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Důchody se od ledna změní. Vláda schválila nové částky, další peníze ale ještě jisté nejsou

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Důchody se od 1. ledna 2027 zvýší. Vláda schválila základní výměru ve výši 5 170 korun a navýšení procentní části o 0,2 procenta. Průměrný starobní důchod má podle Ministerstva práce a sociálních věcí dosáhnout 22 196 korun měsíčně. Koalice zároveň oznámila jednorázový příspěvek 2 000 korun, jeho výplata ale ještě vyžaduje změnu zákona.
Důchody 2027 jsou rozhodnuté. Seniorům vzroste základní část penze a dostanou ještě 2 000 Kč navíc.

Důchody 2027 jsou rozhodnuté. Seniorům vzroste základní část penze a dostanou ještě 2 000 Kč navíc.

Zdroj: generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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