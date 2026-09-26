Většina lidí utírá prach nasucho a pak se diví, že je zpátky za hodinu. Stačí pár kapek z lékárny za 30 Kč a čisto vydrží dny

Každá minuta úklidu ale stojí peníze, a tak se v profesionálním provozu ustálil jednoduchý postup: do litru vlažné vody pár kapek lékárenského glycerinu, měkké mikrovlákno lehce navlhčit a přejet plochu. Po zaschnutí zůstane na povrchu neviditelný film, který brzdí opětovné usazování prachových částic. Žádná speciální chemie, žádný drahý sprej. Jen surovina, kterou seženete v lékárně za cenu jednoho kávového latte.
Proč suchý hadřík prach spíš rozvíří, než odstraní
Domácí prach tvoří směs vláken, pylů, odumřelých kožních buněk a drobných venkovních částic. Podle americké agentury
EPA se tyto usazené částice při běžném pohybu (chůze, zametání i samotné utírání) snadno vracejí zpět do vzduchu. Suchá prachovka nebo bavlněný hadr část prachu mechanicky setře, druhou část ale rozmetá do okolí. Monika Jakoubková, jejíž postup cituje server Kupi.cz, to popisuje stručně: suchý hadr prach rozvíří, ale neodstraní.
EPA proto doporučuje stírat prach navlhčeným hadříkem. Vlhkost funguje jako past: částice přilnou k vláknu místo toho, aby se vznesly. A právě tady vstupuje do hry glycerin, který tento efekt ještě zesiluje.
Hotelový trik krok za krokem: glycerin, mikrovlákno a správné dávkování
Postup je prostý, ale záleží na detailech:
Roztok: Do litru vlažné vody přidejte několik kapek glycerinu. Přesný mililitrový poměr publikovaný zdroj neuvádí, a záměrně. Při přehnaném množství povrch lepí a zanechává šmouhy. Hadřík: Sáhněte po mikrovláknu. Podle CDC zachytí mikrovláknová textilie výrazně víc nečistot i mikroorganismů než bavlna. Aplikace: Hadřík v roztoku vyždímejte tak, aby zůstal jen mírně vlhký. Přejeďte plochu a nechte krátce oschnout. Žádný dodatečný oplach.
Glycerol, jak zní farmakopejní označení téže látky, je hygroskopický: váže vzdušnou vlhkost. V nepatrném množství vytvoří na hladkém povrchu tenký film, který zpomaluje přichytávání prachových zrnek. Při přebytku ale tatáž vlastnost způsobí lepkavý povlak. Méně opravdu znamená více.
Kde glycerin zazáří a kam s ním raději nechodit
Největší přínos zaznamenáte na hladkých a tmavých plochách, kde se vrstvička prachu prozradí nejrychleji. Vhodné povrchy zahrnují:
lakovaný nábytek a police plastové a laminátové plochy dveře, zárubně, parapety obklady, dlaždice, koupelnové armatury
Opatrnost vyžadují materiály citlivé na vlhkost a tenké filmy.
National Park Service ve svých pokynech pro péči o dřevěný nábytek zdůrazňuje, že u historických kusů, neošetřeného dřeva, dýhy či intarzií je třeba s jakoukoli vlhkostí zacházet krajně střídmě. Popraskané staré laky mohou glycerinový roztok absorbovat nerovnoměrně a zanechat skvrny. Pravidlo zní jednoduše: čím poréznější nebo starší povrch, tím větší riziko. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Glycerin vytvoří na hladkém povrchu tenký film, který brání usazování prachu Kde v české lékárně glycerin hledat a kolik za něj zaplatíte
V lékárnách se surovina vede pod označením „glycerin“, „glycerol“ nebo přesněji „Glycerolum 85 %.“ Podle poradny Dr. Max se v českých lékárnách běžně vyskytuje maximálně 85% glycerol; distributor Fagron ho nabízí jako standardní lékopisnou surovinu pro individuální přípravu. Ptejte se spíš v lékárnách s přípravnou, na běžném pultu mezi vitamíny a náplastmi glycerin obvykle nestojí.
Cenově se pohybujete v řádu desítek korun. V českých e-shopech mimo lékárenský řetězec stojí 40ml balení 85% glycerinu kolem 33 Kč. Na několik měsíců domácího úklidu takové množství bohatě vystačí, do litru vody kápnete jen pár kapek.
Důležitý praktický detail: glycerol natahuje vzdušnou vlhkost, takže otevřenou lahvičku skladujte v těsně uzavřené nádobě. Mezinárodní farmakopejní monografie tuto podmínku uvádí výslovně.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková