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Při nehodě na moři zemřel Čech. Po třech pohřešovaných se stále pátrá

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Dennívýzva
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Při nehodě rybářské lodi u norského ostrova Averöya nedaleko města Kristiansund zahynul český turista. Další tři Češi jsou pohřešováni a místní policie nepředpokládá, že by někdo z nich nehodu přežil.
Při nehodě na moři zemřel Čech. Po třech pohřešovaných se stále pátrá

Při nehodě na moři zemřel Čech. Po třech pohřešovaných se stále pátrá

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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