Babička u nedělního oběda vzpomíná, že do důchodu odcházela ještě jako žena v plné síle a s vnoučaty pak trávila celé dny. Vnučka, které je přes třicet, si v telefonu najde, co zákon říká o jejím ročníku, a zarazí se. Za jeden lidský život se hranice odchodu z práce posunula víc, než by kdo čekal.
Důchod v 53 měla jen část žen
Zákon o sociálním zabezpečení z roku 1988, který platil i v roce 1989, opravdu dovoloval ženě s pěti a více vychovanými dětmi odejít do starobního důchodu v 53 letech. Kromě dětí ale žena musela mít stejně jako muži za sebou aspoň 25 let zaměstnání.
Ženy s menším počtem dětí odcházely o něco později:
se třemi až čtyřmi dětmi v 54 letech, se dvěma dětmi v 55 letech, s jedním dítětem v 56 letech, bezdětné v 57 letech. Od roku 1996 výhoda mizela Přečtěte si také: Díry v pojištění vám můžou odložit důchod i o 2 roky. Na předčasný je málo i 39 let
Zlom přišel v roce 1996 se zákonem o důchodovém pojištění. Důchodový věk se od té doby postupně zvyšuje. Ženám rostl rychleji než mužům a nejrychleji matkám více dětí, které dřív odcházely nejdříve.
Od ročníku 1973 platí pro muže i ženy stejná hranice a počet vychovaných dětí ji už nesnižuje. U žen narozených do roku 1972 dnešní zákon počítá jen děti, o které se žena sama starala po zákonem stanovenou dobu, dokud nebyly zletilé. Posun u vybraných skupin ukazuje tabulka. První řádek popisuje pravidlo z roku 1989, ostatní stav podle zákona platného v listopadu 2026:
Kdo Snižují věk děti? Důchodový věk matka pěti a více dětí v roce 1989 ano 53 let matka pěti a více dětí, ročník 1962 ano 60 let a 2 měsíce matka pěti a více dětí, ročník 1972 ano 65 let a 2 měsíce ročník 1987 ne 66 let a 10 měsíců ročník 1988 ne 66 let a 11 měsíců ročníky 1989–1996 ne 67 let Co čeká dnešní třicátníky Přečtěte si také: Málokdo ví, co prozrazují malé černé kosočtverce na svinovacím metru: Po 19,2 palce ukazují místo pro nosník
Třicátníci jsou v roce 2026 lidé narození v letech 1987 až 1996. Ročníky 1989 až 1996 mají podle zákona platného v listopadu 2026 důchodový věk 67 let, a to muži i ženy. Výš už hranice nestoupá a platí i pro všechny mladší.
Pro lidi narozené v letech 1989 až 1996 platí podle současného zákona důchodový věk 67 let, a to pro muže i ženy. Ilustrační foto. Zdroj: Thomas Ronveaux / Pexels.
Ročníky 1987 a 1988 mají o měsíc či dva méně. U lidí narozených v letech 1974 až 1988 se totiž k 65 letům a 8 měsícům přičítá měsíc za každý rok narození po roce 1973.
Vedle sebe tak stojí dva krajní případy: matka pěti dětí v roce 1989 a dnešní člověk narozený v roce 1989 nebo později. Dělí je 14 let. Děti se přitom počítají i dnes. Pro všechny, kterým důchodový věk nastal po roce 2018, je podmínkou nároku 35 let pojištění a za stanovených podmínek se do této doby jako náhradní doba započítává i péče o dítě.
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Hranice 67 let se ještě může změnit. Strop na 65 letech slíbily v programovém prohlášení vládní strany ANO, SPD a Motoristé. V zákoně to zatím není. Legislativní plán vlády z března 2026 strop nezmiňuje a nemá ho ani první důchodová novela, kterou vláda schválila v červenci 2026.
Návrh další novely je naplánovaný na rok 2027 s účinností od ledna 2028. Má řešit náročné profese a podle ministra práce Aleše Juchelky i strop. V červnu 2026 premiér řekl, že strop probírá s Evropskou komisí. „Platí to, co jsme řekli, ale začneme s profesemi, které by měly mít nárok,“ uvedl v rozhovoru pro CNN Prima News předseda vlády Andrej Babiš.
Důchodový věk dosáhne 65 let teprve ve třicátých letech, takže strop by se projevil až po současném volebním období. Ministerstvo práce v podkladech pro tripartitu počítá s tím, že výdaje na důchody by pak výrazně vzrostly. Až do penze odejdou početné ročníky ze sedmdesátých let, firmám bude chybět hodně lidí, protože slabší generace po nich je nenahradí. Zaměstnavatelé proto strop odmítají.
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Do 67 let pracovat nemusí každý. Předčasný důchod je možný jen s dlouhou dobou pojištění a nejvýš několik let před řádným věkem. Za každé období předčasnosti se důchod krátí a nižší zůstane natrvalo.
Od roku 2025 zákon umožňuje dřívější odchod také lidem, jejichž práce je zařazena do 4. kategorie rizikovosti, pokud v ní odpracovali aspoň 2 200 směn. O kolik dřív, záleží na počtu odpracovaných směn. Zařazení práce do kategorie určuje orgán ochrany veřejného zdraví, zejména krajská hygienická stanice.
Lidé s prací ve 4. kategorii rizikovosti mohou od roku 2025 odejít do důchodu dřív, pokud v ní odpracovali aspoň 2 200 směn. Ilustrační foto. Zdroj: Kateryna Babaieva / Pexels.
Svůj důchodový věk i získanou dobu pojištění si ověříte na ePortálu ČSSZ nebo osobně na pobočce správy sociálního zabezpečení. Zkontrolujte, jestli máte v evidenci všechny roky práce i péče o děti.
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Zdroje: https://www.cssz.gov.cz/duchodova-reforma, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155, https://static.slov-lex.sk/static/SK/ZZ/1988/100/19881001.html, https://www.mpsv.cz/cms/documents/b0a585eb-f54b-ed71-dfdd-9544c764d992/140905.pdf, https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/komu-se-nejvice-zvysil-duchodovy-vek-tabulka-po-zprisneni-podminek-1399518, https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-prehledne-drivejsi-vek-odchodu-do-penze-a-lepsi-valorizace-co-uz-vlada-ze-slibu-splnila-a-co-jeste-ne-40590506, https://www.e15.cz/domaci/politika/babis-odsouva-strop-duchodoveho-veku-vlada-chce-nejdriv-resit-narocne-profese-1433717, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/prvne-vyresime-penze-narocnych-profesi-pak-strop-duchodoveho-veku-prohlasil-babis-374799, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2803315, https://ceskeduchody.cz/magazin/rok-1989-zmenil-take-podobu-ceskych-duchodu-nektere-vyhody-predlistopadoveho-systemu-mohou-dnesni-generace-tehdejsim-duchodcum-jen-zavidet