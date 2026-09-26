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Ostrov u francouzského pobřeží investuje do odsolování mořské vody

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Hned na úvod zmíním, že se vlastně jedná o samosprávný ostrov pod britskou korunou u francouzského pobřeží. Jmenuje se Jersey a žije na něm…
pexels-orhanveliakbaba-17882783

pexels-orhanveliakbaba-17882783

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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