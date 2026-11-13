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Třiačtyřicetiletý muž odešel z Vamberka se psem a nikdy se nevrátil. Jeho tvář se po sedmi letech dostala do věznic

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Dennívýzva
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V květnu 2016 zmizel z Vamberka třiačtyřicetiletý Martin Březina i se svým černým psem. Celorepublikoví kriminalisté po něm dodnes pátrají.
Třiačtyřicetiletý muž odešel z Vamberka se psem a už se nevrátil.

Třiačtyřicetiletý muž odešel z Vamberka se psem a už se nevrátil.

Zdroj: FOTO:Karelj, Public domain, via Wikimedia Commons
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 14:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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