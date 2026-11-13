Expert Morávek zpochybnil taktiku Denii. Bránit takhle vysoko přináší rizika, doplatil na to Krejčí

V 72. minutě se za zády Ladislava Krejčího znovu otevřel prostor. Robert Fernández utíkal sám na bránu, český stoper ho jako poslední hráč stáhl a po zásahu videa odcházel s červenou. Pro Jana Morávka, experta Livesport Zpráv, bývalého bundesligového záložníka a dnes skauta Augsburgu, nešlo o náhodný zkrat. Ve vyloučení vidí souhru tří věcí: odvážně vysoko postavené obrany, chybějícího zajištění a obráncova reflexu. Santi Denia chce, aby Česko hrálo statečněji. Zápas na Letné ale ukázal, jak draze se taková hra platí proti soupeři, který potrestá každý centimetr volného prostoru.
Dvakrát stejný obraz za zády Krejčího
Páté kolo skupiny A3 Ligy národů se hrálo 12. listopadu v Praze a Španělé do něj šli bez Rodriho, Yamala i Oyarzabala. Ani oslabený favorit ale nepotřeboval mnoho šancí. Ve 39. minutě zahrál Lukáš Ambros ve vápně rukou a Álex Baena penaltu proměnil.
Varování přišlo hned po přestávce. Ve 48. minutě se Yeremy Pino dostal přesně do místa, kde měl stát Krejčí, a skóroval. Gól nakonec neplatil kvůli těsnému ofsajdu, Česko tedy vyvázlo. Situace ale nezmizela, jen se odložila. O 24 minut později se opakovala, tentokrát bez šťastného konce. Fernández unikal, Krejčí sáhl po dresu a sudí po kontrole na monitoru vytáhl červenou.
Druhý gól padl až v šesté minutě nastavení, kdy skóroval Marc Pubill. Čtvrthodinu čistého času v deseti už Češi neotočili. Byla to pátá porážka z pěti zápasů.
Denia po utkání pro iSport přiznal, že se o podobném riziku mluvilo už před zápasem. Mužstvo podle něj mělo bránit lépe kolektivně, aby Krejčí vůbec nezůstal jako poslední hráč. Tím se vlastně potkává s Morávkem. Chyba nevznikla v jedné vteřině, ale v celém uspořádání týmu.
Proč vysoká linie žádá rychlé stopery
Morávek v rozhovoru pro Livesport Zprávy výslovně řekl, že vysoké bránění samo o sobě nebylo špatné řešení. Problém vidí v tom, komu takový plán svěřit. Krejčí je silný v hlavičkových soubojích, v rozehrávce i v osobnosti. Rychlostí a pohybovou vybaveností ale proti španělským křídlům prohrává.
Princip je jednoduchý. Když obrana stojí vysoko, zužuje hřiště a tlačí soupeře od vlastní brány. Za ní ovšem zůstává obrovská plocha. Stačí jedna přihrávka za záda stoperů a obránce musí couvat proti hráči, který už běží plnou rychlostí. Španělé jsou podle Morávka rychlostně výborně vybavení a podobné souboje se dohánějí velmi těžko. Obránce pak má jen dvě možnosti: nechat útočníka běžet a riskovat gól, nebo faulovat a riskovat kartu.
Krejčí zvolil druhou variantu. Morávek mluví o obráncově reflexu, tedy o rozhodnutí, které přichází dřív než úvaha. Možná by bylo menším zlem nechat Fernándeze pokračovat. Ve zlomku vteřiny se ale takhle neuvažuje.
Morávek proto nabízí jednoznačnější řešení: Krejčímu podle něj víc sedí trojice stoperů než čtyřčlenná obrana. Ve třech je vždycky kdo jistit. Když jednoho stopera soupeř překoná nebo vytáhne ze zóny, další dva zavírají prostor a nikdo nemusí v otevřeném poli dohánět sprintera jeden na jednoho. Ve čtyřce proti Španělsku tohle jištění chybělo.
Podle nás je to nejzajímavější část celé debaty. Deniova odvaha mění obraz české hry, ale proti elitním a rychlým soupeřům se každé špatně zajištěné postavení obránce okamžitě mění v krizi. Vysoká obrana není jen taktická volba. Je to slib, že celý tým bude v každé sekundě správně postavený. Ten slib Česko zatím plnit neumí.
Střed bez nabídky a nula střel na bránu
Vysoko postavená obrana potřebuje oporu ve středu pole, a tam Morávek vidí druhou slabinu. Chyběla nabídka i odvaha přebírat míče směrem dopředu. Michal Sadílek, který proti Španělsku chyběl kvůli kartám, mu v tomhle rozestavení vychází lépe než dvojice Král a Červ.
