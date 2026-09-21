Skončí hollywoodské hvězdy v sopce? Vyšinutý trailer představuje „Pána prstenů s miliardáři“

Chris Evans
v ukázce ztvárňuje Mika Tylera, vyčpělou akční hvězdu, která chce oživit svou kariéru účastí na honosné ekologické akci pořádané na velmi netradičním místě – v řeckém dole. Večer pořádají miliardář Ben Bracken (Vincent Cassel
) a jeho manželka Gloria (Salma Hayek-Pinault
) a podle oficiální synopse jde přesně o ten druh večírku, jaký je typický pro věk sociálních sítí: bohatí a mocní se sejdou, formálně podpoří ušlechtilou věc, vyfotí se a zase odjedou. Tentokrát to ale bude jinak. Akci přeruší výstřední a ozbrojená Joan (Anya Taylor-Joy
) se svými stoupenci, kteří hosty vezmou jako rukojmí. Jejich motivace? Nepochybují, že za tři dny dojde k události vedoucí k vyhynutí lidstva, pokud nebudou tři lidé obětováni nedaleké sopce.
Materiál se tedy žánrově několikrát promění, když příběh evokující Rubena Östlunda (Trojúhelník smutku) s energií popových hvězd Yung Leana a Charli XCX (režisér Gavras má za sebou jako režisér videoklipů spolupráci například s Jay-Z a Kanyem Westem) vyústí v cosi tematicky a také vizuálně mytologického. Mýty ostatně Gavrase od mládí přitahují. Jeho otec, uznávaný řecký režisér Costa-Gavras (Z), mu v dětství často vyprávěl epické příběhy o bozích a lidech, od hory Olymp až po podsvětí. „V mýtech je všechno tak trochu vyhrocenější,“ řekl Gavras Netflixu. „Násilí je vyostřenější, humor může být výraznější, sázky jsou vyšší a zároveň v nich najdete ozvěny minulosti i budoucnosti.“
Gavras sepsal scénář s Willem Arberym (Boj o moc) a do staré mytologie přimíchali i pár nečekaných ingrediencí. „Inspirací nám byly řecké mýty, ale také francouzské příběhy, jako je Johanka z Arku. A pak jeden mnohem novější mýtus, kterým je Pán prstenů. S Willem jsme psali scénář a v jednu chvíli jsme si řekli: ‚Počkej, vždyť my děláme Pána prstenů.‘ Je to cesta lidí, kteří chtějí hodit prsten moci do sopky, a my podnikáme úplně stejnou cestu,“ dodal se smíchem režisér oceňovaných francouzských filmů Náš den přijde, Svět je tvůj a Athena, jenž by svou novinku rád viděl jako jízdu na horské dráze. „Musíte do ní vstoupit, jako byste nastupovali na atrakci, a prostě se nechat unášet. Čeká vás spousta nečekaných zvratů. Myslíte si, že se příběh vydá jedním směrem, ale on vás vzápětí strhne úplně jinam.“
Oběť
je režisérovou třetí spoluprací s Francouzem Casselem, jenž produkoval jeho debutový snímek, ale obsazení dominují hlavně slavné hollywoodské tváře včetně Johna Malkoviche
, který si podle všeho půjde pro svého prvního Oscara za oslavovanou komedii Divoký kůň Devítka
. Chris Evans se pro změnu v prosinci vrátí jako Kapitán America a v Gavrasově filmu spatřuje zábavnou konfrontaci dvou odlišných přístupů k záchraně planety. „Máte tu naleštěné, povrchní hollywoodské typy, které fungují na dost pokryteckém principu – pořádají charitativní akci na ochranu přírody, ale ve skutečnosti jim na ní vůbec nezáleží. A pak je tu druhá skupina lidí, kterým na té věci záleží naprosto upřímně, jsou ochotní za ni zemřít a vůbec netouží po vlastním egu ani obdivu.“
Tu upřímnější, ale i radikálnější sortu reprezentuje Anya Taylor-Joy, hvězda blížící se třetí Duny či seriálu Lucky. „Je to strašně meta film,“ tvrdí. „Vidím v něm spoustu věcí o individuálním úsilí versus kolektivním přístupu. Také o tom, jak moc lidé otupěli, jak malou důležitost přikládáme věcem, na kterých skutečně záleží, a místo toho dáváme přednost snadnějšímu a zábavnějšímu pohledu na svět. Je v tom myšlenka, že problémy můžete jednoduše zamést pod koberec, a myslím, že Joan a její skupina jsou pořádnou studenou sprchou, která nám tohle odmítá dovolit.“
Oběť vznikala na území Řecka, Bulharska a Islandu, takže do jisté míry jde o skromnější verzi Odyssey, respektive toho Pána prstenů, kdyby hobiti patřili ke kultu a nad Středozemí se stahovala mračna v podobě bohatých snobů. Těšíte se na tuhle divočinu, až zamíří na tuzemský Netflix?
zdroj: Netflix Tudum