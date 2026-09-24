Polníček: Zelenina, kterou se vyplatí vysít právě teď

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Polníček: Zelenina, kterou se vyplatí vysít právě teďPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pokud máte rádi nenáročnou zeleninu, pak je polníček skvělou volbou. Můžete ho pěstovat i v době, kdy už hlavní sezona výsevů pomalu končí. Právě druhá polovina srpna a začátek září jsou vhodným obdobím pro jeho výsev. Rostlina totiž dobře snáší chladnější počasí a při správných podmínkách dokáže nabídnout čerstvé listy ještě dlouho po skončení léta.
Polníček
Zdroj: Pixabay
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
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