří ji pronásledovali, ale také na člověka ve svém okolí, jehož považovala za zrádce.
V Glenrowanu potom psanci poškodili železniční trať. Počítali s tím, že ze vzdálenějšího Melbourne přijede policejní vlak, který na narušených kolejích vykolejí. Podle rekonstrukcí State Library Victoria a National Museum of Australia chtěli přepadnout i přeživší. Obyvatele města mezitím násilím soustředili v hostinci. Policejnímu vlaku se podařilo před nebezpečným úsekem zastavit díky varování místního učitele Thomase Curnowa. Původní plán tak selhal ještě předtím, než se změnil v katastrofu s neznámým počtem dalších mrtvých.
Právě zde končí možnost vykládat celý příběh jen jako obranu před nespravedlivým zatčením. Vykolejení vlaku není spontánní reakcí na bezprostřední útok. Vyžaduje přípravu, čas a ochotu vystavit další lidi smrtelnému riziku. Stejně tak vražda podezřelého informátora není pouhým vedlejším důsledkem konfliktu s úřady. Tyto činy ukazují, kam až se posunula hranice toho, co skupina pokládala za přijatelné.
Když policejní oddíl hostinec obklíčil, začal poslední střet. Kelly a jeho společníci měli na sobě doma vyrobené železné pancíře z kovových částí zemědělského nářadí. Brnění chránilo trup a hlavu, ale bylo těžké a nechávalo nohy zranitelné. Během střelby byl zabit Joe Byrne, další členové skupiny Dan Kelly a Steve Hart zemřeli v hostinci. V nebezpečí se ocitli také rukojmí; policejní palba některé z nich zasáhla. Ned Kelly utrpěl zranění, byl zajat a jako jediný ze čtveřice přežil.
Dramatické brnění od té doby nabízí skoro dokonalý obraz pro historickou legendu: osamělý muž chráněný železem vzdoruje mnohonásobné přesile. Jenže symbol dokáže zároveň zakrýt příčinu konfliktu. Ze závěrečné fotografie násilného příběhu se dá snadno vynechat vražda Aarona Sherritta, zničená trať i civilisté držené pod hrozbou zbraní. Čím jednodušší je ikona, tím víc skutečnosti musí zmizet za jejím obrysem.
Soud, který neskončil otázkou viny společnosti
Ned Kelly po zajetí stanul před soudem v Melbourne. V říjnu 1880 byl uznán vinným z vraždy konstábla Thomase Lonigana a soudce Redmond Barry jej odsoudil k smrti. Ačkoli byl spojován se zabitím tří policistů a dalšími násilnými činy, rozsudek smrti se opíral právě o Loniganovu vraždu. Kelly se před soudem snažil prosazovat svou verzi událostí a tvrdil, že jeho případu nikdo nerozumí tak jako on sám.
V jeho postoji pokračuje stejný motiv, který lze sledovat v Jerilderie Letter. Vlastní perspektivu staví nad výpovědi svědků a nad soudní hodnocení. To samo o sobě není známkou psychické poruchy; obžalovaní mají právo hájit se a soudy se mohou mýlit. V kontextu Kellyho veřejné obhajoby ale tato slova dobře zapadají do obrazu muže, který byl přesvědčen, že jeho příběh má jiný, vyšší smysl, než jaký mu přisuzuje zákon.
Kelly měl značnou podporu části veřejnosti. Pod petici proti jeho popravě se podepsaly tisíce lidí. Samotný odpor k trestu smrti ale ještě neznamená schvalování všech Kellyho činů. Někdo mohl pochybovat o spravedlnosti koloniálních institucí, jiný mohl odmítat šibenici z principu, další skutečně vnímal Kellyho jako rebela chudých. Spojit všechny tyto postoje do jediného tvrzení, že „Austrálie stála za vrahem“, by bylo stejně nepřesné jako opačný obraz společnosti jednotně požadující pomstu.
Dne 11. listopadu 1880 byl Kelly v Old Melbourne Gaol popraven. Jedna z nejznámějších verzí jeho posledního okamžiku tvrdí, že pronesl „Such is life“, tedy „Takový je život“. Jenže dobové zprávy tuto elegantní větu spolehlivě nepotvrzují. Historik Stuart Dawson porovnal svědectví o popravě a ukázal, že většina pozorovatelů zaznamenala spíše útržkovité „Ah well, I suppose“ – přibližně „No dobře, myslím…“ – nebo podobnou variantu. Podle jeho závěru se slavná formulace stala legendou díky pozdějšímu zkreslení.
Rozdíl může působit drobně. Ve skutečnosti mění celé vyznění scény. „Takový je život“ zní jako poslední věta muže, který přijímá osud s chladnou odvahou. Neúplná, nejistě vyslovená slova připomínají obyčejného člověka před smrtí. Pozdější vypravěči získali v krátké větě přesně to, co potřebovali: snadno zapamatovatelnou pointu, která Kellymu propůjčovala důstojnost i ve chvíli, kdy nad svým životem ztratil kontrolu.
