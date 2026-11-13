Cormier se distancoval od přátel z Dagestánu po útoku na Dvališviliho. Popsal, proč tentokrát nemůže mlčet

Hotelová lobby v Abú Zabí, mikrofon, rozhovor pro pořadatele chystané akce. Podle popisu záběrů, který zveřejnil list The National, přišel k Merabu Dvališvilimu, 35letému gruzínskému bojovníkovi bantamové váhy (do 61 kg) z UFC s bilancí 21-6-0, zezadu muž a udeřil ho; The National incident spojil s Usmanem Nurmagomedovem. Dvališvili se pak podle téhož zdroje neobjevil na tiskové konferenci. Policie v Abú Zabí oznámila deset zatčených a předání případu prokuratuře, bez jediného jména bojovníka. Nejzajímavější na celé věci ale není rána v lobby. Je to to, co o Usmanu Nurmagomedovovi říkal Daniel Cormier v srpnu 2026.
Cormier: špatné chování je špatné chování
Daniel Cormier, 47letý americký bojovník těžké váhy (do 120 kg) s bilancí 22-3-0 a jedním no contest, má podle profilu na Sherdogu jako tým uvedenou American Kickboxing Academy; jeho vztahy s okruhem kolem Nurmagomedovových popisují zahraniční média dlouhodobě.
Jeho reakci na incident citují dva weby: MMA Sucka 13. listopadu 2026 a Super Lutas o den dříve; podle textu Super Lutas šlo o video na Cormierově kanálu na YouTube. Zaznít v něm mělo tohle:
„Nesnažím se nic překrucovat ani krýt. Špatné chování je špatné chování… Usman se musí ovládat. Teď už je to víckrát. Skok do klece a teď tohle.“
Z výroku plyne, že Cormier nemluví o jednorázovém selhání, ale o opakování. Stačí se přitom vrátit o pár měsíců zpátky k jinému Usmanovu excesu, aby bylo vidět, jak jinak tehdy Cormier mluvil.
Co říkal po Šanghaji a co říká teď
UFC Shanghai, 29. srpna 2026: Song Jadong porazil Umara Nurmagomedova knockoutem ve 2. kole v čase 1:48. Do klece pak vstoupil Usman Nurmagomedov, 28letý ruský bojovník lehké váhy (do 70 kg) organizace PFL, mezinárodní MMA soutěže, kde ho profil vede s bilancí 22-0-0 a jedním no contest.
Cormier tehdy podle Sports Illustrated z 30. srpna 2026 řekl: „Song Jadong běžel směrem k Usmanovi. Usman zareagoval, natáhl ruku, aby ho zastavil. Neudeřil ho loktem. Přestaňme vymýšlet konspirační teorie.“
Redakce MMAmag postavila vedle sebe dvě veřejně citované Cormierovy reakce na téhož bojovníka, srpnovou a listopadovou, obě z přepisů v zahraničních médiích. Mezi nimi leží necelé tři měsíce a jeden zásadní rozdíl: v srpnu šlo o chování v kleci, v listopadu o věc, kterou převzala policie. Policejní oznámení z Abú Zabí přitom zní výrazně opatrněji než titulky, které kauzu posílaly dál.
Deset zatčených a jméno, které v oznámení chybí
Ze znění oznámení Abú Zabíské policie, které 12. listopadu 2026 zveřejnil list Aletihad a s mediálním podáním kauzy ho porovnala redakce MMAmag, plyne tohle: zatčeno bylo osm lidí kvůli rvačce v hotelové lobby, další dva kvůli natáčení incidentu, všichni byli předáni prokuratuře a sporům předcházely dřívější neshody. Žádné jméno bojovníka v něm není. Nejde o odsouzení, ale o zahájenou fázi řízení.
|Datum
|Co je doloženo
|Zdroj
|11. 11. 2026
|Incident v hotelové lobby, média ho spojují s Dvališvilim a Nurmagomedovem
|The National
|12. 11. 2026
|8 zatčených za rvačku, 2 za natáčení, případ u prokuratury, bez jmen
|Aletihad / policie Abú Zabí
|12. 11. 2026
|Real American Freestyle oznámila, že Usman Nurmagomedov na akci nebude
|Khaleej Times
|12.–13. 11. 2026
|Média citují Cormierův odsudek
|MMA Sucka, Super Lutas
Dvališvili v popisku na svých sítích tvrdí, že dělal rozhovor a skupina v čele s Usmanem ho napadla zezadu. Islam Machačev naopak podle MMA Fighting na Instagramu Usmana hájil a odkazoval na starší chování Gruzínce. Sám Usman Nurmagomedov se podle téhož serveru nevyjádřil. Karta v Abú Zabí přitom běží dál a jedno jméno z ní už vypadlo.
Co zbude, až se spis uzavře
Šéf organizace Real American Freestyle Chad Bronstein na tiskové konferenci 12. listopadu 2026 podle Khaleej Times řekl: „Usman se samozřejmě naší sobotní akce nezúčastní.“ K Dvališvilimu dodal, že organizace jedná s úřady Spojených arabských emirátů o jeho propuštění; potvrzení, že Gruzínec vazbu opustil, do 13. listopadu 2026 nezveřejnila žádná ze stran.
Z karty na webu Real American Freestyle, kterou redakce MMAmag kontrolovala 13. listopadu 2026, plyne, že duel Dvališvili – Marlon Moraes na akci v Abú Zabí 14. listopadu 2026 stále figuruje jako nadcházející. Média jeho start označují za nejistý.
A v tom je celý rozdíl proti obvyklé roztržce dvou táborů. Tahle skončila jako policejní spis, o kterém nerozhoduje promotér ani fanoušci pod videem. A spis nekryje nikdo, ani ten, kdo v srpnu krýt uměl.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala s textem oznámení policie Abú Zabí zveřejněným 12. 11. 2026, s profily bojovníků na Sherdogu a PFL a s kartou akce na webu Real American Freestyle, vše kontrolováno 13. 11. 2026 bez údaje o přesné hodině. Dvě Cormierovy reakce byly porovnány z přepisů v zahraničních médiích: listopadová přes MMA Sucka a Super Lutas, srpnová přes Sports Illustrated; originální video ani podcastovou epizodu se v obou případech nepodařilo dohledat, proto je v textu uvedeno, přes koho výrok prošel. Údaj o deseti zatčených je součtem dvou hodnot z policejního oznámení, osmi zatčených kvůli rvačce a dvou kvůli natáčení. Bilance Meraba Dvališviliho (21-6-0, 35 let) pochází z vyhledaného výňatku profilu na webu UFC, samotnou stránku se otevřít nepodařilo. Článek nezahrnuje reakce dalších aktérů scény, neuvádí žádné částky ani kurzové přepočty a nechává otevřené dvě otázky: zda byl Dvališvili propuštěn a zda jeho duel s Marlonem Moraesem skutečně proběhl.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka