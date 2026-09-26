Pomocná kuchařka bez vyučení: Nástupní plat začíná na 25 000 Kč, a přesto lidi nikdo nesežene

Restaurace, hotely i školní jídelny shánějí posily do kuchyně skoro pořád. Nabízejí práci, do které se může pustit i někdo úplně bez výučního listu a bez zkušeností. Peníze přitom nejsou tak nízké, jak si spousta lidí myslí. A inzeráty stejně visí celé týdny bez jediné vhodné reakce.
Práce, kterou zvládne i úplný začátečník
Pomocná kuchařka a pomocný kuchař drží v chodu to, bez čeho by se rozjetá kuchyně během chvíle zastavila. Jejich náplň práce zahrnuje:
chystání surovin, loupání a krájení zeleniny, dohotovování jednoduchých pokrmů, výdej jídla, mytí nádobí, péči o pořádek na pracovišti. Přečtěte si také: Kolik si vydělá brigádník krájením salátů v Londýně? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Podle Národní soustavy povolání jde o pozici, kde stačí základní nebo střední vzdělání a výuční list není podmínkou.
Právě proto je ta role zajímavá pro každého, kdo chce do gastronomie vstoupit bez papírů. V hlavní sezóně navíc provozy berou pomocné síly bez jakékoli certifikace, takže je to jeden z oborů, kam se dá naskočit prakticky ze dne na den.
Kolik si vydělá pomocná síla v kuchyni
Spodní hranici mzdy určuje zákonné minimum. To od ledna 2026 vzrostlo na 22 400 Kč hrubého měsíčně a pod tuhle částku nesmí jít žádný plný úvazek. Řada inzerátů pro pomocné síly ale míří na zkrácené úvazky nebo se drží těsně u zákonného minima, a tak medián nabídkových mezd pomocných kuchařů vychází podle dat z pracovního trhu ze srpna 2026 kolem 22 000 Kč.
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Nabídky u zavedených zaměstnavatelů ale startují výš. Nástupní mzda se u nich běžně pohybuje kolem 25 000 Kč a ve městech nebo u velkých řetězců rychlého občerstvení se u plných úvazků dostává ke třiceti tisícům. K základní mzdě se u řady provozů přidává ještě spropitné a příplatky za směny.
Potvrzuje to i oficiální statistika. Střední hodnota mzdy pomocných kuchařů v soukromém sektoru dosáhla za rok 2025 zhruba 24 400 Kč a na lepších místech se šplhala i přes 35 000 Kč.
Proč o tu práci nikdo nestojí
Peníze jsou přitom jen část problému. Většinu lidí odrazují podmínky. Práce v kuchyni znamená večerní směny, víkendy i svátky, hodiny na nohou u sporáku a tempo, které při plném provozu nepovolí. K tomu se přidává horko u plotny, hluk a napětí, které se po směně jen tak nevypne. Pro spoustu uchazečů je to důvod hledat výdělek jinde.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař na výletní lodi za 1 plavbu? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada Večerní směny, víkendy a horko u plotny odrazují od práce v kuchyni víc než samotná výše mzdy. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Konkurují hlavně sklady, výroba a logistika. Nabízejí srovnatelné nebo vyšší peníze, volné víkendy a podstatně méně stresu. Mění se přitom i priority mladších ročníků, pro které volný čas a klidný režim často váží víc než pár set korun k výplatě navíc. Kdo si může vybírat, zpravidla zamíří tam.
Svoje dělá i odliv z oboru. Gastronomickou školu vystuduje hodně mladých lidí, ale podle Asociace malých a středních podniků v oboru zůstane jen zhruba desetina z nich. Mnoho zkušených kuchařů a pomocníků navíc odešlo během pandemie a zpátky se už nevrátilo.
Restaurací může být míň a budou dražší
Nedostatek lidí se přelévá do celého trhu. V srpnu 2026 se kuchaři poprvé v roce stali nejžádanější profesí v zemi a pomocní kuchaři skončili hned druzí. Zájem zaměstnavatelů roste, jenže vhodných uchazečů nepřibývá stejně rychle.
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Když provoz nemá kdo obsloužit, majitelé zkracují otevírací dobu, ruší víkendy nebo podnik rovnou zavřou. Vyšší mzdy se navíc promítají do cen jídel. Pověst levné české gastronomie, na kterou byli hosté roky zvyklí, tím pomalu bere za své.
Zdroje: https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-kuchar, https://pracovniradar.cz/blog/nejzadanejsi-profese-srpen-2026, https://zpravy.kurzy.cz/812269-gastronomii-trapi-dlouhodobe-nedostatek-kvalitnich-zamestnancu-zejmena-kucharu-a-sefkucharu/, https://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/vse-o-mzdach/zarucena-mzda/, https://www.prace.cz/encyklopedie-profesi/p/pomocna-sila-do-kuchyne/