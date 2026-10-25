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Zlatý míč, Juventus a teď spor o boty. Nedvědovo angažmá u národního týmu provází další trapas

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Na hřišti nosil boty podle toho, kdo ho platil. Jako generální manažer fotbalové reprezentace ale Pavel Nedvěd podle webu neovlivni.cz na mistrovství světa propagoval Adidas, přestože národní tým oblékala Puma. Ta teď po Fotbalové asociaci chce pokutu ve výši zhruba dvou milionů korun.
Zlatý míč, Juventus a teď spor o boty. Nedvědovo angažmá u národního týmu provází další trapas

Zlatý míč, Juventus a teď spor o boty. Nedvědovo angažmá u národního týmu provází další trapas

Zdroj: profimedia
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 19:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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