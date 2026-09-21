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TV sledovanost: Docent se rozloučil na vrcholu. Nejhorší novinka podzimu ztrácí diváky

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Třetí série Docenta ukončila svou až příliš krátkou televizní štaci a potvrdila, že sledovanější seriál už letošní podzim asi nenabídne. Do boje o diváky se vydala populární show Zrádci, zatímco Studna i novinka Jana Hřebejka řeší stálý odliv diváků.
TV sledovanost: Docent se rozloučil na vrcholu. Nejhorší novinka podzimu ztrácí diváky

TV sledovanost: Docent se rozloučil na vrcholu. Nejhorší novinka podzimu ztrácí diváky

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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