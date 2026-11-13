Muzikálové legendy na jednom jevišti: Hybernia oslaví 20. narozeniny ve velkém stylu

Hybernská ulice 1785, Josef Ant. Scotti de Cassano, archiv Divadlo Hybernia Nová celnice poč.19.stol., Ludvík E. Buquoy, archiv Divadlo Hybernia Diváky v příštím roce čekají nová představení, mimo jiné bude mít v Hybernii premiéru výpravný muzikál Merlin. Divadlo Hybernia totiž po třech a půl měsících usilovné práce odhalilo nový plášť. Premiéra muzikálu Saturnin v Divadle Hybernia Ondřej Rychlý a Anna Prášilová Fialová - foto ze zkoušky muzikálu Pět let zpět v Divadle Hybernia Foto z premiéru muzikálu Divotvorný hrnec v Divadel Hybernia Foto z tanečně-divadelní show Love2dance V Divadle Hybernia ožijí obrazy Alfonse Muchy – dílo génia secese nabídne strhující multimediální show. Robert Urban a Petr Vojtková v muzikálu Tarzan Paříž má svůj Moulin Rouge, Amerika Cirque du Soleil a Praha nyní má Czech Cabaret Show! Foto z tanečně-divadelní show Love2dance
V pátek 20. listopadu se na jednom jevišti Divadla Hybernia setkají výrazné osobnosti české muzikálové scény, aby společně vytvořily jedinečnou atmosféru plnou emocí, vzpomínek i hudebních vrcholů. Tento večer bude oslavou nejen uplynulých dvou dekád, ale především síly příběhů, hudby a divadla, které spojuje generace diváků.
„Na prkna Hybernie jsem vstoupila na podzim roku 2014, kdy mě do role Jarní víly ve výpravném muzikálu Sněhová královna obsadil autor a hudební skladatel Zdeněk Barták. Tehdy jsem opravdu netušila, že mi scéna Divadla Hybernia vroste natolik pod kůži, že se stane mojí domovskou scénou a při oslavách 20. výročí otevření budu tím, kdo je označen za nejdéle kontinuálně působícího umělce na těchto prknech,“ vzpomíná Dita Hořínková, představitelka Emilie v muzikálu Iago, chůva z Romea a Julie, opice Kala v nezapomenutelném Tarzanovi i představitelka mnoha dalších rolí.
Během slavnostního večera také vystoupí tvůrci, herci i režiséři Janek Ledecký, Zdeněk Barták, Robert Urban, Peter Strenáčik, Kamila Nývltová, Daniel Barták, Tomáš Novotný, Michaela Nosková, Iva Marešová, Lukáš Adam, Ivana Korolová, Oldřich Kříž, Jan Kříž, Marie Křížová, Roman Říčař a Ondřej Rychlý. Akci moderuje Libor Bouček.
Diváci uslyší největší hity muzikálů, které se nesmazatelně zapsaly do repertoáru divadla i do srdcí diváků. Těšit se můžete na písně z legendárních titulů jako Golem, Dracula, Baron Prášil, Quasimodo, Mefisto, Galileo, Tarzan, Zpívání v dešti a mnoho dalších. Slavnostní koncert připomene bohatou muzikálovou historii Divadla Hybernia a bude poděkováním všem, kdo ji za dvacet let pomáhali vytvářet. „Dvacáté výročí chceme oslavit společně s diváky, herci a kolegy a setkat se se všemi tvůrci, jejichž práce si nesmírně vážíme. Touto cestou bych ráda poděkovala panu Milanu Fiľovi, majiteli divadla i budovy, v níž sídlí, za jeho významnou podporu. Bez něj by Divadlo Hybernia toto výročí dnes neslavilo. Moc se těšíme a všechny srdečně zveme,“ říká Eva Homindová, ředitelka Divadla Hybernia.
Diváky také v příštím roce čekají nová představení, mimo jiné bude mít v Hybernii premiéru výpravný muzikál Merlin.
Divadlo Hybernia sídlí v historicky významné empírové budově – původním klášteře ze 14. století, který si prošel pestrou historií. Františkáni v něm pěstovali brambory, krátce tu hostovalo divadlo Bouda, budova sloužila jako celní úřad i jako působiště Československé centrály cestovního ruchu, než se v ní po rekonstrukci v roce 2006 natrvalo zabydlelo divadlo. Letos si Hybernia nadělila novou fasádu, pokračuje v rekonstrukcimoderního chlazení a další dárek chystá i pro diváky – výměnu sedaček za nové. Zdroj: Divadlo Hybernia