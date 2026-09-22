Davis Cup ovládla láska: Lehečka vášnivě líbal dceru Neumannové, Menšíka hnala vpřed krásná Argentinka

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Davis Cup ovládla láska: Lehečka vášnivě líbal dceru Neumannové, Menšíka hnala vpřed krásná ArgentinkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Čeští tenisté si v pražské hale vybojovali postup mezi osm nejlepších týmů Davis Cupu. Zatímco na kurtu tekly nervy, v hledišti prožívaly každý míček jejich partnerky. Po vítězství pak přišly vášnivé polibky i pořádně divoká oslava.
Kateřina Neumannová
Zdroj: herminapress/ Instagram.com
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Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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