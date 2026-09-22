Tři koření ze spíže spolehlivě vyženou potravinové moly z kuchyně. Stačí je rozložit do skříněk a hmyz se nevrátí

Potravinoví moli mohou v kuchyni způsobit opravdovou spoušť. Existuje však jednoduché a účinné řešení, které vás tohoto otravného hmyzu zbaví. Spolehnout se musíte na sílu nového koření, jalovce a hřebíčku. Šikovná kombinace těchto prostředků dokáže všechny nezvané návštěvníky udržet o dům dál.
Potravinoví moli v kuchyni
Kde se tito potravinoví moli berou a jak se dostanou do vaší kuchyně? Překvapivě se neobjevují ze vzduchu. Je pravděpodobné, že jste je
do svého obytného prostoru neúmyslně zanesli vy prostřednictvím potravin, které jste si přinesli domů. Ovšem klidně mohli přiletět i zvenku anebo se k vám nastěhovali od sousedů. Ať tak nebo tak, udělat musíte jedno – rázně proti nim zakročit. Přírodní metody obrany
Klíčem k boji proti
potravinovým molům je rychlé jednání a preventivní opatření. Jedním z vynikajících způsobů, jak tyto škůdce odradit, je použití bobkového listu. Stačí vložit bobkové listy do nádob se suchými potravinami, aby přirozeně odpuzovaly potravinové moly, aniž by se změnila chuť vašich výrobků. Podobně lze ke stejnému účelu použít i další aromatické koření, jako je nové koření, jalovec a hřebíček. Můžete zvážit i použití kmínu, ale v tomto případě je vhodné umístit toto aromatické koření do oddělené části spíže. Zdroj fotografie: Pixabay
Pokud však náhodou objevíte ve skladovaných produktech potravinové moly, nejlepším postupem je postižené zboží neprodleně zlikvidovat. Pokud jsou přítomni například v nádobě s moukou, je velká pravděpodobnost, že se rozšířili i do dalších výrobků. Z preventivních důvodů je vhodné tyto položky preventivně zničit a nádoby vydezinfikovat.
Nepřineste si moly z obchodu
Pokud máte podezření, že jste si domů mohli donést zboží kontaminované moly, pak ho jednoduše přendejte do vhodných nádob a na několik dní zmrazte. Tento postup účinně zabíjí larvy molů přítomné v potravinách a zajišťuje, že vaše spíž zůstane bez škůdců.
Zdroj fotografie: Depositphotos Pomůže i obyčejný ocet
Další skvělou možností, která vás molů zbaví jednou provždy, je obyčejný kuchyňský ocet. Stačí ho nanést na houbičku nebo vhodnou textilii a pečlivě s ním
vytřít všechny police a skříně, kde ukládáte potraviny, ocet totiž molům právě nevoní – a to ani ve chvíli, kdy jeho aroma našemu čichu již vyprchá (což se obvykle stane po několika minutách). A vyplatí se i pěstování pelargonií – svou vůní totiž moly spolehlivě odradí. Moli od sousedů? Pozor na pasti
Pokud máte podezření, že k vám moli pronikají od sousedů, pak můžete vsadit na feromonové lapače. Ovšem nikdy je nedávejte k sobě do bytu, ale pěkně na chodbu nebo co nejblíže ke vstupním dveřím (či jiným místům, kudy moli vnikají do kuchyně). Tak tyto
škůdce nalákáte na lep, ale přitom nehrozí, že by se dostali až k vašim pečlivě ukrytým potravinám. Pokud byste tyto pasti instalovali až v kuchyni, mohlo by se stát, že by někteří moli navštívili dřív vaše potraviny než lákavě vonící plochu lepivé pasti – a v takovém případě by celý boj začal od začátku.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři