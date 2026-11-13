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MMR vakcína před druhým rokem života nezvýšila riziko autismu. Klíč je v tom, co studie 2,5 milionu dětí měřila jinak než předchůdci

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Američtí vědci prověřili 2,56 milionu dětí, které dostaly první dávku MMR mezi 11,5 a 24 měsíci. Vyšší výskyt autismu po časném očkování nenašli.
MMR vakcína před druhým rokem života nezvýšila riziko autismu. Klíč je v tom, co studie 2,5 milionu dětí měřila jinak než předchůdci

MMR vakcína před druhým rokem života nezvýšila riziko autismu. Klíč je v tom, co studie 2,5 milionu dětí měřila jinak než předchůdci

Zdroj: Picryl
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 13.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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