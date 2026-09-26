Toto je nejčastější PIN na platební kartě v Česku. Okamžitě ho změňte, radí experti

Nejjednodušší nerovná se bezpečné
Datový analytik Nick Berry ze společnosti DataGenetics prozkoumal 3,4 milionu uniklých PIN kódů a odhalil znepokojivý vzorec lidského chování. Místo náhodného výběru si uživatelé volí kombinace tak předvídatelné, že zloději nemusí ani příliš přemýšlet. Stačí zkusit pár nejoblíbenějších variant – a peníze jsou pryč.
Výsledky studie ukázaly, že tři nejpoužívanější kódy pokrývají téměř 19 procent všech analyzovaných PINů. Představte si: každý pátý člověk si vybírá ze stejné trojice kombinací. Pro pachatele to znamená, že nemusí zkoušet tisíce variant – postačí mu hrstka pokusů.
Proč si lidé volí kódy, které je připraví o úspory
Nejčastější chybou je volba kódu podle data narození. Rok 1990? Kombinace 1990. Den a měsíc? 1508. Problém je v tom, že tyto údaje lze snadno zjistit z veřejných profilů na sociálních sítích nebo z uniklých databází. Pachatel, který má přístup k vaší kartě, má často i základní informace o vašem životě.
Druhým velkým hříchem jsou opakující se číslice. Kódy jako 1111, 2222 nebo 0000 si lidé volí kvůli snadnému zapamatování. Jenže co je jednoduché pro vás, je ještě jednodušší pro zloděje. Tyto kombinace patří mezi první, které pachatelé zkouší.
Třetí kategorií rizika jsou sekvenční řady a vzory na klávesnici. Kombinace 1234 je absolutním šampionem – tvoří úžasných 10,7 procenta všech PINů, tedy každý desátý člověk. Následují varianty jako 4321 nebo 2580, která odpovídá svislému pohybu prstu po středním sloupci telefonní klávesnice.
Banky ve svých bezpečnostních manuálech pravidelně varují před těmito kombinacemi. Při nastavování nového PINu systémy některých institucí dokonce automaticky zamítají nejrizikovější varianty a nutí klienty k volbě složitějšího kódu.
Co dělat, aby váš PIN skutečně chránil
Základní pravidlo zní: žádná logika, žádný vzor, žádná osobní vazba. PIN by neměl mít souvislost s vaším datem narození, adresou, telefonním číslem ani registrační značkou auta. Nesmí to být rok významné události ani číslo oblíbeného sportovce.
Ideální kombinace je ta, kterou nelze odvodit z vašeho života ani z vizuálního vzoru na klávesnici. Experti doporučují využít náhodně vygenerovaný kód, který vám banka přidělí automaticky – takové PINy bývají statisticky bezpečnější než ty, které si lidé vymýšlejí sami podle jednoduchých schémat.
Pokud máte více karet, neopakujte stejný PIN na všech. V případě kompromitace jedné karty tím chráníte ostatní účty. A samozřejmě: nikdy nezapisujte kód na kartu samotnou, do peněženky ani do telefonu pod názvem „PIN karta“.
Zdroje článku: tysol.pl, finance.yahoo.com, examinerlive.co.uk, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý