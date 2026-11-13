MMR vakcína před druhým rokem života nezvýšila riziko autismu. Klíč je v tom, co studie 2,5 milionu dětí měřila jinak než předchůdci

Mnoho rodičů už nepochybuje o tom, zda dítě očkovat proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Ptají se spíš, jestli s tím chvíli nepočkat. Zpochybňovat přímo vakcínu dnes zní okrajově, a tak se nedůvěra přesunula k jemnější otázce: co když je dávka podaná „moc brzy“ pro nezralý organismus příliš? Na tuhle námitku míří nová práce Todda L. Burstaina, Dalea Jacquese a Jennifer M. Burstainové. Autoři prošli elektronické zdravotní záznamy 2 560 035 amerických dětí a sledovali je až do osmi let. Poměr rizik autismu po první dávce MMR podané před druhými narozeninami vyšel 0,97, s 99% intervalem spolehlivosti 0,91 až 1,03. Hodnota 1 znamená žádný rozdíl a celý interval se kolem ní drží. Signál zvýšeného rizika se v datech neobjevil.
Časná dávka MMR pod drobnohledem: co přesně vědci měřili
Formulace „před druhým rokem života“ má ve studii přesné hranice. Sleduje se okno od 11,5 do 24 měsíců věku, kdy dítě dostává první dávku kombinované vakcíny. Odpovídá to americké praxi: první dávka obvykle přichází ve 12 až 15 měsících, druhá mezi čtvrtým a šestým rokem.
Datovým zdrojem byla databáze Cosmos, která shromažďuje elektronické záznamy z amerických zdravotnických zařízení. Výzkumníci k nim připojili údaje o matce při porodu, takže mohli zohlednit i okolnosti, které s očkováním nesouvisejí, a přesto ovlivňují pravděpodobnost diagnózy.
Podle nás je v tom hlavní přínos práce. Starší výzkum se ptal hlavně, zda MMR ano, či ne. Tahle studie převzala argument, kterým odpůrci reagovali na předchozí vyvrácení, a otestovala ho v měřítku, s nímž se dojem z dětského hřiště nebo diskusní skupiny nedá srovnávat. Ten argument zní: vakcína možná neškodí obecně, ale škodí, když přijde příliš časně. Jakmile studie zkoumá přímo věk podání, únikový manévr přestává fungovat.
Věkově ukotvené analýzy a pneumokoková pojistka proti falešnému poplachu
Observační studie mají slabé místo, které rodičům běžně uniká. Dítě, které chodí pravidelně na prohlídky, dostane očkování včas a zároveň má větší šanci, že si pediatr všimne opožděné řeči nebo neobvyklého chování. Termín vakcinace i termín podezření na autismus tak mohou spolu souviset jen proto, že obojí visí na tom, jak často rodina navštěvuje ordinaci.
Autoři proto sáhli po takzvaných věkově ukotvených analýzách, anglicky „age-anchored landmark analyses“. Prosté porovnání očkovaných a neočkovaných nahradili tím, že srovnávají děti ve stejném věkovém bodě a sledují, co se s nimi děje dál. Vzniká tak spravedlivější startovní čára. Výsledky navíc očistili o vybrané matoucí faktory.
Třetí pojistkou byla negativní kontrola. Vědci stejnou metodou zpracovali posilovací dávku vakcíny proti pneumokokům, o níž nikdo netvrdí, že by s autismem souvisela. Kdyby i ona vykázala „riziko“, ukazovalo by to na chybu v metodě, ne na skutečný účinek. Poměr rizik vyšel 1,01, tedy prakticky neutrálně. Metoda tak prošla zkouškou, kterou si sama nastavila.
Autoři také v databázi PubMed uvádějí, že na práci nečerpali žádné financování a nemají konflikt zájmů. Samo o sobě to bezchybnost nezaručuje. Důvěryhodnost stojí hlavně na objemu dat a na promyšleném designu.
Od Dánska po Wakefielda: kam nový výzkum zapadá
Nový výsledek přichází do pole, které už vědecká obec považovala za zmapované. Dánská populační kohorta z roku 2002 sledovala přes půl milionu dětí a souvislost MMR s autismem nenašla, a to ani s ohledem na věk očkování. Metaanalýza z roku 2014 sloučila data o více než 1,2 milionu dětí se stejným závěrem.
