Zapomeňte na bílou. Toto je nejlepší barva stěn pro domácnosti v Česku

Nyní se něco mění. Ne že by minimalismus zmizel ze dne na den, ale lidé začínají toužit po domovech, které více vypovídají o jejich životě. Vracejí se barvy, vrstvené textilie, sbírky knih, fotografie z cest i keramika po babičce. A výsledek nemusí vypadat jako přeplněný bazar – pokud víte, co děláte.
Proč dokonalý pořádek vyčerpává víc než nepořádek
Šedobílé interiéry vypadají na Instagramu úchvatně. Problém nastává, když v nich začnete opravdu bydlet. Každá otevřená kniha, dětská hračka nebo deka přes pohovku najednou působí jako narušení kompozice. Udržovat takový prostor v bezvadném stavu může být vyčerpávající – zvlášť pokud doma žijí děti, zvířata nebo prostě lidé s různými zájmy.
Jenže opačný extrém také nefunguje. Příliš mnoho dekorací, vzorů a nábytku místnost opticky zmenší a ztíží úklid. Nejlepší řešení leží někde uprostřed – mezi osobitostí a praktičností. Domov plný života, který ale zůstává přehledný a pohodlný.
V posledních letech si lidé začali víc všímat toho, jak se ve svém bytě skutečně cítí. Nestačí, aby fotka vypadala dobře na sociálních sítích. Důležitější je, jestli se v tom prostoru dokážete uvolnit, odpočívat a věnovat se tomu, co vás baví.
Cluttercore: Když má každá věc svůj příběh
S touto změnou přišel i nový pojem – cluttercore. Vznikl během pandemických uzávěr v roce 2020 na sociálních sítích jako TikTok a Instagram, kdy lidé trávili maximum času doma a hledali v obklopení osobními věcmi pocit bezpečí. Jeho název naznačuje styl, který se nebrání množství vystavených předmětů. Nejde ale o náhodné hromadění nepotřebných věcí.
Podstatou je vědomé obklopování se předměty, které mají význam, přinášejí vzpomínky nebo prostě dělají radost. Sbírka keramiky může mít vlastní polici, fotografie tvoří ucelenou galerii, suvenýry z cest jsou soustředěny na jednom místě. I velké množství věcí tak může vypadat uspořádaně – pokud je seskupíte podle barvy, materiálu nebo tématu.
Tento přístup nestojí na slepém nakupování dalších dekorací. Mnohem důležitější je využít to, co už doma máte, případně vyhledávat originální kousky s dlouhou životností. Přednost dostávají předměty s vlastním příběhem – knihy z antikvariátu, rodinné obrazy, dřevěná komoda po rodičích, úlovek z bleších trhů.
Hodnota takových věcí nemusí být vysoká. Jejich kouzlo spočívá v tom, že se vážou ke konkrétnímu člověku, místu nebo události. Právě díky nim interiér nepůsobí jako kopie katalogové fotografie. A starší zařízení přitom nemusí zůstat v původním stavu – dřevěný nábytek lze vyčistit, opravit nebo citlivě obnovit.
Teplejší barvy nahrazují sterilní bílou
Barevná paleta osobitěji zařízených domácností se už neomezuje jen na bílou a béžovou. Objevují se v ní hluboké odstíny zelené, hřejivá terakotová, teplá žlutá, vínová, tmavě modrá i zemité hnědé tóny. Přesně tyto barvy teď vládnou českým i slovenským domácnostem místo dříve dominantní bílé.
Výrazná barva nemusí pokrýt všechny stěny. Někdy stačí jedna barevná plocha, pohovka, křeslo nebo závěsy. Menší prostor mohou oživit polštáře, stínítka, obrazy či keramické vázy. Takový postup umožňuje interiér měnit postupně bez nákladné rekonstrukce.
Do místností se vracejí také vzory. Tapety s květinovými nebo geometrickými motivy lze kombinovat se strukturovanými textiliemi, pruhy či jemnou kostkou. Aby výsledek nepůsobil chaoticky, propojte jednotlivé vzory alespoň jednou společnou barvou.
Knihy už není třeba ukrývat za zavřenými dvířky. Knihovna sahající až ke stropu může být ústředním prvkem obývacího pokoje nebo pracovny. Kromě úložného prostoru přináší do místnosti barvy, členitost a pocit zabydlenosti. Tento trend se na sociálních sítích označuje jako „bookshelf wealth“.
Jak na útulnější domov bez chaosu
Přechod k barevnějšímu a osobitějšímu bydlení neznamená, že musíte okamžitě vyměnit celý nábytek. Velkou změnu dokážou udělat i maličkosti, které pořídíte postupně nebo už je doma máte. Začněte třeba textiliemi. Pohovku doplňte měkkou dekou, polštáři z různých materiálů a závěsy, které místnost opticky zjemní.
Zajímavě může fungovat také kombinace starého a nového. Moderní sedačka vedle dřevěné komody po babičce nebo jednoduchý stůl doplněný různými židlemi nemusí působit nesourodě. Právě kontrast jednotlivých kusů může interiéru dodat hloubku a osobitost. Pomůže, když je propojí společná barva, odstín dřeva nebo podobný detail.
Důležité je také nepodlehnout dojmu, že cluttercore znamená zaplnit každou polici. Každá vystavená věc by měla mít svůj důvod. Může být praktická, krásná nebo vám připomínat konkrétní člověka či zážitek. Pokud nesplňuje ani jednu z těchto funkcí, možná není potřeba, aby zabírala místo.
Začněte jedním koutem
Pokud si nejste jistí, jestli je bohatší styl bydlení právě pro vás, nemusíte měnit celý byt. Zkuste nejdříve jednu stěnu, knihovnu nebo odpočinkový kout. Přidejte výraznější obraz, barevný polštář, zajímavou lampu a několik předmětů, které máte rádi.
Postupně sami zjistíte, kolik barev, vzorů a dekorací je vám příjemných. A pokud zjistíte, že se vám přece jen líbí více prostoru, nemusíte se vzdát minimalismu úplně. Nový trend totiž není výzvou k hromadění věcí, ale spíše k tomu, aby váš byt vypadal jako skutečný domov.
Zdroje článku: theguardian.com, dezeen.com, housebeautiful.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá