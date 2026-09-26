Ostrov u francouzského pobřeží investuje do odsolování mořské vody

Hned na úvod zmíním, že se vlastně jedná o samosprávný ostrov pod britskou korunou u francouzského pobřeží. Jmenuje se Jersey a žije na něm zhruba sto tisíc obyvatel. Hlavou státu je sice britský král Karel, ale Jersey je v domácích záležitostech autonomní, avšak britský parlament v Londýně Jersey přímo nezastupuje a britské zákony se na ostrov automaticky nevztahují, o obranu Jersey a jeho mezinárodní vztahy však Britové zastupují.
A právě tento ostrov Jersey chce ještě více posílit odsolování mořské vody než doposud. Jersey používá odsolovací zařízení už od roku 1970. V roce 1999 byl původní systém nahrazen technologií reverzní osmózy. V letech 2016–2017 byl závod modernizován a jeho maximální kapacita vzrostla z 6 na 10,8 milionu litrů denně. To je více než polovina průměrné denní spotřeby celého ostrova. Není to ale zařízení, které by běželo nepřetržitě. Jersey Water ho používá hlavně jako pojistku při suchu a nízkých zásobách vody. A právě 26. srpna 2026 ho Jersey Water po velmi horkém a suchém létě znovu spustila. Nyní do nádrže Val de la Mare dodává asi 5,5 milionu litrů denně, což odpovídá přibližně čtvrtině běžné denní dodávky vody na ostrově.
Tamní vodárenská společnost Jersey Water nyní za její výrobu vydává kolem 5000 liber denně, což při současné produkci 5,5 milionu litrů představuje přibližně 0,91 libry, tedy asi 27 korun za kubík. Od roku 2027 chce do rozšíření odsolovací stanice investovat dalších 26 milionů liber. Informuje o tom Water Magazine.
Zařízení La Rosière využívá reverzní osmózu a dodává odsolenou vodu do nádrže Val de la Mare, kde se mísí s přirozenými vodními zdroji. Letos v srpnu, po rekordně teplém a velmi suchém létě, začala stanice opět pracovat. Do nádrže dodává přibližně 5,5 milionu litrů vody denně, což odpovídá zhruba čtvrtině průměrné denní spotřeby ostrova.
Plánovaná modernizace za 26 milionů liber má zvýšit výkon zařízení až o 50 procent. Jersey Water ji označuje za největší investici do vodních zdrojů ostrova za více než 35 let. Důvodem je očekávaný nárůst tlaku na vodní zdroje v důsledku častějších horkých a suchých období. Rozšíření odsolovací kapacity je součástí širšího investičního programu do roku 2030. Ten zahrnuje také modernizaci úpraven vody, rozšiřování zásobní kapacity, obnovu vodovodního potrubí, monitoring úniků a opatření zvyšující odolnost infrastruktury.
Jersey Water zároveň připravuje řešení pro případ budoucích přísnějších požadavků na PFAS, což je rozsáhlá skupina tisíců syntetických chemických sloučenin obsahujících vazbu uhlík-fluor. V letech 2026 a 2027 na zkoušky technologií a související výzkum vyčlení dva miliony liber. Investice se promítnou také do účtů domácností. Od 1. ledna 2027 se průměrná denní platba za vodu zvýší o 8 pencí, tedy přibližně o 30,60 libry ročně. To se sice z našeho pohledu zdá nízká cena ve srovnání s našimi platbami za vodné, ale je nutno říct, že odsolená voda není bez dalších úprav pitná.
Petr Dvořák
zdroj: Water Magazine