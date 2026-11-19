Vědomostní kvíz o zvycích na Slovensku: 10 otázek o zdejším folkloru ukáže, kdo zná více než halušky
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Bez popiskuZdroj: Fotografie: Jozef Kotulič / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Článek byl publikován 19.11.2026 08:55
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