Starý chleba a zbytky z kuchyně do krmítka nedávejte. Ptákům můžou spíš uškodit

Starý rohlík, kus chleba nebo zbytek od oběda putuje na krmítko u nás už od nepaměti a vypadá to jako rozumný způsob, jak nevyhazovat jídlo. Jenže pokud přemýšlíte, čím nekrmit ptáky, začněte právě zbytky z kuchyně, protože jim spíš ublíží, než pomůžou. Nejvíc vadí sůl a tuk, a to hlavně v zimě, kdy ptáci potřebují každou kalorii.
Čím nekrmit ptáky
Pečivo ptáky zasytí, ale nemá pro ně potřebné živiny, takže v mrazech nabírají málo energie, a přitom nemají hlad. Největším rizikem je sůl, která může malým ptákům, třeba čížkům, ublížit už v malém množství. Proto jim nedávejte slané pečivo, uzeniny ani zbytky od oběda, které bývají osolené a často i kořeněné, a to ani jako malou výjimku.
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Podobně nebezpečný je tuk z pečení masa. Lepí se na peří, ptáci pak ztratí nepromokavost a v zimě rychle prochladnou. Na krmítko nepatří ani sušený kokos, který může v těle nabobtnat, ani uvařená ovesná kaše nebo mléko. A pozor na plesnivé a zvlhlé krmivo, protože ptáky snadno nakazí.
Co na krmítko patří
Základem je černá slunečnice a směsi semen, které ptáci ocení v každém počasí. Hodí se také suché nesolené ovesné vločky, jablka a lojové koule bez síťky. Kosům a drozdům nastrouhejte mrkev nebo nadrobno nakrájejte ovoce, protože semena jim moc nechutnají a rádi sbírají měkké ovoce i na zemi. Krmivo má být čerstvé, nesolené a hlavně pestré.
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Jak krmítko udržet čisté
Dávejte jen tolik krmiva, kolik ptáci za den snědí, a zbytky odstraňte dřív, než se zkazí nebo zvlhnou. Krmítko pravidelně myjte horkou vodou a občas ho vydezinfikujte, protože na špinavém se nemoci šíří rychle. Pokud můžete, přesouvejte ho po pár týdnech jinam, aby se pod ním nehromadil trus.
Když u krmítka uvidíte načepýřené apatické ptáky, krmení na pár týdnů přerušte a krmítko důkladně vydezinfikujte. Mohla se tam totiž rozšířit nemoc a další přikrmování by ji jen pomáhalo šířit. Ptáci se po několika týdnech vrátí, jakmile bude krmítko čisté.
Zdroje info: Autor, https://www.lep.co.uk/news/are-we-killing-birds-with-kindness-3-things-not-to-do-for-our-feathered-friends-in-winter-673282
Náhledové foto: Pixabay
The post Starý chleba a zbytky z kuchyně do krmítka nedávejte. Ptákům můžou spíš uškodit first appeared on Naše zahrada.