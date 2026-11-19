Na sociálních sítích se objevily reklamy se státním znakem a názvem České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), které slibovaly „audit důchodu“ nebo kontrolu nároku na penzi a chtěly osobní údaje i poplatek. Úřad přitom upozornil, že za údaje o budoucím důchodu nikdo platit nemusí. Orientační výpočet starobního důchodu i kontrolu let pojištění dává zdarma na svém ePortálu. Kdo počítač nepoužívá, dostane stejnou pomoc po telefonu nebo na pobočce.
Reklamy zneužívají státní znak
Na první pohled působí tyhle příspěvky na sociálních sítích docela úředně. Objevuje se na nich totiž státní znak České republiky i název ČSSZ, jenže s úřadem nemají nic společného. Správa před nimi varovala v červenci 2026. Při bližším pohledu bývají na obrázcích znát nepřesné texty, které podle úřadu vytvořila umělá inteligence.
Jejich cílem je vylákat z lidí osobní údaje a poplatky za placený finanční audit k přípravě na penzi. Neznamená to, že každý placený důchodový poradce je podvodník, varování míří na reklamy, které se vydávají za úřad. ČSSZ už dřív upozorňovala také na to, že klientům nikdy sama nevolá s nabídkou lepšího výpočtu důchodu, protože výše penze se řídí zákonem. Lidem proto vzkazuje, aby s neověřenými stránkami osobní údaje nesdíleli a za informace o svém důchodu nikomu neplatili.
Orientační důchod spočítá ePortál zdarma
Všechno podstatné kolem budoucí penze si totiž člověk může kdykoli zjistit sám za 0 Kč na ePortálu ČSSZ. K přihlášení potřebuje identitu občana, kam patří třeba bankovní identita, eObčanka nebo mobilní klíč eGovernmentu. Pak už se dostane ke dvěma službám, které na sebe navazují: k Informativní důchodové aplikaci (IDA) a k sekci Moje konto.
Právě v aplikaci IDA člověk zjistí, jaký starobní důchod mu zhruba vychází. Výpočet je ale orientační a opírá se jen o roky pojištění, které u něj úřad eviduje. Jestli v záznamech některé roky nechybí, lze hned zkontrolovat ve službě Moje konto, kde jsou všechny evidované doby pohromadě.
Kdo tam najde mezeru nebo chybu, může chybějící doby doplnit rovnou z domova včetně příloh, případně požádat o prověření sporných zápisů. Jakmile úřad podklady zpracuje, doplněné roky se samy projeví v aplikaci IDA a odhad důchodu se zpřesní. Jednou ročně lze navíc bez dokladů požádat, aby celý přehled dob prošel úředník ČSSZ. Úřad téhle kontrole říká konsolidace konta.
Kdo nechce na internet, vyřídí vše na pobočce
Ne každý má ale chuť nebo možnost řešit penzi přes počítač a bankovní identitu. Kdo dává přednost telefonu, může zavolat na call centrum ČSSZ na čísle 800 050 248. Stejně tak lze osobně zajít na kteroukoli správu sociálního zabezpečení, kde zaměstnanci poradí zdarma, a termín návštěvy si člověk může předem objednat přes web ČSSZ.
Před podáním žádosti se hodí i Příručka budoucího důchodce, kterou ČSSZ každý rok aktualizuje. Srozumitelně v ní popisuje různé životní situace, doby pojištění i doklady, které je potřeba před žádostí o penzi doložit.
O penzi lze požádat z domova
Od prosince 2023 už navíc není nutné chodit na úřad ani kvůli samotné žádosti o důchod. Přes službu Žádost o důchod online lze z domova požádat o starobní, invalidní i pozůstalostní penzi a služba rovnou ukáže orientační odhad výše důchodu podle zvoleného data odchodu. „Klient uvidí odhadovanou výši starobního důchodu podle data odchodu do důchodu, které si zvolí. Výpočet bude orientační, přesto klient uvidí, co má na výši jeho důchodu vliv,“ uvedl při spuštění služby ústřední ředitel ČSSZ František Boháček.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cssz.gov, cssz.gov, cssz.gov, podnikatel).