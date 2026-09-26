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Vřesová studánka: horský úkryt, kde Věra Čáslavská trénovala na olympiádu

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V odlehlé chatě na Vřesové studánce se po srpnové okupaci 1968 ukrývala Věra Čáslavská. Místo kladiny měla kládu. I v horách se připravovala na olympijské hry v Mexiku, odkud přivezla čtyři zlaté a dvě stříbrné medaile. Na hřebeni Hrubého Jeseníku stojí ve výšce kolem 1300 metrů kamenný přístřešek se studánkou, podle pověstí se zázračnou léčivou
ChatGPT Image 4. 9. 2026 21_28_16

ChatGPT Image 4. 9. 2026 21_28_16

Zdroj: Věra Čáslavská; vpravo Vřesová studánka v roce 1938. V místní horské chatě se gymnastka ukrývala po srpnové okupaci 1968. Ilustrační koláž z archivních fotografií, upravená pomocí AI, se souhlasem Paměť národa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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