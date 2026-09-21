Upozornění na kuřecí maso se salmonelou znovu míří na spotřebitele, kteří jsou zvyklí si dávat čerstvé maso do mrazáku. Státní zemědělská a potravinářská inspekce vydala varování před masem z Penny marketu.
Kuřecí prsní řízky z netolického Penny obsahovaly salmonelu. Zkontrolujte mrazák
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