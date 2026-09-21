Kokosovou mouku lze použít jako alternativu k pšeničně mouce. Oceníte její zdravotní přínosy

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Kokosovou mouku lze použít jako alternativu k pšeničně mouce. Oceníte její zdravotní přínosyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Kokosovou mouku lze použít v různých receptech. Slaných i sladkých. Při výrobě chleba, palačinek, sušenek, muffinů nebo jiného pečiva můžete použít kokosovou, namísto jiných typů mouk. Nezapomeňte však, že kokosová mouka má tendenci absorbovat více tekutin než jiné mouky. Z tohoto důvodu jí nelze použít jako náhradu jedna ku jedné.
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Zdroj: Fotografie: Pixabay
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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