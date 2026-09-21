TV sledovanost: Docent se rozloučil na vrcholu. Nejhorší novinka podzimu ztrácí diváky

Sázka na jistotu, která se České televizi znovu vyplatila. Třetí řada Docenta potvrdila, že kriminálka Jiřího Stracha s hvězdným obsazením se těší vysoké divácké popularitě a na ČT by asi byli rádi, kdyby od tvůrců dostávali více než tři epizody za sérii. Stejně jako minulá epizoda také finále třetí řady přilákalo přes 1,4 milionu fanoušků. Docent se tak stal bezkonkurenčně nejsledovanějším pořadem neděle i celého týdne a veškerou konkurenci nechal daleko za sebou. Nová sezóna si dokonce oproti ratingům druhé řady mírně polepšila a o největším hitu podzimu máme už nyní jasno.
Úspěch Docenta byl tak dominantní, že hlavní konkurence znovu neměla prakticky šanci se chytnout. Studna, která měla být po přesunu z Oneplay do televize jedním z hlavních podzimních taháků Novy, navíc stále zaostává za očekáváním a s každou další epizodou ztrácí diváky. Tentokrát už sledovanost klesla na téměř půl milionu, konkrétně na 532 tisíc. Seriál na motivy slavného případu se tak nechytal nejen na Docenta, ale také na další pořad České televize, Výbornou Show. Studna je jedním z nejméně sledovaných nedělních seriálů Novy posledních let a vypadá to, že se bude řadit k největším zklamáním podzimu.
U neděle ale ještě chvíli zůstaneme. Prima totiž vyslala do vysílání také populární show Zrádci, přičemž úvod třetí řady se už několik dní těší obřímu zájmu na prima+, kde soutěž plná intrik přitahuje nejvíce diváků. Ani televizní start ovšem není k zahození. První díl sledovalo 440 tisíc fanoušků, což sice v porovnání s úvodem první a druhé série značí jasný pokles (start „jedničky“ sledovalo 579 tisíc diváků, „dvojky“ 487 tisíc), ve srovnání s konkurenčními reality shows a soutěžními pořady se však Zrádci řadí do televizního nadprůměru a mají poměrně stabilní diváckou základnu. Vzhledem k rostoucímu budgetu pořadu a oznámení promítání finále v O2 Areně je jasné, že skalní fanoušci se na Vojtu Kotka koukají jinde.
Na tělo
S klesajícím zájmem diváků ovšem nebojuje pouze Studna, ale také nová dramedie Jana Hřebejka Na tělo. Hvězdně obsazená novinka doplácí na mizerné divácké reakce a publikum dává svou nevoli najevo nejen na filmových databázích, kde je seriál označován za nejhorší seriál podzimní sezóny, ale také sílícím nezájmem. Zatímco první díl byl nejsledovanějším pořadem pátečního večera s 854 tisíci diváky, třetí díl už se v žebříčku sledovanosti propadl až na třetí místo, kdy ho sledovalo pouhých 532 tisíc lidí. Propad o více jak 300 tisíc mezi dvěma týdny je bolestivý a dost možná se v dalších týdnech bude ještě prohlubovat. Vítězem pátečního večera se díky tomu stala televizní premiéra hvězdné komedie Jak se nám to mohlo stát!?.
S diváckým propadem se potýkala také novácká novinka Boží plán. Zatímco první epizodu sledovalo téměř milion diváků a zdálo se, že Nova našla další seriálový megahit, v následujících dnech došlo k výrazným poklesům a novinka už bojuje s primáckým Polabím téměř o každého diváka. Vzájemné přetahování pokračovalo i v uplynulém týdnu, když Polabí vyhrálo těsný souboj v úterý, zatímco Boží plán pro změnu ve čtvrtek. Tvůrce Božího plánu může uklidňovat fakt, že se velké propady už dle všeho stabilizovaly, seriál tak láká kolem 600 tisíc fanoušků a stále je pro Polabí těžkou konkurencí. Výtečný start ale možná Novu namlsal ještě k lepším výsledkům.
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Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, živě+TS0, Kinobox