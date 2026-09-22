Ankalaev vyzval Costu: Poraz mě a z UFC odejdeš s milionyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ankalaev vyzval Costu: Poraz mě a z UFC odejdeš s miliony
Martin Fenin tvrdí, že mu Oktagon během desetiměsíční přípravy posílal 55 tisíc korun měsíčně a hradil i...
Chamzat Čimajev po první porážce kariéry čeká na další zápas. Pokud mu UFC nedá termín nejpozději v...
Štefan Vojčák po zisku dočasného titulu těžké váhy nezůstává u oslav. Chce odvetu s Philem De Friesem a...
Karlos Vémola vstoupí 26. září ve Frankfurtu do 48. profesionálního zápasu. Frédéric Vosgröne teprve do...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →