Poslední rajčata jsou sklizená, okurkové lodyhy zhnědly a skleník působí prázdně. Právě v tomhle stavu ale skrývá nejvíc. V uschlých listech, prasklinách rámu a zbytcích plevele přežívají vajíčka mšic, nymfy molic i spory plísní. Na jaře se pak probudí dřív než první sazenice. Proti tomu existuje levný a osvědčený prostředek: sirná svíce, v českých obchodech za 148 až 169 Kč, jedna na zhruba 10 až 15 metrů krychlových uzavřeného prostoru. Podle nás jde o jeden z nejlépe investovaných zahradních výdajů roku. Funguje ovšem jen jako poslední krok. Před ním musí přijít důkladný úklid a po něm samostatné ošetření půdy. Kdo tohle pořadí přeskočí, pálí síru zbytečně.
Kde molice a mšice přečkají zimu: spáry, plevel a zapomenuté listí
Většina hobby pěstitelů na podzim uklidí, co je vidět. Odnese posbírané plody a srolované hadice a zamete cestičku. Jenže škůdcům k přezimování stačí mnohem méně.
Univerzita v Connecticutu ve svém přehledu o čištění prázdných skleníků upozorňuje, že plevel ve skleníku slouží jako hostitel pro mšice, svilušky, třásněnky i molice. Organické zbytky navíc schovávají mikroorganismy a oslabují účinek dezinfekce. Dřívější úklid podle téhož zdroje omezuje zimoviště škůdců, zvlášť když přijde teplá zima.
Molice skleníková snáší chlad hůř, ale v nevytápěném skleníku vydrží, pokud najde živou rostlinu. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) uvádí, že její vývojový cyklus trvá při 10 °C několik měsíců, zatímco při 21 °C se zkrátí zhruba na tři týdny. Stačí pár slunných dubnových dnů pod polykarbonátem a populace exploduje. Mšice obvykle tráví zimu ve stadiu vajíček. V mírných zimách a chráněných prostorách ale část z nich zůstává aktivní a pokračuje v sání.
Český klimatický vývoj tomuto riziku nahrává. Podle
ČHMÚ byla zima 2025/2026 na našem území už devátou v řadě teplejší než normál období 1991 až 2020. Skleník, který v takové zimě zůstane plný uschlých lodyh, přežívajícího plevele a vlhké organické hmoty, zvyšuje šanci na brzký jarní problém. Úklid po sezoně 2026 proto rozhoduje o tom, jak bude vypadat sezona 2027. Tři vrstvy podzimního zásahu, bez kterých svíce nestačí
Celý zásah má smysl rozdělit do tří navazujících kroků. Každý míří jinam a žádný nezastoupí ostatní.
Vyklizení. Po poslední sklizni odstraňte všechny části rostlin včetně kořenů, vytrhejte plevel a vyneste nářadí, květináče i jmenovky. Návod Zahrady Ježek doporučuje vyprázdnit skleník úplně. Dezinfekce prostoru. Nejdřív mechanicky: vydrhněte skla či polykarbonát, rám, spáry a cestičky. Teprve potom přichází na řadu síření, při kterém plyn pronikne i tam, kam kartáč nedosáhne. Ošetření půdy. Zemina potřebuje vlastní zákrok, nejčastěji dusíkaté vápno, případně dobře načasované organické hnojení.
Pořadí má pádný důvod. Organická hmota podle amerických odborníků deaktivuje řadu dezinfekčních prostředků a mikrobi se pod ní ukryjí. Síra zapálená v nevydrhnutém skleníku tak část účinku ztratí na špíně a uschlém listí. Přímý test, který by porovnal síření s mechanickým čištěním, jsme nedohledali. Oba postupy ale plní jinou funkci a nejlepší výsledek dává jejich spojení.
Zdroj fotografie: Pixabay Kolik stojí sirná svíce a kolik kusů spotřebuje váš skleník
Sirná svíce patří k běžnému zahradnickému sortimentu. Kromě skleníků se s ní dezinfikují sklepy, sudy nebo sklady brambor a ovoce, tedy uzavřené prostory, kam se má dostat plyn. Aktuální ceny 700gramového balení v českých obchodech:
Prodejce Balení Cena Zahradnictví Bítovany 700 g 148 Kč VHV e-shop 700 g 167 Kč Growshop.cz 700 g 169 Kč
Výrobci udávají dávku jedné svíce na 10 až 15 m³, opatrnější návody počítají s 10 m³. Objem spočítáte jednoduše: délka × šířka × průměrná výška. U sedlové střechy vezměte výšku zhruba v polovině mezi bočnicí a hřebenem.
Rozměry skleníku Objem Počet svící Náklad 3 × 2 × 2 m 12 m³ 1 cca 150 až 170 Kč 4 × 3 × 2 m 24 m³ 2 cca 300 až 340 Kč 5 × 3 × 2 m 30 m³ 2 až 3 cca 300 až 510 Kč
U posledního příkladu záleží na těsnosti. Skleník s mezerami u dveří a větracích oken ztrácí plyn rychleji, proto se vyplatí sáhnout po vyšším počtu. Doporučení výrobce však nepřekračujte. Více kusů rozmístěte rovnoměrně, každý do vlastní nehořlavé nádoby.
Síření krok za krokem: oxid siřičitý nepatří do plic ani mezi saláty
Při hoření síry vzniká oxid siřičitý. Bezpečnostní list produktu ho označuje za škodlivý a ve vyšších koncentracích toxický. S tímto přípravkem se proto pracuje přísně podle postupu:
Skleník vyprázdněte a utěsněte. Pozavírejte okna, ucpěte větší škvíry, odneste hořlavé předměty a podle bezpečnostního listu i kovové. Svíci postavte do nehořlavé nádoby, třeba na starou plechovou misku nebo cihlu. Roztavená síra během hoření vytéká. Zapalte ji shora, okamžitě odejděte a dveře zavřete. Nechte působit 2 až 4 hodiny. Zahrada Ježek doporučuje nejméně čtyři. Poté skleník důkladně vyvětrejte a nevstupujte dovnitř, dokud je cítit štiplavý zápach.
Rostliny při síření uvnitř být nesmějí. Americké Národní informační centrum pro pesticidy (NPIC) vysvětluje, že oxid siřičitý se s vlhkostí na listech mění v kyselinu, která je poleptá. E-shop Oslavan proto zákaznici výslovně nedoporučil zapalovat svíci ve skleníku s vysázeným salátem a ředkvičkami. Univerzální čekací lhůta mezi sířením a výsadbou neexistuje. Rozumné je sázet až do úplně vyvětraného skleníku, kde po plynu nezbyla ani stopa.
Majitelé polykarbonátových skleníků s kovovou kostrou by měli zpozornět. Výrobci obvykle povolují mytí pouze slabým mýdlovým roztokem a jemným hadříkem a zakazují rozpouštědla i agresivní chemii. Návod ke skleníku KIN přímo varuje před sirnými náložemi, protože způsobují korozi a černání rámu. Než zapálíte knot, nalistujte návod a záruční podmínky svého modelu.
Dusíkaté vápno, nebo hnůj: jak ošetřit zeminu ve skleníku
Svíce dezinfikuje vzduch a povrchy, do hloubky záhonu ale nepronikne. Tam se zabydlují larvy, houbové patogeny i semena plevele. Na ně se nejčastěji používá dusíkaté vápno. Podle výrobce Perlky z něj při kontaktu s půdní vlhkostí vzniká kyanamid s fungicidním, insekticidním a odpudivým účinkem. Zahrada Ježek uvádí dávku 100 až 200 g na metr čtvereční, ideálně ihned po sklizni, nejpozději však čtyři týdny před jarní výsadbou. Výrobce u obecného použití připouští i dvoutýdenní odstup, v hobby podmínkách bychom se ale drželi opatrnějšího měsíce.
Náklady zůstávají nízké. Kilogramové balení Forestiny stojí 107 Kč a při dávce 100 g/m² vystačí na deset metrů čtverečních, při dvojnásobné dávce zhruba na pět. Skleník o půdorysu 3 × 2 m tak spotřebuje 0,6 až 1,2 kg.
Hnůj plní jinou roli. Vrstva 5 až 10 cm rozprostřená na podzim prohnojí zeminu a teplo z rozkladu může částečně potlačit škůdce, choroby i plevel. Jako hlavní dezinfekce ale slouží spíš vápno, hnůj přidává výživu a zlepšuje strukturu půdy. Vápno a čerstvý hnůj zároveň nerozhazujte, kombinace by uvolnila dusík do vzduchu.
Vydezinfikovaný skleník se navíc přes zimu hodí jako sklad. Mrkev, celer a petržel zapíchněte zhruba ze tří čtvrtin do půdy, zelí, kapustu, brokolici či květák založte s kořenovým balem. Přikryjte netkanou textilií a při mrazech kolem nuly přidejte vrstvu listí nebo slámy.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková