Jazyk dokáže často odhalit mnoho informací vypovídajících o vašem celkovém zdraví. Pokud si na něm všimnete změn barvy, věnujte jim pozornost.
Pokud jde o zdraví, většina lidí je zvyklá sledovat pouze rozdíly v úrovni jejich energie, známky na své kůži (zejména pleti) a také si čas od času změřit krevní tlak. To, jak je na tom vaše tělo, vám ovšem dokážou prozradit i jiné jeho části – zejména však jazyk, který
je často přehlíženým oknem do vašeho celkového zdraví. Obecně lze říci, že jakékoliv výrazné změny barvy nebo vznik bolestí či boulí mohou naznačovat zdravotní problém. Existuje ovšem široká škála možných změn na tomto smyslovém orgánu, které mohou mít různé následky, říká doktorka Elaine K. Luo. Kdy je jazyk zdravý
Nejprve je důležité, abyste získali představu o tom, kdy je jazyk zcela zdravý a co je pro něj normální – v takovém případě má obvykle růžovou barvu, která může být v některých místech tmavší či světlejší.
Poté na něm také můžete najít malé uzlíky, zejména v oblasti horní a spodní strany (ty se nazývají papily). A právě jedním z prvních příznaků nezdravého jazyka je výrazná změna jeho barvy oproti běžnému růžovému odstínu, na nějž jste zvyklí.
Dalšími znepokojivými příznaky poté může být také bolest při jídle, pití a polykání a vznik nových hrbolků či jiných výrůstků.
Níže se můžete podívat na nejčastější problémy týkající se potíží s jazykem, jejich příčiny a kdy je třeba zajít k lékaři. Pokud si některé z těchto změn všimnete, raději byste měli co nejdříve navštívit svého lékaře. Fotografie: Pixabay Bílý jazyk
Silné bílé skvrny nebo čáry na jazyku jsou jedním z nejčastějších problémů, které mohou postihnout i ten nejzdravější jazyk.
Ačkoliv však některé příčiny mohou být neškodné, jiné vyžadují léky a pečlivou pozornost, a proto je důležité problém začít řešit včas, abyste se vyhnuli potenciálnímu nebezpečí.
Kvasinková infekce v dutině ústní
Jednou z možných příčin plísně v dutině ústní je přítomnost houby Candida albicans, která vytváří jak na horní části jazyka, tak i na vnitřní straně
husté, bílé až zelené skvrny připomínající tvaroh. Tímto problémem nejčastěji trpí kojenci a batolata, starší dospělí, lidé s cukrovkou, lidé, kteří používají zubní protézy, a osoby, jež užívají inhalační steroidy na astma. Zarudlý jazyk
Zarudlý jazyk s červenými skvrnami a bílými okraji na jazyku často může být příznakem onemocnění zvaného geografický jazyk – název odkazuje na vzhled skvrn na jazyku připomínající mapu. Tento
problém postihuje přibližně 1 až 2,5 % lidí všech věkových kategorií a obvykle bývá neškodný – přesto byste ho však měli raději konzultovat se svým praktickým lékařem. Další příčinou zarudlého jazyka pak může být také nedostatek vitamínů skupiny B (zejména B9 a B12). Černý a chlupatý jazyk
Černý a chlupatý jazyk sice může vypadat znepokojivě, ale obvykle je neškodný. Nejčastěji ho totiž
způsobuje určité bakteriální přemnožení na jazyku (v takovém případě může vypadat také tmavě žlutě nebo hnědě). Pokud je poté jazyk chlupatý, může jít především o důsledek špatné ústní hygieny, užívání antibiotik, cukrovky a chemoterapie. Bolestivý a hrbolatý
Bolestivost a hrbolky na jazyku mohou být důsledkem především:
užívání tabáku, zejména kouření, výskytu vředů v ústech, náhodného kousnutí do jazyka, popálení jazyka horkým jídlem nebo tekutinou.
Pokud ovšem bolestivost a hrbolky do dvou týdnů nezmizí, může se také jednat o příznak rakoviny dutiny ústní. V takovém případě okamžitě navštivte svého lékaře.
Zdroj:
Healthline
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Vzhled jazyku je zrcadlem zdraví celého těla. Zarudlost může indikovat například nedostatek vitamínu B zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.