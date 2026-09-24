Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Polníček: Zelenina, kterou se vyplatí vysít právě teď

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pokud máte rádi nenáročnou zeleninu, pak je polníček skvělou volbou. Můžete ho pěstovat i v době, kdy už hlavní sezona výsevů pomalu končí. Právě druhá polovina srpna a začátek září jsou vhodným obdobím pro jeho výsev. Rostlina totiž dobře snáší chladnější počasí a při správných podmínkách dokáže nabídnout čerstvé listy ještě dlouho po skončení léta.
Polníček

Polníček

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Naše zahrada
Podzimní hnojení trávníku: Proč teď potřebuje draslík a ne dusík
Podzimní hnojení trávníku: Proč teď potřebuje draslík a ne dusík
Chcete extra dlouhé mrkve? Hitem je pěstování v chráničce trubek
Chcete extra dlouhé mrkve? Hitem je pěstování v chráničce trubek

Pěstování mrkve je u nás tradiční záležitostí a rozhodně se jedná o jakousi stálici našich zahrad. Mrkev se...

Neuspěchejte podzimní sadbu česneku. Neřiďte se kalendářem, ale půdou
Neuspěchejte podzimní sadbu česneku. Neřiďte se kalendářem, ale půdou

Patříte také k těm zahrádkářům, kteří se při výsadbě česneku řídí pouze kalendářem a volí pro tuto práci...

Ježek na zahradě: Jak mu pomoci bezpečně přežít dlouhou zimu
Ježek na zahradě: Jak mu pomoci bezpečně přežít dlouhou zimu

Možná jste se v podvečerních a večerních hodinách pohybovali po zahradě, když vtom jste zaslechli podivné...

Papriky potřebují před podzimem poslední vzpruhu: Medová zálivka zní lákavě, budou plodit ještě dlouho
Papriky potřebují před podzimem poslední vzpruhu: Medová zálivka zní lákavě, budou plodit ještě dlouho

Papriky potřebují před podzimem poslední vzpruhu: Medová zálivka zní lákavě, budou plodit ještě dlouho....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.