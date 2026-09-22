Leopard si může na chvíli odpočinout. Zebra, had i kráva chtějí letos svůj kus podzimu

Leopard nikam nezmizel. Jen letos nemusí všechno odpracovat sám. Na podzimních přehlídkách i v aktuálních módních výběrech se objevují zebra, snakeskin, cow print a další zvířecí variace na botách, kabelkách i oblečení. Vogue mezi výrazné podzimní shoe trends řadí leopard, hadí i zebří vzory, zatímco další módní redakce upozorňují právě na návrat cow printu a grafičtějších variant.
Dobrá zpráva je, že kvůli tomu nemusíš vypadat jako safari expedice, která ztratila navigaci.
Zebra je nejjednodušší, pokud nosíš hlavně černou
Černobílá zebra se překvapivě dobře chová skoro jako grafický neutrál. K černým širokým kalhotám, jednoduchému svetru a zebřím balerínám už nic dalšího nepotřebuješ. Stejně dobře může fungovat malá zebří kabelka k šedému kabátu nebo úzký pásek přes čisté černé šaty.
A právě tady bych se zastavila. Zebra nepotřebuje náušnice ve tvaru zebry, pruhovanou kabelku a nehty do stejného motivu. Jeden kus je dostatečně hlasitý.
Had je elegantnější, než si možná pamatuješ
Hadí vzor si v minulosti prošel vším od luxusních kabelek až po velmi diskutabilní legíny. Letos bych ho nechala hlavně na botách.
Nízké pointed pumps, kotníkové boty nebo baleríny v hadím vzoru vypadají skvěle právě s úplně obyčejným denimem, krémovými kalhotami nebo tmavě hnědou. Vogue pro podzim 2026 přímo ukazuje snakeskin pumps s tmavým denimem jako minimalistickou cestu, jak trend nosit.
Cow print je divný. A to je jeho nejlepší vlastnost
Kravský vzor není uhlazený leopard. Je grafický, trochu westernový a v některých verzích skoro komický.
Proto bych ho necpala do sofistikovaného outfitu násilím. Malá kabelka, baleríny nebo pásek úplně stačí. K džínům, jednoduchému bílému tričku a hnědé bundě může právě cow print udělat z celého outfitu něco, co si zapamatuješ. A pokud ti připadá příliš? Výborně. Nepotřebujeme nosit každý trend.
Leopard pořád zůstává nejbezpečnější brána
Pokud se zebrou ani krávou nechceš experimentovat, leopardí bota nebo pásek má stále svoje místo. Aktuální sezona ho nevyhodila ze dveří, jen mu přidala hlučnější příbuzné.
Animal print letos funguje nejlépe právě jako narušitel. Jeden pár bot pod velmi klidnými kalhotami. Malá kabelka k camel kabátu. Pásek přes šedý úplet. Nemusíš se oblékat jako zvíře. Stačí, když se jeden malý kus outfitu přestane chovat slušně.
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Zdroje: Vogue – The Fall 2026 Shoe Trends to Shop Now [1], Vogue – The Fall Fashion Forecast: 5 Trends to Be Inspired by This Season [2], ELLE – How to Wear Animal Print for Fall 2026 [3].