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Eva Pavlová při návštěvě královského jordánského páru přímo zářila. Její outfit nadchl módního stylistu

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Prezident Petr Pavel spolu s manželkou Evou Pavlovou na Pražském hradě přivítali jordánského krále Abdalláha II. a královnu Raniu. Veřejnost se jako už mnohokrát zaměřila především na outfit první dámy. Tentokrát převažují pochvalné reakce.
Fotografie Evy Pavlové

Fotografie Evy Pavlové

Zdroj: Foto: NextFoto, Eva Pavlová na finále Schwarzkopf Elite Model Look 2023
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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