Vztahový hokej v Ulici: Bára Mottlová promluvila o Luďkovi a přiznala, proč ji nevzali do jiné role!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vztahový hokej v Ulici: Bára Mottlová promluvila o Luďkovi a přiznala, proč ji nevzali do jiné role!
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Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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