Čísla jsou neúprosná. Česko proti Španělsku nevystřelilo na bránu ani jednou, střely na branku skončily 0:2 a celkově 3:5. V posledních pěti zápasech mají Češi na bránu jen šest pokusů, v posledních dvou žádný. Morávek přiznává, že to vypadá slabě. Za okolností, kdy byli soupeři Anglie, Španělsko a další velmoci, to ale bere jako určité maximum.
Nebezpečí vznikalo spíš náhodně po rozích a autových vhazováních než souvislou kombinací. Česko mělo zhruba 15 až 20 minut, kdy bylo gólu blízko, hlavně po standardních situacích. Šance měli Zima, Provod i Hložek, k přesnému zakončení ale chyběl poslední krok. Morávek to označuje za dlouhodobý český problém. Kreativita a přechodová fáze se nevyřeší za dva reprezentační srazy.
Do stejného rámce zapadá i Adam Hložek. Když hrál přímo na hrotu, vypadal podle Morávka velmi dobře. Jako desítka za Naderim nebyl tak výrazný. Oba útočníci byli podle experta „utopení“ v zápase, který se točil hlavně kolem běhání, presinku a práce bez míče.
Odvaha, která zatím nese hlavně Hopiho
Kritika ale není celý obraz. Morávek uznává, že Denia herně posunul tým viditelným směrem. V předchozích zápasech působilo Česko odvážněji a podle experta už ukázalo lepší výkony, než byl ten proti Španělsku. Denia doplácí hlavně na individuální selhání a na výsledky, které jeho práci zatím nepotvrdily.
Pozornost, se kterou se jeho kroky sledují, má i jiný důvod. Španěl byl 31. července představen jako první zahraniční trenér české reprezentace v historii. Podle ČT sport podepsal smlouvu na dva roky s opcí a svaz ho prezentoval jako dlouhodobý projekt. Za dva srazy povolal 38 hráčů a otevřeně mluví o zapojování budoucnosti týmu.
Nejvýraznějším symbolem té odvahy je osmnáctiletý Idris Hopi. Proti Španělsku odehrál závěrečných 24 minut a stihl osm doteků, z toho čtyři ve vápně soupeře. Dvakrát zakončil a měl i velkou šanci s hodnotou očekávaných gólů 0,097. Morávek chválil jeho drzost, ochotu jít do soubojů jeden na jednoho a netypicky český profil. Podle něj se zatím žádné z Deniových odvážných rozhodnutí neukázalo jako vyloženě špatné. Přeskakování kategorií navíc může být v moderním fotbale normální cestou. Denia Hopimu po zápase pogratuloval.
Hopi je syn chorvatských rodičů, takže případné další minuty v Osijeku by pro něj měly i osobní rozměr. Sestava ale zatím potvrzená není.
Osijek: první zápas pod tlakem výsledku
V neděli 15. listopadu ve 20:45 hraje Česko v Osijeku a Morávek mluví jasně: teprve tam přijde první zápas, ve kterém bude tým opravdu pod tlakem výsledku. K hernímu obrazu už bude potřeba přidat body. Česko jich má po pěti kolech nula.
Tabulka skupiny A3 je jednoduchá. Chorvatsku stačí k udržení třetího místa remíza, výhra by naopak poslala Česko před něj. Denia po zápase řekl, že se na Chorvatsko připraví jako na „finále mistrovství světa“. Zároveň připustil, že po pěti porážkách se do kabiny mohou vkrádat pochyby.
Krejčí kvůli vyloučení chybět bude. Morávek za něj tipuje Štěpána Chaloupka, čímž by podle něj vznikla „slávistická obrana“. V nominaci jsou dál Tomáš Vlček, David Zima, David Jurásek, Adam Gabriel, Jiří Sláma a Vladimír Coufal.
Morávkův nástřel pro Chorvatsko je pragmatičtější než plán na Španělsko:
- Obrana: Chaloupek místo vyloučeného Krejčího
- Střed: návrat Sadílka po karetním trestu, případně Provod nebo Ambros pro běhavější a hustší střed
- Desítka: možnost pro Kryštofa Daňka
- Hrot: Hložek, protože jeho rychlost je největší zbraní
- Plán hry: rychlé protiútoky za chorvatskou obranu místo pomalé kombinace do zataženého bloku
Dá se čekat, že Denia od vysoké linie úplně neustoupí, protože je to jádro jeho představy o hře. Pokud ale chce v Osijeku bodovat, bude muset vyřešit přesně to, co se na Letné rozbilo: kdo jistí prostor za stopery, když přijde dlouhý míč.
Za zády Krejčího byla na Letné obrovská plocha a do ní se dvakrát vešel celý zápas. V Osijeku tam bude stát někdo jiný, ale plocha zůstane stejně velká.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl