Důchody se od ledna změní. Vláda schválila nové částky, další peníze ale ještě jisté nejsou

Základní výměra, která je u všech důchodů stejná, vzroste proti roku 2026 o 270 korun z nynějších 4 900 na 5 170 korun. Procentní výměra, jejíž výše se odvíjí od předchozích příjmů a doby pojištění, se zvýší o 0,2 procenta. U průměrného starobního důchodu představuje růst procentní části přibližně dalších 34 korun. Celkové průměrné zvýšení tak podle MPSV dosáhne 304 korun měsíčně, tedy zhruba 1,4 procenta.
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Dva tisíce navíc zatím nejsou definitivní
Vedle pravidelné valorizace se vládní koalice dohodla na jednorázovém příspěvku ve výši 2 000 korun. Na rozdíl od valorizace ale nejde v tuto chvíli o definitivně schválenou platbu. MPSV uvádí, že příspěvek má být vyplacen na základě novely zákona o důchodovém pojištění, která se projednává ve Sněmovně. Vládní novela byla poslancům předložena 27. července a k 21. září ještě neprošla prvním čtením.
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO zdůvodnil jednorázovou částku mimo jiné očekávaným poklesem poměru průměrného důchodu k průměrné hrubé mzdě. Podle odhadu ministerstva má tento podíl klesnout z 41,9 procenta na 40,2 procenta. Jednorázový příspěvek by na rozdíl od trvalé valorizace nezvyšoval základ pro další valorizace v následujících letech.
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Valorizace vyjde na více než deset miliard
Samotné zvýšení základní výměry má podle propočtů MPSV v roce 2027 zvýšit výdaje státního rozpočtu přibližně o 9,2 miliardy korun. Dalších zhruba 1,1 miliardy má stát navýšení procentních výměr nad zákonné minimum. Celkový rozpočtový dopad schválené valorizace tak ministerstvo odhaduje na 10,3 miliardy korun.
Od ledna se současně zvýší také minimální důchody. Nejnižší procentní výměra starobního důchodu a invalidního důchodu třetího stupně bude činit 5 170 korun. Spolu se stejně vysokou základní výměrou tak minimální starobní důchod dosáhne 10 340 korun měsíčně. U invalidních důchodů druhého stupně a vdovských či vdoveckých důchodů stanovilo ministerstvo minimální procentní výměru na 2 585 korun, u invalidity prvního stupně na 1 724 korun a u sirotčího důchodu na 2 068 korun.
MPSV.cz, PSP.cz