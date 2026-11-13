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Cormier se distancoval od přátel z Dagestánu po útoku na Dvališviliho. Popsal, proč tentokrát nemůže mlčet

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Osm zatčených kvůli rvačce, dva kvůli natáčení, případ putoval k prokuratuře. Spor dvou táborů MMA se v Abú Zabí přesunul tam, kde už o něm nerozhoduje promotér.
Cormier se distancoval od přátel z Dagestánu po útoku na Dvališviliho. Popsal, proč tentokrát nemůže mlčet

Cormier se distancoval od přátel z Dagestánu po útoku na Dvališviliho. Popsal, proč tentokrát nemůže mlčet

Zdroj: UFC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 15:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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