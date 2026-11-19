Kovový ventilátor, který se na plotně roztočí sám a bez jediného kabelu, vypadá jako hračka. Kanadští inženýři ale před lety porovnávali, kolik dřeva spálí kamna s ním a bez něj, aby zjistili, jestli takový pomocník opravdu šetří palivo. Hodně přitom záleží na tom, kam ventilátor postavíte. Výrobci i návody se shodují v tom, kam patří. Potřebnou teplotu plotny určuje až konkrétní model.
Proud si vyrobí z tepla kamen
Turbo Fan Triangl 624B je termoelektrický ventilátor, který se staví přímo na plotnu. Zásuvku, kabel ani baterie nepotřebuje. Spodek se od kamen ohřeje, horní žebra chladiče zůstanou chladnější a z rozdílu teplot vyrobí zabudovaný článek proud pro malý motorek s vrtulí. Říká se tomu Seebeckův jev.
Ovládat ho nemusíte, rychlost mu určuje žár plotny. Při rozhořelém ohni jede naplno, při dohasínání zpomaluje a na vychladlých kamnech stojí. Na síti nezávisí, takže se točí i při výpadku proudu, dokud kamna hřejí.
Přečtěte si také: Češky s 5 dětmi šly do penze už v 53 letech. Dnešní třicátníci mají dřít až do 67
Černé tělo z eloxovaného hliníku je vysoké 21 cm, široké 22 cm a váží 1,1 kg. Má trojúhelníkový podstavec, žebrovaný chladič a nahoře drátěný úchyt. Vrtule se čtyřmi lopatkami dělá 720 otáček za minutu.
Ke kraji plotny, stranou od roury
Když žebra místo vzduchu z pokoje dostávají žár od roury nebo z uzavřeného horkého prostoru za ventilátorem, rozdíl teplot se zmenší, vrtule zpomalí a článek se začne přehřívat, až se může poškodit. Nejlépe mu bude na hladkém rovném místě u zadní nebo boční hrany plotny, kousek stranou od kouřové roury. Přímo před rouru ho nestavte nikdy.
U Triangl 624B rozhoduje teplota povrchu plotny:
od 85 °C se roztočí, při 100–200 °C funguje nejlépe, už krátké překročení 345 °C ho podle návodu nevratně poškodí. Přečtěte si také: Díry v pojištění vám můžou odložit důchod i o 2 roky. Na předčasný je málo i 39 let
Teplotu plotny si předem změřte teploměrem na kamna položeným tam, kde bude ventilátor stát. Modely v nabídce prodejce se rozbíhají při 45 až 100 °C. Když teploměr ukáže, že plotna 85 °C nedosáhne, což se může stát třeba u kamen z akumulačního kamene, poohlédněte se po modelu, který se rozbíhá při nižší teplotě.
Pozor na horký kov a lopatky
Za provozu i chvíli po něm je ventilátor horký. Přenášejte ho jen za horní úchyt v žáruvzdorných rukavicích, lopatky ničím neblokujte a děti ani zvířata k nim nepouštějte.
Kolik dřeva doopravdy ušetří
Prodejce slibuje úsporu paliva až 18 % a odvolává se na zkoušky s kanadskou univerzitou, kterou ale nejmenuje. Jediná dohledatelná studie tohoto typu je z roku 2010. Připravila ji kanadská firma Caframo, která vyrábí ventilátory jiné značky (Ecofan), spolu s inženýry University of Waterloo a porovnávala v ní kamna s termoelektrickým ventilátorem a bez něj.
Přečtěte si také: Málokdo ví, co prozrazují malé černé kosočtverce na svinovacím metru: Po 19,2 palce ukazují místo pro nosník
Podle této studie klesla při stejné teplotě v místnosti spotřeba dřeva s ventilátorem průměrně o 14,1 %. V jednotlivých měřeních vycházela úspora od 6 do 28 %. Rozdíly mezi měřeními autoři přičítají nejspíš tomu, že dřevo nehoří pokaždé stejně a venku se měnilo počasí. Sami uvádějí, že k přesnému vyčíslení úspory jsou potřeba další měření.
Kamna s ním nehřejí víc. Ventilátor jejich teplo jen rozežene od stropu ke gauči a ke dveřím, kde ho opravdu cítíte. V malém uzavřeném pokoji bude rozdíl menší, víc ho ocení majitel prostorného obýváku propojeného s kuchyní nebo kamen schovaných ve výklenku.
Co chválí a vytýkají zákazníci
Na Heureka.cz měl ventilátor k 19. listopadu 2026 průměrně 92 % z 27 hodnocení a 21 recenzí s označením „ověřený nákup“. Doporučuje ho 20 z 21 recenzentů. Všichni až na jednoho ho koupili na oficiálním e-shopu značky.
Přečtěte si také: Nemilé překvapení pro pracující důchodce: S průměrnou mzdou jim z výplaty ubude na zdravotním zhruba 2 200 Kč
Nejčastěji zákazníci chválí tichý chod, zmiňuje ho 9 recenzí. Asi šest lidí píše, že se teplo rozvede po celé místnosti, ta se vyhřeje rychleji a při otevřených dveřích se teplo dostane i do vedlejší místnosti.
Výtky jsou ojedinělé. Jeden zákazník dostal kus s ohnutou lopatkou a jiný píše, že se ventilátor rozbíhá až při vyšší teplotě, pak už ale jede bez potíží. Další ho slyší víc, když hodně zatopí, a jeden cítil při prvním zapnutí slabý kovový pach, který pak zmizel.
Cena a objednání
Černý Triangl 624B nabízí e-shop ventilatornakamna.cz k 19. listopadu 2026 skladem za 1 107 Kč s DPH. Niklová varianta 624N a zlatá 624G vyjdou v témže obchodě na 1 197 Kč.
Přečtěte si také: Topit celý den, nebo jen když je zima? Kotel přestávky snese, každý stupeň méně může ušetřit až 6 % na vytápění Černý Triangl 624B stál 19. listopadu 2026 na e-shopu značky 1 107 Kč a byl skladem. Foto: Screenshot, https://www.ventilatornakamna.cz/p/ventilator-na-krbova-kamna-4-cepelovy-triangl-624b
Objednává se přes košík na e-shopu značky, který provozuje slovenská firma. Objednávky přijaté do 13:00 se odesílají týž den, dopravu zdarma nabízí e-shop až u nákupu nad 1 690 Kč.
Zdroje: https://www.caframobrands.com/media/assets/product/documents/Fuel-Usage-Paper.pdf, https://comfortsolutions.caframobrands.com/blog/post/do-wood-stove-fans-work, https://angi.com/articles/how-do-wood-stove-fans-work.htm, https://www.directstoves.com/our-blog/what-are-the-benefits-of-using-a-log-burner-fan/, https://media.hornbach.cz/hb/brochure/as.16860648.pdf, https://ventilatory-pro-krbova-kamna.heureka.cz/turbo-fan-624b/, https://www.ventilatornakamna.cz/p/ventilator-na-krbova-kamna-4-cepelovy-triangl-624b