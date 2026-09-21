Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Kuřecí prsní řízky z netolického Penny obsahovaly salmonelu. Zkontrolujte mrazák

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Upozornění na kuřecí maso se salmonelou znovu míří na spotřebitele, kteří jsou zvyklí si dávat čerstvé maso do mrazáku. Státní zemědělská a potravinářská inspekce vydala varování před masem z Penny marketu.
Kuřecí prsní řízky z netolického Penny obsahovaly salmonelu. Zkontrolujte mrazák

Kuřecí prsní řízky z netolického Penny obsahovaly salmonelu. Zkontrolujte mrazák

Zdroj: Apple_Mac / Shutterstock
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Začala platit nová značka. Kdo ji poruší, může dostat pokutu 5000 Kč
Začala platit nová značka. Kdo ji poruší, může dostat pokutu 5000 Kč
12 procent žen má gen pro schopnost vidět stovky milionů barevných odstínů
12 procent žen má gen pro schopnost vidět stovky milionů barevných odstínů

Každá osmá žena na světě může mít genetickou výbavu pro tetrachromacii – schopnost vnímat až 100 milionů...

Zapomeňte na bílou. Toto je nejlepší barva stěn pro domácnosti v Česku
Zapomeňte na bílou. Toto je nejlepší barva stěn pro domácnosti v Česku

Když se ohlédnete za posledními lety, všimnete si, jak se naše domovy začaly podobat jeden druhému. Bílé...

Dnes večer čeští muži nevytáhnou paty z domu. Nova Cinema nastartuje adrenalinovou jízdu, od které se neodtrhnou
Dnes večer čeští muži nevytáhnou paty z domu. Nova Cinema nastartuje adrenalinovou jízdu, od které se neodtrhnou

Byl to risk, který mohl pohřbít jednu z nejpopulárnějších filmových značek. Po sérii experimentů stála...

Zapomeňte na astry. Tato nenáročná rostlina bude zdobit truhlíky až do mrazů
Zapomeňte na astry. Tato nenáročná rostlina bude zdobit truhlíky až do mrazů

Když letničky pomalu končí a podzimní truhlíky začínají působit trochu smutně, přichází její velká chvíle....

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.