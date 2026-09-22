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34. balík zbraní a továrna na TNT. Finsko sází na svůj průmysl

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Finsko posílá Ukrajině další, v pořadí už čtyřiatřicátý balík vojenského materiálu a zároveň staví doma novou továrnu na výrobu trinitrotoluenu. Obě rozhodnutí padla v jeden den a spojuje je jeden záměr: opřít podporu Kyjeva o sílící finskou obrannou výrobu.
34. balík zbraní a továrna na TNT. Finsko sází na svůj průmysl

34. balík zbraní a továrna na TNT. Finsko sází na svůj průmysl

Zdroj: Wikimedia Commons, U.S. Army photo by Spc. Elijah Magana
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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