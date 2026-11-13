Syn chorvatských rodičů Hopi má za sebou premiéru v reprezentaci. Byl vidět i mezi mistry světa

Na tabuli epet ARENY svítilo 0:1, když se ve čtvrtek 12. listopadu v 66. minutě zvedla cedule s číslem Lukáše Provoda. Místo něj vyběhl kluk, který ještě v květnu podepisoval první profesionální smlouvu a o rok dřív sbíral góly v dorostu. Idris Hopi, odchovanec Teplic s chorvatskými rodiči, odehrál proti úřadujícím mistrům světa zhruba čtyřiadvacet minut, většinu z nich v deseti. Gól nedal a zápas nezměnil. Přesto po něm zůstaly dvě situace, které si fanoušci zapamatují: zakončení po standardce v 79. minutě a sólo v 88. minutě. Na debutanta s jedenácti ligovými starty je to víc, než se dalo čekat. Jeho cesta navíc ukazuje, jak dnes trenér Santi Denia skládá reprezentaci.
Čtyřiadvacet minut proti týmu, který neztrácí míč
Hopi nepřicházel do ztraceného zápasu. Česko mělo po přestávce nejlepší pasáž a podle online přenosu iRozhlasu se vývoj na trávníku téměř obrátil. Denia proto poslal do hry hráče, který umí udělat kličku navíc a táhne to k bráně.
Jenže o šest minut později se situace zlomila. Ladislav Krejčí v 72. minutě stáhl jako poslední hráč Roberta Fernándeze a po zásahu videorozhodčího dostal červenou kartu. Slibná česká pasáž tím skončila a z utkání se stalo bránění výsledku proti týmu, který míč skoro nepouští.
V tu chvíli se většina náhradníků ztratí. Hopi ne. Reportáž iDNES ho výslovně odlišila od ostatních střídajících hráčů s tím, že hru oživil. Na hřišti přitom proti němu stáli Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella nebo Martín Zubimendi a z lavičky později přišli i Pedri a Mikel Merino. Španělé sice přijeli bez Lamina Yamala a Rodriho, data Opty ale už před zápasem ukazovala, že jejich systém funguje i bez hvězd. Rozhodli nakonec Álex Baena proměněnou penaltou ve 39. minutě a Marc Pubill v šesté minutě nastavení.
Šance z 79. minuty: velká na pohled, menší v číslech
První moment přišel po standardní situaci. Míč se v 79. minutě odrazil k osamocenému Hopimu, který z dobré pozice přestřelil. V přenosech zněla slova jako „velká“ i „obrovská“ šance a z tribuny to tak opravdu vypadalo.
Podle dostupných dat ale měla střela hodnotu očekávaných gólů 0,097. Podle definice
Opta Analyst vyjadřuje tato metrika pravděpodobnost gólu podle tisíců podobných střel z minulosti. Zhruba každá desátá taková střela skončí v síti, devět ne. Zakončení po odraženém míči, ve spěchu a pod tlakem obránců patří statisticky k těm horším, i když střelec stojí sám.
Pro srovnání pomáhá Jan Morávek, bývalý reprezentant a dnes skaut Augsburgu. V rozboru mistrovství světa 2026 pro Livesport připomněl, že Španělsko soupeřům pustilo v průměru jen 0,3 očekávaného gólu na celý zápas. Hopi si tedy jedinou akcí vypracoval zhruba třetinu toho, co mistři světa běžně dovolí soupeři za devadesát minut. A to v deseti.
Druhá situace byla čistě jeho. V 88. minutě se pustil do sóla, obešel obránce a vystřelil. Míč skončil na bloku a odletěl na roh. Gól z toho nebyl, ale přesně kvůli takovým akcím jeden na jednoho ho trenérský štáb povolal.
Z dorostu do áčka za šest měsíců
Hopiho vzestup je rychlý i na poměry teenagerů. Když 15. května 2026 podepisoval první profesionální smlouvu, mohly
FK Teplice uvést jeho dorosteneckou bilanci: 25 zápasů, 27 gólů a 1 841 minut v kategorii do 19 let. Gól zhruba každých 68 minut, tedy víc než jeden na zápas.
Jeho časová osa vypadá takto:
Kdy Co se stalo květen 2026 první profesionální smlouva a ligový debut podzim 2026 9 ligových startů v sezoně, z toho 5 v základní sestavě 6. listopadu 2026 nominace do A-týmu (celkem 11 ligových zápasů, 3 góly) 12. listopadu 2026 reprezentační debut proti Španělsku
Mezi posledním zápasem za devatenáctku a premiérou v áčku nestojí jediný start za jednadvacítku. Hopi přeskočil dvě reprezentační kategorie najednou.
Klub ale zároveň brzdí. Sportovní ředitel Štěpán Vachoušek už při podpisu smlouvy mluvil o mentálně vyspělém, pracovitém a gólovém hráči, ale dodal, že jde „teprve o začátek“. Před srazem zopakoval, že je Hopi „strašně mladý“ a kvalitu musí dál potvrzovat. Redakce SportyŽivě.cz se pokusila získat komentář z vedení Teplic na jeho premiéru v nároďáku, ale v době vydání článku zatím neměla odpovědi k dispozici.
Denia nevybírá podle jmen
Hopiho debut není jen hezká epizoda. Podle nás ukazuje, jak Denia o reprezentaci přemýšlí. Už při nominaci opakoval, že nechce hráče vybírat podle pasu ani data narození. Zajímá ho profil, tedy co hráč na hřišti umí a co týmu chybí.
U Hopiho je odpověď jasná. Drzá klička, neobvyklé řešení, rychlost, průbojnost, tah na branku a cit pro míč. Data Opty v rozboru pro eFotbal zvýrazňují přímočarost, náběhy do vápna a nadprůměrný počet doteků v soupeřově šestnáctce. Česká ofenziva bývá spolehlivá a pracovitá, ale hráčů, kteří umí obejít obránce, má málo.
Denia tedy nevsadil na klubovou značku ani na počet ligových startů. Vsadil na odvahu a ve čtvrtek se mu to v malém vrátilo. Dá se čekat, že tahle logika bude platit i u dalších nominací. Hráči z menších klubů teď mají důkaz, že cesta do áčka nemusí vést přes Spartu, Slavii nebo zahraničí.
Chorvatská krev, český dres
Teď přichází zápas, který bude pro Hopiho osobní. Česko v neděli 15. listopadu od 20:45 končí skupinu Ligy národů v Osijeku proti Chorvatsku, tedy zemi jeho rodičů. Otec Adem pochází z Varaždinu a doma se o fotbale mluví i chorvatsky.
Sám Hopi o reprezentování Chorvatska nikdy neuvažoval. Narodil se v Česku, cítí se jako Čech a řekl, že je šťastný, že může hrát za Česko. Zápas v Chorvatsku pro něj podle vlastních slov bude emotivní. Chorvatská krev je jeho součástí, dres si ale vybral český.
Je v nominaci i na tento zápas. Zda nastoupí, zatím nikdo nepotvrdil. Krejčí kvůli červené kartě chybět bude, to se ale týká obrany, ne Hopiho pozice. Po aktivním debutu má podle nás slušnou šanci na další minuty z lavičky. Mluvit o základní sestavě by bylo předčasné. Česko po pěti zápasech čeká na první bod a v Osijeku hraje o to, jestli Chorvaty v tabulce přeskočí. Zápas vysílá
Česká televize od 20:35.
Střelu z 79. minuty si Hopi nejspíš ještě několikrát přehraje. Pro Deniu ale bylo důležitější, že si o ni v deseti proti mistrům světa vůbec dokázal říct.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl