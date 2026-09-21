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Marescovo City zatím není tak kontrolující jako Guardiolovo. Možná právě proto je v některých zápasech nebezpečnější

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Manchester City vyhrál prvních pět ligových zápasů a sedm soutěžních utkání v řadě, ale proti Sunderlandu inkasoval třikrát a dovolil soupeři devět střel na branku. Enzo Maresca po výhře 5:3 řekl, že by raději vyhrál 1:0. Přesně v tom se začíná ukazovat nejzajímavější část jeho nové práce.
Marescovo City zatím není tak kontrolující jako Guardiolovo. Možná právě proto je v některých zápasech nebezpečnější

Marescovo City zatím není tak kontrolující jako Guardiolovo. Možná právě proto je v některých zápasech nebezpečnější

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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