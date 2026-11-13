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Starý chleba a zbytky z kuchyně do krmítka nedávejte. Ptákům můžou spíš uškodit

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Dennívýzva
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Starý rohlík, kus chleba nebo zbytek od oběda putuje na krmítko u nás už od nepaměti a vypadá to jako rozumný způsob, jak nevyhazovat jídlo. Jenže pokud přemýšlíte, čím nekrmit ptáky, začněte právě zbytky z kuchyně, protože jim spíš ublíží, než pomůžou. Nejvíc vadí sůl a tuk, a to hlavně v zimě, kdy ptáci potřebují každou kalorii.
pták

pták

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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