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Pomocná kuchařka bez vyučení: Nástupní plat začíná na 25 000 Kč, a přesto lidi nikdo nesežene

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Restaurace, hotely i školní jídelny shánějí posily do kuchyně skoro pořád. Nabízejí práci, do které se může pustit i někdo úplně bez výučního listu a bez zkušeností. Peníze přitom nejsou...
Pomocná kuchařka bez vyučení: Nástupní plat začíná na 25 000 Kč, a přesto lidi nikdo nesežene

Pomocná kuchařka bez vyučení: Nástupní plat začíná na 25 000 Kč, a přesto lidi nikdo nesežene

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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