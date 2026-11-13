Harrisonová porazila skoro každou soupeřku a její trenér ji vidí jako budoucí královnu MMA. Nunesová je poslední překážka

Kayla Harrisonová, 36letá Američanka v ženské bantamové váze do 61 kg s bilancí 19-1, a Amanda Nunesová, 38letá Brazilka ve stejné váze s bilancí 23-5, vejdou 14. listopadu 2026 do klece v Madison Square Garden. Jedna má za celou kariéru ve smíšených bojových uměních jedinou porážku, druhá porazila skoro všechny ženy, které kdy držely pás UFC v bantamové váze. V rohu té první stojí trenér, který kdysi pracoval i s tou druhou. A právě on tři dny před zápasem řekl větu, po které se debata o nejlepší ženě v dějinách sportu rozjela znovu. Bilance obou bojovnic redakce MMAmag prošla v databázi Sherdog a spočítala, kolik zápasů která ukončila před limitem.
Trenér si nechal jednu podmínku až na konec věty
Mike Brown, 51letý americký trenér z klubu American Top Team, promluvil 11. listopadu 2026 pro server MMA Fighting před turnajem UFC 334, který se koná 14. listopadu 2026. Harrisonová, šampionka UFC, největší světové organizace MMA, podle něj patří do debaty o největší bojovnici historie kvůli téměř perfektní bilanci. Její soupeřkou bude Nunesová, bývalá šampionka UFC ve dvou váhových kategoriích.
Korunu ale Brown nepředal. „Považoval bych ji za největší všech dob, pokud tenhle zápas vyhraje,“ řekl o Harrisonové. Jde o jeho názor podmíněný jediným večerem, ne o hotový verdikt. Ve stejném vystoupení Brown přiznal, že Nunesová ve sportu dokázala víc, a jedinou kaňku na bilanci své svěřenkyně sám pojmenoval.
Brown svůj argument opřel o dvě čísla a o jednu větu o ukončeních před limitem; obojí jde ověřit v databázi.
Bilance vypadá jasně, dokud se nespustí kalkulačka
Brown tvrdí, že Harrisonová je třídou nad konkurencí a velkou část zápasů ukončuje před limitem. Z metod výher na Sherdogu, které redakce MMAmag přepočítala, plyne, že před limitem zakončila 14 z 19 výher. Nunesová 17 z 23. V obou případech 74 %.
|Metoda výhry
|Harrisonová
|Nunesová
|KO/TKO
|6
|13
|Submise
|8
|4
|Rozhodnutí
|5
|6
Rozdíl tedy není v dominanci, ale ve stylu: Harrisonová častěji páčí a škrtí, Nunesová boří soupeřky údery. V přehledu zápasů Nunesové na Sherdogu stojí výhry nad Rouseyovou, Holmovou, Tateovou, Penningtonovou i Peñou. Jsou to všechny ostatní držitelky titulu UFC v bantamové váze, se kterými mohla zápasit, kromě samotné Harrisonové. Brown o soupeřce své svěřenkyně mluvil pro stejné médium už v lednu 2026 a tehdy znělo jeho vyprávění jinak.
V lednu mluvil Brown o Nunesové docela jinak
V lednovém textu MMA Fighting ze 14. ledna 2026, do kterého redakce MMAmag nahlédla, Brown tlumil představu, že by Harrisonová měla ze společného klubu tajnou výhodu. Obě ženy spolu podle něj netrénovaly často, oficiálním hlavním trenérem Nunesové nebyl a rohoval jí šest nebo sedm zápasů. Odchod Nunesové z klubu vysvětloval tím, že nebyla spokojená.
O deset měsíců později stejný výklad zopakoval. Přidal k němu ale historický rámec, který v lednu nezazněl. A platí, co platit musí: Brown není nestranný soudce dějin, stojí v rohu jedné z obou žen.
V textu MMA Fighting z 12. listopadu 2026 redakce MMAmag dohledala, že Nunesová mluvila o své soupeřce na mediálním dni s respektem a jako nejtěžší soupeřku kariéry jmenovala Cris Cyborg. Brownova věta o největší všech dob v jejích odpovědích nezazněla.
Jenže i kdyby Harrisonová 14. listopadu zvítězila, v její bilanci zůstane jméno, které z debaty o nejlepší ženě historie jen tak nezmizí.
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ANALÝZA Může jeden večer uzavřít spor o to, kdo je největší? V bilanci na Sherdogu redakce MMAmag dohledala, že Harrisonová prohrála jedinkrát: 25. listopadu 2022 s Larissou Pacheco, jednomyslným rozhodnutím a ve třetím vzájemném zápase poté, co ji předtím dvakrát porazila. Nunesová nastoupí po 1 253 dnech od výhry nad Irene Aldanou z 10. června 2023.
Organizace UFC sama zápas rámuje jako soud nad historií. V oznámení z 20. září 2026 ho označila za jeden z nejočekávanějších titulových zápasů v dějinách ženského MMA a Nunesovou za široce uznávanou nejlepší bojovnici všech dob. Takové rámování prodává lístky i předplatné.
Ať 14. listopadu 2026 zvítězí kdokoli, jedna skvrna v bilanci Harrisonové zůstane a pět porážek Nunesové se z databáze neztratí. Koruna se tím večerem nepředá. Jen se posune hádka o to, komu patří.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková