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Syn chorvatských rodičů Hopi má za sebou premiéru v reprezentaci. Byl vidět i mezi mistry světa

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Osmnáctiletý teplický křídelník Idris Hopi naskočil proti Španělsku v 66. minutě. Česko prohrálo 0:2, on ale patřil k hráčům, kteří hru oživili.
Syn chorvatských rodičů Hopi má za sebou premiéru v reprezentaci. Byl vidět i mezi mistry světa

Syn chorvatských rodičů Hopi má za sebou premiéru v reprezentaci. Byl vidět i mezi mistry světa

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.11.2026 15:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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