Studie Počet dětí Zdroj dat Zaměření Výsledek Burstain a kol., 2026 2 560 035 americké záznamy Cosmos první dávka mezi 11,5 a 24 měsíci, negativní kontrola žádné zvýšené riziko (0,97) Madsen a kol., 2002 537 303 dánské registry očkovaní vs. neočkovaní, věk při očkování bez souvislosti Taylor a kol., 2014 1 256 407 (kohorty) + 9 920 (případ-kontrola) metaanalýza 10 studií MMR, thiomersal, rtuť bez souvislosti
Proč tedy nová analýza? Námitka o načasování přežila, protože je srozumitelná a snadno se opakuje. Dánové věk zahrnuli, ale americká práce ho postavila do samého centra a ošetřila zkreslení, která s časováním souvisejí.
Kořen celé debaty sahá do roku 1998. Andrew Wakefield tehdy v časopise Lancet popsal dvanáct dětí a naznačil vazbu mezi MMR, střevními potížemi a vývojovou regresí. Lancet článek v roce 2010 stáhl. Podle zprávy CMAJ zjistila britská lékařská komora General Medical Council, že děti byly pečlivě vybrané, část výzkumu platili právníci vedoucí spory s výrobci vakcín a autor jednal neeticky. Mýtus přesto přetrvává, protože první projevy autismu se často objevují zhruba ve věku, kdy dítě dostává MMR. Časová shoda svádí k domněnce o příčině.
Americký institut NICHD shrnuje, co se o původu autismu ví: jde o souhru více faktorů, výraznou roli hraje genetika a přispívat může přes sto genů. Vakcíny mezi prokázané vlivy podle něj nepatří.
Český očkovací kalendář: první dávka padá do stejného okna
Data jsou americká, a přímým důkazem pro české děti tedy nejsou. Pro tuzemské rodiče mají přesto velkou váhu. U nás se první dávka MMR podává mezi 13. a 18. měsícem, druhá mezi dovršeným pátým a šestým rokem. První dávka tak spadá přesně do intervalu, který studie zkoumala. Jde o stejný typ kombinované vakcíny a stejnou otázku, kterou si pokládají i čeští rodiče.
Ta otázka u nás přitom zdaleka není akademická.
Národní očkovací strategie ČR na roky 2025 až 2029 ukazuje, že proočkovanost alespoň jednou dávkou klesla z maxima kolem 98,7 % u ročníků 2016 až 2018 na 92,1 % u dětí narozených v roce 2022. To je pod hranicí 95 %, která se považuje za nutnou pro kolektivní imunitu. Druhou dávku dostává dlouhodobě jen zhruba 85 % dětí. Podle nás z těch čísel nevyplývá jistá epidemie, ale prostor pro lokální ohniska po zavlečení viru existuje. Spalničky mezitím sílí: na co se rodiče mají dívat
Ve Spojených státech se taková ohniska už rozhořela. Podle údajů
CDC o případech a ohniscích spalniček evidovaly úřady k 5. listopadu 2026 v zemi 5 182 potvrzených případů a 43 nových ohnisek. Proočkovanost školkových dětí tam klesla z 95,2 % ve školním roce 2019/2020 na 92,4 % v roce 2025/2026. Bez ochrany tak zůstalo zhruba 280 tisíc dětí. V Utahu mělo 12 % školkových dětí výjimku z očkování nebo chybějící doklad.
Pro rodiče z toho plynou praktické body:
Účinnost: jedna dávka chrání proti spalničkám z 93 %, dvě dávky z 97 %. Očkovaní mohou při rozsáhlém šíření onemocnět, mívají ovšem mírnější průběh a nákazu dál šíří méně. Reakce po očkování: běžná je bolest v místě vpichu, horečka nebo slabá vyrážka. Vzácně se objeví horečnaté křeče či přechodný pokles krevních destiček. Kdy vakcínu nepodat: například po těžké alergické reakci na předchozí dávku, v těhotenství nebo při závažné poruše imunity. Rozhoduje pediatr. Zmeškaná dávka: stačí zkontrolovat očkovací průkaz a domluvit doočkování podle českého kalendáře. Příznaky spalniček: 7 až 14 dní po kontaktu přichází vysoká horečka, kašel, rýma a zarudlé slzící oči. Po několika dnech následují bělavé Koplikovy skvrny v ústech a vyrážka, která se šíří z obličeje dolů. Při podezření je lepší nejprve telefonovat do ordinace, aby se nákaza nešířila čekárnou.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková