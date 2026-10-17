Příliš mnoho urychlovače v kompostu je horší než žádný. Výsledek za 8 týdnů je však reálný

Hromada posekané trávy, pod ní loňské listí a navrch hrst prášku z kilového sáčku. Takhle u nás zakládá kompost spousta zahrádkářů, kteří na zralou hmotu nechtějí čekat do příštího roku. Rychlé výsledky přitom reálné jsou. Řízené horké kompostování dokáže přinést hotový kompost za šest až osm týdnů a výrobci urychlovačů slibují lhůty ještě kratší. Háček se skrývá v dávkování. Prošli jsme etikety čtyř přípravků, které se běžně prodávají v českých e-shopech, a přepočítali je na skutečný objem hromady. Vyšlo nám, že hranice mezi pomocí a škodou leží blíž, než by kdo čekal, a u některých výrobků ji zahrádkář překročí jedinou vrchovatou hrstí navíc.
Co vlastně sypete do kompostu: bakterie, enzymy, nebo byliny
Čtveřice přípravků vypadá v regálu podobně, uvnitř se ale podstatně liší.
BIOPON kombinuje vysušené bakteriální kultury, enzymy, fosforečnany a celulázu, tedy enzym štěpící celulózu. Míří proto i na tužší rostlinnou hmotu, se kterou si hromada sama poradí jen pomalu. Neudorff Radivit sází na půdní humifikační mikroorganismy; podle stránky výrobce Neudorff funguje v uzavřených kompostérech i ve volně ložených hromadách. GOLD od AgroBio je směs bakterií a hub, mezi nimi rody Azotobacter, Bacillus či Trichoderma, s deklarovanou schopností rozkládat celulózu.
Kouzlo přírody stojí stranou. Jde o koncentrát ze šesti bylin, mezi kterými nechybí řebříček, heřmánek a pampeliška, a aplikuje se zálivkou místo posypu.
Orientační ceny v době rešerše (Pasti.cz):
Přípravek Balení Cena BIOPON 1 kg 134 Kč Neudorff Radivit 1 kg 232 Kč GOLD 500 g 186 Kč Kouzlo přírody 50 ml 129 Kč
Jinde se cenovky drobně liší. Mountfield nabízel GOLD za 190 Kč, Orion bylinkový koncentrát za 159 Kč.
Dávkování urychlovače na 2 m³: kde končí rozumná dávka
Pevný „toxický práh“ žádný z výrobců neuvádí. Za příliš mnoho proto podle nás lze prakticky považovat cokoli, co přesáhne doporučení na obalu. Konkrétní čísla vypadají takto:
BIOPON: 200 g na každou dvaceticentimetrovou vrstvu, kilové balení vystačí na 4 m³. Na 2 m³ tedy připadá zhruba 500 g. Radivit: 1 kg na přibližně 2 m³ kompostované hmoty. GOLD: 100 g na vrstvu silnou 10 až 15 cm, půlkilové balení na 0,5 m³. Na 2 m³ vychází kolem 2 kg. Kouzlo přírody: 1 až 2 ml do 10 l vody na každých 20 cm vrstvy. Padesátimililitrová lahvička při spodní dávce vydá až na 500 l zálivky.
Z čísel plyne zajímavá věc. Kompost o objemu dvou kubíků vyjde s BIOPONem zhruba na 67 Kč, s Radivitem na 232 Kč, ale s GOLDem na čtyři balení, tedy asi 744 Kč. Pro stejnou hromadu je to víc než desetinásobný rozdíl.
Druhé upozornění plyne z jednotek. Kouzlo přírody se odměřuje v mililitrech, Radivit v gramech na objem, GOLD po vrstvách. Kdo přípravky střídá a dávkuje od oka, snadno přestřelí. U bylinného koncentrátu přitom stačí pár kapek navíc a dávka je dvojnásobná.
Proč přebytek urychlovače kompostu škodí víc než jeho absence
Správně založená hromada se rozloží i bez jakéhokoli přípravku. Mikroorganismy do ní přinesou rostlinné zbytky, hlína i hrst hotového kompostu, kterou přihodíte jako očkovací materiál. Iowa State University to shrnuje stroze: aktivátor nutný není, dusík rozklad zrychluje hlavně tam, kde převládá uhlíkatá složka.
Předávkování naopak rozhodí rovnováhu, na které celý proces stojí. Ideální poměr uhlíku k dusíku se pohybuje kolem 25 až 35 : 1. Jakmile do hromady vnesete víc dusíku, poměr klesá a přebytek začne unikat jako čpavek. Podle Cornellovy univerzity se to projeví typickým štiplavým zápachem a únikem dusíku do vzduchu nebo ve formě dusičnanů do výluhu, odkud může ohrožovat podzemní vodu. Přicházíte tedy přesně o tu živinu, kvůli které kompost děláte.
Česká příručka ZERA ke kompostování přidává další rozměr. Směs přesycená dusíkem se umí rozpálit na tak vysoké teploty, že se zúží pestrost mikrobiálního osazenstva a rozklad se paradoxně zpomalí. Cornell klade horní hranici bezpečného pásma na 60 °C; nad ní mikroorganismy začínají hynout. Pokud k tomu přidáte přemokřenou hmotu, kyslík neproniká dovnitř a místo kompostování nastupuje kvašení.
Výsledek předávkování si dokážeme představit docela plasticky. Mazlavá, páchnoucí kaše, výluh u paty kompostéru, a pokud ji zapravíte do záhonu nezralou, rostliny mohou strádat, protože pokračující rozklad jim ubírá kyslík i dusík. Podle nás tu platí jednoduchá úvaha: urychlovač pomáhá, dokud mikrobům zlepšuje podmínky. Jakmile rozhodí poměr uhlíku, dusíku, vody a vzduchu, z pomocníka se stává brzda.
Kompost za osm týdnů: recept, který musí sedět do posledního detailu
Osm týdnů je dosažitelný cíl. Podle
University of Maryland Extension lze horký kompost sklidit za šest až osm týdnů, pokud hromada drží teplotu zhruba 54 až 77 °C a nepřidáváte do ní průběžně nový odpad. Výrobci jdou ještě dál: BIOPON mluví o třech týdnech, GOLD o zhruba měsíci za optimálních podmínek.
Co musí sedět:
Založit najednou. Celá várka v jeden den, materiál nasekaný na menší kusy. Poměr barev. Dva až tři díly hnědého (suché listí, štěpka, karton) na jeden díl zeleného (tráva, zbytky ze zeleniny). Vlhkost 40 až 60 %. Hmota má působit jako vyždímaná houba. GOLD uvádí totéž rozmezí. Velikost. Zhruba metr na každou stranu, menší hromada teplo neudrží. Obracení. Přehodit dřív, než teplota uvnitř spadne pod zhruba 38 °C. Žádné přídavky do rozjeté várky. Nové slupky patří do druhého kompostéru.
K tomu pár kombinací, kterým je lepší se vyhnout. Radivit se podle prodejce nemá používat současně s násadou žížal, což se týká hlavně majitelů vermikompostérů. U GOLDu výrobce varuje, že chlór, pesticidy a chemická hnojiva omezují účinnost mikroorganismů. Postřikem ošetřenou trávu tedy raději neházejte do hromady, kterou jste právě očkovali.
Sezóna, předávkování a náprava: co dělat, když hromada zapáchá
Hmota se nejrychleji rozkládá při teplotě mezi 32 a 60 °C, pod spodní hranicí proces výrazně zvolní. V našem podnebí proto dává smysl zakládat od března do května, takže hotový kompost můžete čekat v květnu až červenci 2026. Letní várka pak poslouží na podzim, pokud pohlídáte vodu, protože v srpnovém vedru hromada rychle vysychá.
Pokud už jste to s dávkou přehnali, kompost nejspíš zachráníte. Přestaňte přidávat urychlovač, přimíchejte suchý objemový materiál, třeba listí, piliny nebo natrhaný karton, hromadu přeházejte a srovnejte vlhkost. Tak radí Cornell i americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) pro případy, kdy kompost páchne a teče z něj.
Zralost poznáte podle tmavé, drobivé struktury, nerozpoznatelných zbytků a toho, že se hromada po promíchání už znovu nezahřívá. EPA doporučuje nechat ji poté ještě nejméně čtyři týdny dozrát.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková