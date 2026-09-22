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Ankalaev vyzval Costu: Poraz mě a z UFC odejdeš s miliony

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Paulo Costa řeší poslední zápas své současné smlouvy s UFC a veřejně žádá jasné podmínky. Magomed Ankalaev mu okamžitě nabídl řešení – zápas, po kterém může Brazilec odejít jako volný bojovník.
Ankalaev vyzval Costu: Poraz mě a z UFC odejdeš s miliony

Ankalaev vyzval Costu: Poraz mě a z UFC odejdeš s miliony

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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