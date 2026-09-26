Na chyby vlastní matky doplatily i nezletilé děti: Děsivý čin hlavy rodiny odhalil vzkaz, ze kterého běhá mráz po zádech

Za nablýskanou fasádou
luxusních bytů se často skrývají tajemství, o nichž sousedé nemají ani ponětí. Dokonalý obraz šťastné rodiny bývá někdy jen tenkou slupkou, pod níž se tiše hromadí zoufalství, dluhy či pocit osobního selhání. Když se však nastřádaný tlak a beznaděj promění v nekontrolovatelný hněv, může se ochránce rodiny ze dne na den proměnit v jejího kata.
Přesně tento mrazivý scénář se odehrál ve 33. patře
luxusního rezidenčního komplexu v oblíbené čtvrti Desa ParkCity v Kuala Lumpuru. Klidné odpoledne přerušil nález těla 48letého muže pod okny výškové budovy. Když se však přivolaným policistům a hasičům podařilo vniknout do rodinného bytu, naskytl se jim pohled, na který nebyli připraveni ani zkušení vyšetřovatelé. Odvrácená strana luxusu
Hlídka byla v pátek 28. srpna přivolána do
komplexu The Northshore Garden. Po příjezdu na místo našla pod okny jedné z budov komplexu 48letého muže bez známek života. Šlo o jednatele firmy, kterou vlastnil jeho otec. Po konstatování smrti se policisté vydali na prohlídku 33. patra, kde se nacházel byt rodiny zesnulého.
Dveře bytu byly zamčené. Jak uvedl deník
New Straits Times, bylo nutné přivolat hasiče, aby policii pomohli vniknout do nepřístupného bytu. To, co uvnitř objevili, okamžitě změnilo vyšetřování sebevraždy na případ chladnokrevné vraždy.
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V různých místnostech bytu ležela hned tři bezvládná těla. Jednalo se o 47letou manželku, jejich
9letou dceru a teprve 7letého syna. Podle zpráv portálu AsiaOne utrpěly všechny tři oběti zranění v oblasti krku a pitva nejmladšího chlapce později potvrdila hlubokou bodnou ránu. Šéf policie v Kuala Lumpuru, Datuk Fadil Marsus, médiím potvrdil, že vražednou zbraň – zakrvácený nůž spolu s párem rukavic – našli vyšetřovatelé schovanou v zásuvce v ložnici.
Nejmrazivější důkaz však neležel v ložnici, ale na jídelním stole. Muž tam před skokem z okna zanechal ručně psaný dopis na rozloučenou, který policistům okamžitě odhalil motiv tohoto děsivého činu.
Pohádka bez růžových brýlí
Vzkaz zanechaný na jídelním stole poskytl policistům jasnější odpověď než jakékoli možné výpovědi. Podle zjištění deníku
Free Malaysia Today v něm 48letý muž popsal hlubokou frustraci, zoufalství a hněv vůči své manželce. Ta se údajně stala obětí takzvaného love scamu – online podvodu, při kterém neznámý podvodník zneužil její důvěru a emoce k tomu, aby z rodiny postupně vylákal obrovskou finanční sumu. Foto: PNW Production/ Pexels
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Žena údajně přivedla rodinu do závažných finančních potíží a nahromadila dluh ve výši 260 tisíc malajských ringgitů, což v přepočtu činí přibližně 1,35 milionu korun. Největším spouštěčem mužova zoufalství však podle vyjádření policie nebyly samotné peníze. Jak pro média uvedl policejní šéf, manželka se i přes obrovské ztráty a odhalení nadále snažila podvodníka kontaktovat.
Muž ve svém dopise napsal, že chování jeho ženy zašlo příliš daleko a způsobovalo mu nesnesitelný pocit hanby před vlastními dětmi. Pocit zrady, ztráta rodinné reputace a finanční past nakonec vedly k tomu, že desetileté manželství ukončil tím nejkrutějším možným způsobem.
Sousedé nic netušili
Pro obyvatele rezidenčního komplexu, který tvoří téměř 300 bytů na 40 patrech, byla zpráva o
trojnásobné vraždě a sebevraždě obrovským šokem. Jak pro deník New Straits Times uvedl jeden ze sousedů, který si přál zůstat v anonymitě, 48letý muž vlastnil v této lokalitě několik nemovitostí. Do bytu ve 33. patře chodil příležitostně, ať už sám, nebo s manželkou a dětmi, a rodina působila zcela nenápadným, klidným dojmem.
To, co tak mělo být pro čtyřčlennou rodinu symbolem úspěchu a luxusního života v prestižní čtvrti, se během jediného dne zhroutilo jako domeček z karet. Falešná iluze lásky z internetu a nahromaděné dluhy nestály rodinu jen peníze, ale vzaly jí to nejcennější – životy
dvou nevinných dětí a rodičů, jejichž příběh zůstane mrazivým varováním před tím, jak nebezpečný může být virtuální svět a jaké dopady může mít na skutečný život.
Zdroje: AsiaOne, New Straits Times, Free Malaysia Today