Marescovo City zatím není tak kontrolující jako Guardiolovo. Možná právě proto je v některých zápasech nebezpečnější

Manchester City pod Pepem Guardiolou strávil roky zdokonalováním jednoho velmi specifického druhu dominance. Nešlo jen o to dát víc gólů než soupeř, ale o to nedovolit zápasu, aby se vůbec dostal do prostředí, v němž soupeř může žít. Kontrola míče, prostoru, tempa i rizika byla často stejně důležitá jako samotný výsledek.
Enzo Maresca začal své působení u City sedmi soutěžními vítězstvími v řadě a pěti ligovými výhrami. Jenže zápas se Sunderlandem ukázal, že jeho tým zatím může vítězit trochu jiným způsobem. City dostalo tři góly, Sunderland vystřelil devětkrát na branku, Brian Brobbey dal hat-trick a City stejně vyhrálo 5:3.
Maresca po utkání řekl, že by raději vyhrál 1:0. To není jen trenérská fráze. Je v tom přesný popis toho, co jeho City zatím umí a co ještě hledá.
Útok už funguje. Kontrola ještě ne vždycky
City má obrovské množství způsobů, jak skórovat. Proti Sunderlandu se trefili Enzo Fernández, Rayan Cherki, dvakrát Antoine Semenyo a nakonec Erling Haaland. Nejde tedy o mužstvo závislé na jednom střelci nebo jednom typu akce. Dokáže dát gól ze standardky, kombinace, přechodu i situace, v níž soupeř nestihne správně zareagovat.
To je pro Marescu velmi dobrá zpráva. Horší je druhá strana. Sunderland se do zápasu vracel opakovaně a City mu dovolilo vytvářet příliš mnoho nebezpečných situací. Reuters uvádí 17 střel Sunderlandu proti 16 domácím a devět střel na branku oproti šesti City.
Takový poměr je u týmu s ambicí kontrolovat Premier League nezvyklý.
Guardiola by podobný zápas pravděpodobně nenáviděl
A dost možná ho nenáviděl i Maresca. Ne proto, že jeho tým vyhrál špatně, ale protože se zápas na dlouhé pasáže přestal odehrávat podle podmínek favorita. Sunderland dvakrát vyrovnal a až do závěru měl reálnou možnost dostat se zpět i potřetí. Brobbey navíc trestal situace, v nichž stopeři City nedokázali udržet kontrolu nad prostorem ani přímým soubojem.
Maresca proto po utkání mluvil o tom, že dva ze tří inkasovaných gólů byly příliš snadné a že tým potřebuje lépe kontrolovat utkání držením míče. To je velmi guardiolovská věta. Jenže samotný zápas byl velmi neguardiolovský.
A právě tady začíná být Marescovo City zajímavé
Pokud se zápas pod Guardiolou otevřel, často to znamenalo, že se něco pokazilo. Marescovo mužstvo zatím ukazuje, že umí v chaosu přežít o něco přirozeněji. Má Semenya, Cherkiho, Haalanda, Fernándeze a další hráče, kteří dokážou velmi rychle vytvořit nebezpečnou situaci, aniž by předtím potřebovali tři minuty pozičního tlaku.
To může být v některých zápasech obrovská výhoda. Současně je to ale také past. Pokud City začne věřit, že každý otevřený zápas prostě přestřílí, dřív nebo později narazí na soupeře, který bude efektivnější než Sunderland.
Sedm vítězství zatím neříká, že nový systém je hotový
Říká něco jiného. City si po Guardiolově odchodu ponechalo jednu z nejdůležitějších vlastností dominantního týmu: schopnost najít cestu k vítězství různými způsoby. Maresca sám po utkání upozornil, že všech sedm jeho soutěžních zápasů bylo odlišných a mužstvo v nich muselo řešit různé situace.
To je dobrý základ. Další krok bude složitější: neztratit útočnou pestrost a současně vrátit zápasům větší míru kontroly. Pokud se mu to podaří, City může spojit dvě velmi nepříjemné vlastnosti – být schopné soupeře dusit, když potřebuje, a přestřílet ho ve chvíli, kdy se utkání utrhne ze řetězu.
A možná právě tam vznikne skutečně Marescovo City. Ne kopie Guardiolova, ale tým, který si z něj vezme kontrolu a přidá trochu víc chaosu.
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Zdroje: Reuters – Goals galore keep Man City flying, but cracks remain at the back [1], Reuters – Manchester City beat Sunderland in humdinger to maintain 100% league start [2], Manchester City – City win eight-goal thriller to move clear at the top [3].