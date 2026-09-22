34. balík zbraní a továrna na TNT. Finsko sází na svůj průmysl

Druhý největší balík v hodnotě 290 milionů eur
O dodávce čtyřiatřicátého balíku obranného materiálu Ukrajině rozhodl finský prezident republiky 15. září 2026 na návrh vlády. Jeho celková hodnota je zhruba 290 milionů eur (přibližně 7 miliard Kč) a podle finského ministerstva obrany jde v peněžním vyjádření o druhý největší balík, jaký Finsko dosud odeslalo. Souhrnná hodnota veškerého obranného materiálu, který Helsinky Ukrajině dodaly, tak dosáhla 3,6 miliardy eur (přibližně 87,5 miliardy Kč).
Balík obsahuje materiál, o který Ukrajina naléhavě požádala. Z provozních důvodů a kvůli zajištění bezpečné přepravy resort neuvádí bližší podrobnosti o jeho obsahu, způsobu ani harmonogramu dodání. Při rozhodování se podle ministerstva bral ohled jak na potřeby Ukrajiny, tak na zdroje finských obranných sil.
Finsko podle svého ministra obrany dlouhodobě pomáhá podle aktuálních potřeb Kyjeva. Vedle darů z vlastních zásob přitom nakupuje i produkty finského zbrojního průmyslu, z nichž část je součástí právě odeslaného balíku.
„Finsko nadále podporuje Ukrajinu v její obraně proti nezákonné ruské agresi. Vedle darování obranného materiálu z našich zásob pořizujeme i produkty od finského obranného průmyslu, z nichž některé jsou součástí tohoto balíku. Tímto způsobem finská podpora Ukrajině zároveň posílí kapacitu našeho vlastního obranného průmyslu,“ uvedl ministr obrany Antti Häkkänen.
Nová továrna na TNT s americkou podporou
Tentýž den se ve městě Pori konalo slavnostní položení základního kamene budoucí továrny na výrobu trinitrotoluenu (TNT). Na projekt přispěly finanční podporou ve výši 20 milionů dolarů (přibližně 422 milionů Kč) Spojené státy. Za investici a provoz závodu odpovídá společnost Oy Forcit Ab, nová výroba má pokrývat potřeby Finska a NATO a umožnit dlouhodobou podporu Ukrajiny.
„Rozhodli jsme se postavit továrnu na TNT, abychom pokryli kritické potřeby Finska a NATO. Posílení naší obranné průmyslové základny přispívá k naší celkové obraně a vytváří pracovní místa i prosperitu. O účasti na projektu jsme jednali společně se spojenci. Finanční podpora Spojených států je dalším dokladem hluboké obranné spolupráce mezi našimi zeměmi,“ uvedl Häkkänen.