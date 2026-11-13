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Muzikálové legendy na jednom jevišti: Hybernia oslaví 20. narozeniny ve velkém stylu

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V pátek 20. listopadu se na jednom jevišti Divadla Hybernia setkají výrazné osobnosti české muzikálové scény, aby společně vytvořily jedinečnou atmosféru plnou emocí, vzpomínek i hudebních vrcholů. Tento večer bude oslavou nejen uplynulých dvou dekád, ale především síly příběhů, hudby a divadla, které spojuje generace diváků.
Divadlo Hybernia

Divadlo Hybernia

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 14:38

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