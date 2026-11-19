Švýcarské výzkumné pracoviště CIES Football Observatory zveřejnilo 18. listopadu žebříček stovky nejhodnotnějších brankářů planety. Hned na sedmém řádku stojí čtyřiadvacetiletý Čech, který ještě před rokem a půl teprve přebíral místo jedničky v portugalské Braze. Před ním je šest jmen, za ním brankáři Paris Saint-Germain, Bayernu nebo Porta. Ještě výmluvnější jsou ale jiná čísla. Model CIES ho cení zhruba na trojnásobek částky, kterou mu přisuzuje Transfermarkt, a téměř na dvojnásobek peněz, za které letos v srpnu přestoupil do Newcastlu. A v první třicítce není jen jeden Čech, ale hned tři.
Před ním jen šest jmen
Žebříček CIES nehodnotí, kdo chytá nejlépe ani kdo má víc trofejí. Odhaduje, kolik by za brankáře zaplatil pravděpodobný kupec, kdyby se přestup uskutečnil právě teď. Elitou se tu tedy myslí první desítka světových gólmanů podle modelové přestupní hodnoty. Do ní se Horníček vešel s rezervou.
Pořadí Brankář Klub Hodnota podle CIES 1. Joan García Barcelona 1,97 mld. Kč 2. Gianluigi Donnarumma Manchester City 1,96 mld. Kč 3. Senne Lammens Manchester United 1,57 mld. Kč 4. Zion Suzuki Aston Villa 1,46 mld. Kč 5. Bart Verbruggen Brighton 1,42 mld. Kč 6. Mike Penders Chelsea 1,40 mld. Kč 7. Lukáš Horníček Newcastle United 1,37 mld. Kč 8. Robin Roefs Sunderland 1,28 mld. Kč 9. Matvej Safonov PSG 1,24 mld. Kč 10. Jonas Urbig Bayern Mnichov 1,23 mld. Kč
Od čtvrtého Suzukiho dělí Horníčka zhruba 90 milionů korun. Na úrovni, kde se hodnoty počítají v miliardách, je to minimální rozdíl. Suzukiho, Verbruggena ani Pendersa ale nepředběhl. Do druhé čtveřice se tlačí jako první v řadě.
Pohled na tabulku ukazuje ještě jednu věc. Sedm z deseti brankářů chytá v anglickém klubu. Mimo Premier League se do první osmičky dostal jen García z Barcelony. Podle
CIES Football Observatory je Safonov z PSG teprve druhým nejvýše hodnoceným brankářem mimo anglickou ligu. Trojnásobek Transfermarktu
Kdo sleduje přestupy, zná spíš čísla z Transfermarktu nebo Livesportu. Ta jsou u Horníčka výrazně skromnější. Transfermarkt ho vede na zhruba 441 milionech korun, Livesport podle serveru Ruik.cz na 426 milionech. Newcastle za něj v létě podle stejného zdroje zaplatil asi 750 milionů korun.
Model CIES s 1,37 miliardy je tak o 929 milionů výš než Transfermarkt, což je zhruba trojnásobek. Proti skutečné přestupní částce je vyšší přibližně o 83 procent. Horníčkovo předchozí umístění ve srovnatelném brankářském žebříčku CIES se nám nepodařilo dohledat. Skok, který udělal, však ukazují právě tyto rozdíly.
Odkud se tak velký nesoulad bere? Nejde o dvě verze téhož čísla. Transfermarkt sestavuje tržní hodnotu z dat a odhadů své komunity. CIES pracuje se statistickým modelem, který se učí na reálně zaplacených přestupech. Akademická studie autorů Raffaeleho Poliho, Rogera Bessona a Loïca Ravenela v časopise
International Journal of Financial Studies popisuje regresní model postavený na více než 8 000 placených přestupech z let 2014 až 2024. Podle autorů dokáže vysvětlit až 85 procent rozdílů v zaplacených částkách.
Model zohledňuje tři skupiny proměnných:
hráčské: věk, délku smlouvy, mezinárodní status, odehrané minuty a kariérní vývoj, klubové: sportovní a finanční úroveň klubu, výsledky a investice do přestupů, kontextové: sílu soutěže a ekonomiku trhu, na kterém se hráč pohybuje.
Číslo 1,37 miliardy proto není cenovka na dveřích Newcastlu ani potvrzená nabídka. Je to odhad férové ceny. CIES samo upozorňuje, že konkrétní případ mohou vychýlit okolnosti, které model nevidí: finanční nouze klubu, spor s trenérem, zranění nebo příchod konkurenta na stejný post.
Stejná logika vysvětluje, proč Horníček v žebříčku stojí nad slavnějšími jmény. Jan Oblak je až na 66. místě s hodnotou zhruba 390 milionů korun, Thibaut Courtois na 73. se 336 miliony a Alisson na 85. se 274 miliony. Kariérně je s Horníčkem nikdo nesrovnává. Jejich cena na trhu ale klesá s věkem a s tím, kolik let jim zbývá ve smlouvě.
Proč zrovna Horníček
Podle nás Horníčka do elitní desítky vynesla kombinace tří faktorů, které takový model odměňuje nejvíc: věk, liga a smlouva. Je mu 24 let, což je u brankáře věk, kdy má nejlepší roky před sebou. Chytá v Premier League, nejbohatší soutěži světa, kde kluby za hráče platí nejvíc. A má pětiletou smlouvu, takže Newcastle drží jeho budoucnost pevně v rukou.
K tomu přidal rychlost, s jakou se prosadil. Jedničkou Bragy se stal v lednu 2025. V sezoně 2025/26 podle Newcastlu pomohl portugalskému klubu do semifinále Evropské ligy a ke čtvrtému místu v lize. Připsal si 12 čistých kont a jeho tým inkasoval jen 33 gólů. Následoval přestup, který Newcastle oficiálně
oznámil 3. srpna 2026.
Sportovní ředitel Ross Wilson ho tehdy označil za jednoho z nejlepších mladých brankářů Evropy a dodal, že v létě o zájemce nebyla nouze. Je to klubový pohled, nikoli nezávislé hodnocení. Horníček ho ale v Anglii zatím potvrzuje. Do sezony naskočil jako pravidelná jednička. Podle Ruik.cz má k polovině listopadu za sebou deset ligových zápasů, dvě čistá konta a úspěšnost zákroků 69,2 procenta.
Z brankáře silného portugalského klubu se během jednoho roku stal mladý gólman Premier League s dlouhým kontraktem. Přesně takový profil statistické modely zvedají nejprudčeji.
Tři Češi v elitní třicítce
Pro český fotbal je podstatné i to, co se v žebříčku děje pod Horníčkem. Podle přehledu na serveru Ruik.cz figurují v první třicítce další dva Češi. Antonín Kinský je dvacátý s hodnotou zhruba 1,05 miliardy korun. Matěj Kovář z PSV Eindhoven je sedmadvacátý s 831 miliony. CIES ho navíc řadí mezi nejvýše ceněné brankáře mimo pět největších evropských lig. Před ním je v této kategorii jen Diogo Costa z Porta.
Tři brankáři mezi třiceti nejcennějšími na světě, to je pro zemi velikosti Česka mimořádná koncentrace. Projevuje se i v reprezentaci. Horníček debutoval v květnu 2026 v přátelském utkání s Kosovem a jel na mistrovství světa. O post jedničky teď soupeří s Kinským. V říjnu proti Anglii chytal Horníček, v listopadu proti Chorvatsku Kinský. O jasné jedničce zatím nerozhodlo hřiště ani model.
Opatrně je třeba zacházet se srovnáním s hráči v poli. Mezi českými fotbalisty vede Transfermarkt výš než Horníčka Ladislava Krejčího a Pavla Šulce. Otevřený žebříček CIES pro všechny české hráče podle stejné metodiky není k dispozici. Horníček je tedy prokazatelně nejcennějším českým brankářem, titul nejdražšího Čecha vůbec ale zatím nikdo nepotvrdil.
Znamená sedmé místo, že se o Horníčka strhne přestupní bitva? Konkrétní zájem po zveřejnění žebříčku doložený není. Do silnější ligy navíc přestoupil teprve před čtyřmi měsíci a pětiletá smlouva nahrává spíš stabilizaci v Newcastlu. Dá se ale čekat, že klub bude mít v ruce silný argument. Pokud by se někdo ozval, nezávislý odhad ve výši 1,37 miliardy bude první číslo na stole.
Redakce SportyŽive.cz položila klubu dotazy na českého reprezentanta, ale odpovědi zatím nemáme.
Před rokem a půl Horníček v Braze teprve přebíral rukavice jedničky. Teď ho statistický model staví na úroveň brankářů Chelsea a Brightonu a vysoko nad Courtoise, Alissona i Oblaka. Další krok už model za něj neudělá, musí ho udělat on sám mezi tyčemi St. James‘ Parku.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl