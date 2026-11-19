Vyklízí se byt po babičce, krabice se plní a na chodbě čeká nízká hnědá komoda na šikmých nožkách. Léta stála v obýváku pod oknem, je těžká a nikdo z rodiny ji nechce. Než ji odnesete ke kontejneru, podívejte se na ni ještě jednou. Starý nábytek z poloviny minulého století je totiž u designérů interiérů zase v kurzu.
Kus z babiččina obýváku
Komoda, které se doma často říkalo příborník, má nízký podlouhlý tvar a stojí na šikmých nebo trochu vyšších nožkách. V bytech 60. let to byl typický kus nábytku. U babičky v ní třeba bylo sváteční nádobí a ubrusy a na desce váza nebo rádio.
Nízká komoda na nožkách patřila k typickému vybavení bytů 60. let a na její desce často stálo rádio. Ilustrační foto. Zdroj: Levent Simsek / Pexels. Designéři zase chtějí staré kusy
Platforma 1stDibs v listopadu 2025 zveřejnila mezinárodní průzkum mezi 468 designéry interiérů. Podle něj tvořily vintage kusy a starožitnosti 36 % věcí, které designéři v roce 2025 pořídili do svých zakázek. Šlo o nejvyšší podíl od roku 2021.
Přečtěte si také: Od února si Češi můžou do hospody nosit vlastní krabičky. Hospodští se bojí
Pro rok 2026 čekají designéři ještě víc starých kusů a méně zakázkové i nové výroby. Znovu roste i zájem o nábytek z poloviny minulého století, mezi který komody z 60. let patří.
Změnil se i pohled na barvy. Čokoládově hnědou označilo v tomtéž průzkumu za hlavní barvu roku 2026 celkem 33 % designérů, v roce 2022 to bylo jen 17 %. Na podzim 2026 se po letech světlých dekorů vrací tmavé dřevo, třeba ořech, třešeň nebo mahagon. Strohý minimalismus z počátku dvacátých let tohoto století ustupuje bytům s výrazným charakterem.
Z Bruselu do českých bytů
Po světové výstavě Expo 58 v Bruselu dostal československý design lehčí a hravější podobu, které se začalo říkat bruselský styl. Poznáte ho podle pastelových odstínů a neotřelých tvarů, k nimž se přidaly tehdy moderní materiály. Od roku 1958 vedl design v podniku Interiér Praha Jiří Jiroutek. Navrhl řadu U-450, tedy stavebnicové příborníky a komody z dubové dýhy s barevnými posuvnými dvířky a zásuvkami.
Přečtěte si také: Češky dělají u šedin 1 chybu, po které můžou dorůst tenčí vlasy. Kadeřníci kroutí hlavou
Řada měla úspěch, a tak podnik začal modulový nábytek vyrábět ve velkých sériích. Proto se podobné kusy dostaly do mnoha domácností. Babiččina komoda přitom může pocházet od jiného výrobce, protože podobných kusů vzniklo mnoho.
Československý nábytek 60. a 70. let se dnes vrací ke sběratelům i designérům. Láká je kvalita zpracování a s ní i udržitelnost, protože dobře udělaný kus může sloužit další generaci. A tehdejší čisté tvary se k modernímu bytu hodí lépe, než by člověk čekal. Lidé chtějí doma věci s příběhem a poctivou řemeslnou prací místo levného nábytku vyrobeného narychlo. Cení si také patiny a kresby dřeva.
Jak ji postavit do dnešního bytu
Za dvířka schováte spoustu věcí a horní deska poslouží jako odkládací plocha. Komoda nestojí celou plochou na zemi a oko pod ní vidí volný prostor, takže i delší kus působí v pokoji vzdušně. Kromě obýváku se hodí i jinam:
Přečtěte si také: Proč mají džíny na kapsách malé kovové knoflíky? Ozdoba to není pod televizi, kde se do zásuvek vejdou ovladače a nabíječky, do ložnice jako prostorný noční stolek, do předsíně, kde na desku odložíte klíče a do zásuvek uklidíte čepice.
Tmavá komoda přitáhne v místnosti pohled jako první. Nejvíc se ukáže na bílém nebo krémovém pozadí, třeba s jednoduchou lampou a pár knihami na desce. Vedle mohutných skříní se ztratí.
Staré s novým klidně míchejte. Podle průzkumu 1stDibs označilo za styl roku 2026 maximalismus 39 % designérů a eklekticismus 38 % designérů. Oba styly kombinují nábytek z různých období a směrů.
Přečtěte si také: Máte doma po dědečkovi psací stroj? S touto věcí navíc může stát i 3 500 Kč Než sáhnete po štětci
Když vám tmavá komoda připadá zastaralá, nabízí se přetřít ji nabílo. Kresba zachovalé dýhy je ale na takové komodě to nejcennější a pod vrstvou barvy by zmizela. Než otevřete plechovku, zkuste povrch šetrně vyčistit a teprve potom se rozhodněte, co dál.
Než starou komodu přetřete, vyplatí se ji nejdřív šetrně vyčistit, protože kresba dýhy je na ní to nejcennější. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
U starého dřevěného nábytku počítejte s kontrolou a ošetřením proti dřevokazným škůdcům. Postup a přípravky nechte na odborníkovi. Cennější kus, třeba s pěknými dvířky nebo dobře zachovanou dýhou, svěřte restaurátorovi nebo truhláři. Ten posoudí, co komoda potřebuje, a opraví ji tak, aby si uchovala původní vzhled.
Pokud vás tento obsah zaujal, přečtěte si také Češky dělají u šedin 1 chybu, po které můžou dorůst tenčí vlasy. Kadeřníci kroutí hlavou.
Zdroje: https://investors.1stdibs.com/news/news-details/2025/2026-Interior-Design-Trends-1stDibs-Survey-Identifies-Maximalism-Chocolate-Brown-and-Vintage-Antiques-as-Top-Designer-Choices/default.aspx, https://www.1stdibs.com/blogs/the-study/interior-design-trends-2026, https://www.apartmenttherapy.com/trending-vintage-grandma-decor-37536748, https://www.e15.cz/radce/ikonicky-nabytek-60-a-70-let-slavi-navrat-1424570, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-opravit-stary-nabytek-19054.html, https://www.homesandgardens.com/collection/decor/furniture/dark-wood-living-room-furniture-trend, https://www.livingetc.com/features/how-the-economics-of-thrift-are-changing-interiors, https://www.pamono.com/designers/jiri-jiroutek, https://www.homeincube.cz/z-pudy-zpatky-do-obyvaku-retro-nabytek-slavi-navrat/