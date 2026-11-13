Třiačtyřicetiletý muž odešel z Vamberka se psem a nikdy se nevrátil. Jeho tvář se po sedmi letech dostala do věznic

Třiačtyřicetiletý muž odešel z Vamberka se psem a nikdy se nevrátil. Jeho tvář se po sedmi letech dostala do věznicPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Třiačtyřicetiletý muž odešel z Vamberka se psem a už se nevrátil.Zdroj: FOTO:Karelj, Public domain, via Wikimedia Commons
Článek byl publikován 13.11.2026 14:19
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