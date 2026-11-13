Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Harrisonová porazila skoro každou soupeřku a její trenér ji vidí jako budoucí královnu MMA. Nunesová je poslední překážka

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mike Brown poslal Kaylu Harrisonovou mezi nejlepší bojovnice dějin, ale jen při výhře nad Amandou Nunesovou. Bilance 19-1 proti 23-5 ukazuje, proč to není jednoduché.
Harrisonová porazila skoro každou soupeřku a její trenér ji vidí jako budoucí královnu MMA. Nunesová je poslední překážka

Harrisonová porazila skoro každou soupeřku a její trenér ji vidí jako budoucí královnu MMA. Nunesová je poslední překážka

Zdroj: UFC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 15:01

Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Bitka Nurmagomedova s Dvališvilim má dohru i ve fotbale. Hvězda PSG se zastala Gruzínce a Chabib reagoval
Bitka Nurmagomedova s Dvališvilim má dohru i ve fotbale. Hvězda PSG se zastala Gruzínce a Chabib reagoval
Cormier se distancoval od přátel z Dagestánu po útoku na Dvališviliho. Popsal, proč tentokrát nemůže mlčet
Cormier se distancoval od přátel z Dagestánu po útoku na Dvališviliho. Popsal, proč tentokrát nemůže mlčet

Osm zatčených kvůli rvačce, dva kvůli natáčení, případ putoval k prokuratuře. Spor dvou táborů MMA se v Abú...

Procházka vidí spoustu šancí na ukončení Stirlinga a popsal, proč ho odmítli borci z TOP 5 polotěžké váhy UFC
Procházka vidí spoustu šancí na ukončení Stirlinga a popsal, proč ho odmítli borci z TOP 5 polotěžké váhy UFC

Šest týdnů v Thajsku, pak tisková konference doma a věta, po které zpozorníte: soupeře si prý nevybral....

Pimblett se pustil do Topurii kvůli třem národnostem a prohře s Gaethjem. Naznačil i společný zápas v kleci
Pimblett se pustil do Topurii kvůli třem národnostem a prohře s Gaethjem. Naznačil i společný zápas v kleci

V podcastu u Joea Rogana otevřel Paddy Pimblett starý beef s Iliou Topuriou. Míchá původ, fanoušky i možný...

Šéf UFC Dana White poprvé promluvil o útoku Nurmagomedova na Dvališviliho
Šéf UFC Dana White poprvé promluvil o útoku Nurmagomedova na Dvališviliho

V hale hotelu v Abú Dhabí padla jedna rána otevřenou dlaní. Za dva dny z ní byl případ pro emirátské státní...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.