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Meteorologové odhalili, kdy přijde babí léto: Na tyto dny mají Češi mít poslední velké plány

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Do Česka míří výrazné oteplení. Podle ČHMÚ může babí léto dorazit už příští víkend a přinést teploty nad 20 stupňů Celsia.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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