Jak se z vraha stává hrdina
Kellyho posmrtný osud není jen příběhem jedné historické nepřesnosti. Je příkladem toho, jak společnost vybírá z minulosti takové obrazy, které odpovídají jejím současným potřebám. V některých verzích je Kelly symbolem odporu chudých proti privilegovaným, v jiných představuje odvahu jednotlivce stojícího proti přesile. Pro potomky policistů, oběti přepadení nebo lidi, kteří zdůrazňují jeho plánovaný útok na vlak, zůstává především násilným zločincem.
Jeho legenda přitom nevznikla až dlouho po smrti. Už za života chápal význam veřejného vyprávění: snažil se dostat svou obhajobu do novin, vysvětloval vlastní skutky a mluvil jazykem křivdy, loajality a spravedlnosti. Pozdější generace pak převzaly některé prvky jeho vlastního příběhu a doplnily je o nové symboly. Brnění dostalo téměř mytický význam. Jeho tvář se objevovala v umění a populární kultuře. Slavná poslední slova se opakovala navzdory pochybnostem o jejich pravdivosti.
Zločinec se hrdinou nestává nutně proto, že lidé neznají fakta. Někdy je znají, ale skládají je do jiného morálního příběhu. Přepadení bank může v takovém vyprávění vypadat jako úder mocným. Útěk před policií jako boj za svobodu. Smrt na šibenici jako mučednictví. Problém je v tom, že tyto symbolické výklady mohou zmenšit význam skutečných obětí, které do vybraného příběhu nezapadají.
Ani Kellyho nárok na spravedlnost nelze prostě odmítnout jako bezvýznamný. Podmínky chudých irských osadníků a vztah s koloniálními institucemi jsou důležitou historickou součástí jeho života. Vyprávět o nespravedlnosti ovšem neznamená přisoudit oběti nespravedlnosti právo vraždit. Nejtěžší část Kellyho příběhu je právě možnost, že se obě roviny mohou potkat v jednom člověku: mohl skutečně zažít křivdy a současně být odpovědný za rozhodnutí, jimiž ublížil druhým.
Co zůstalo pod přilbou
Dnes se Kellyho skutečné brnění uchovává ve State Library Victoria. Instituce spravuje také rukopis dopisu, který nadiktoval svému spolupachateli. Dochovaly se fotografie, dobové noviny, soudní záznamy a také posmrtné masky či jejich kopie. Předměty působí hmatatelněji než psychologické výklady, ale žádný z nich sám o sobě nevysvětlí, proč se z mladého muže stal vůdce skupiny ochotné zabíjet.
Přesvědčivější než pokus stanovit Kellymu diagnózu s odstupem téměř půldruhého století je sledovat logiku jeho činů. Začíná zkušeností rodiny, která se střetává s autoritami. Pokračuje přesvědčením, že policie je protivník, před nímž je třeba bránit své blízké. Po třech mrtvých u Stringybark Creek už se vlastní obraz obránce neobejde bez rozsáhlého ospravedlňování. A v Glenrowanu končí plánem, při němž jsou další lidé vystaveni smrti jménem boje, který Kelly označoval za spravedlivý.
Bylo by příliš jednoduché uzavřít, že jeho příběh ukazuje, jak společnost vždycky naletí charismatickému zločinci. Stejně jednoduché by bylo vidět v něm pouze oběť nespravedlivé doby. Důležité je spíše to, jak se osobní křivda může proměnit v univerzální vysvětlení vlastního chování. Dokud člověk připisuje veškerou odpovědnost okolí, nemusí si položit otázku, co svými rozhodnutími způsobil druhým.
Když Ned Kelly 11. listopadu 1880 zemřel, skončil jeho život, nikoli příběh o něm. Ten pokračoval bez možnosti, aby jeho autor cokoli opravil. Společnost mu dala brnění, poslední větu a roli, kterou si do velké míry přál získat už za života. Ale dějiny zachovaly i jména mrtvých policistů, plán na vykolejení vlaku a dopis, v němž se obrana vlastní rodiny mění v požadavek poslušnosti. Mezi těmito fakty neleží jednoduchá odpověď, zda byl Kelly hrdina, nebo zločinec. Leží tam podstatnější otázka: jak daleko může člověk zajít, když uvěří, že spravedlnost stojí výhradně na jeho straně?
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Zdroje: State Library Victoria – Ned Kelly information sheet [1], State Library Victoria – Ned Kelly: Key information [2], State Library Victoria – The Jerilderie Letter [3], National Museum of Australia – Ned Kelly's Jerilderie letter [4], National Museum of Australia – Ned Kelly's last stand [5], State Library Victoria – Trial, execution and aftermath [6], Stuart E. Dawson – Ned Kelly's last words: 'Ah, well, I suppose', Eras (2016) [7], Stuart E. Dawson – Redeeming Fitzpatrick: Ned Kelly and the Fitzpatrick incident, Eras (2015) [8], National Portrait Gallery Australia – Sergeant Michael Kennedy [9], State Library Victoria – Who was Ned Kelly? [10].