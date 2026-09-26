Pražce na zahradě páchnou v létě kresosotem, protože UV záření uvolňuje karcinogenní fenoly z dřeva. Pokuta je až 100 000 Kč

Ten charakteristický smrad neprodukuje „staré dřevo“. Produkuje ho kreosotový olej, složitá směs stovek chemických látek, z nichž řada patří mezi prokázané karcinogeny. Emisní studie kreosotového dřeva identifikovala ve výparech především naftalen, toluen, ethylbenzen, xyleny, benzen a 2-methylnaftalen. Vyšší letní teploty odpar těchto lehčích frakcí zesilují, a tak se zahrada s pražci v červenci a srpnu mění v místo s měřitelně zhoršenou kvalitou ovzduší. Jenže zdravotní riziko je teprve začátek. Unijní legislativa zakazuje kreosotové dřevo v zahradách a české odpadové právo z dosloužených pražců dělá nebezpečný odpad. Kdo je na pozemku ponechá, riskuje pokutu i kontaminaci vlastní půdy.
Co přesně uvolňují kreosotové pražce do vzduchu a půdy
Kreosot vzniká destilací černouhelného dehtu a obsahuje více než tři sta identifikovaných sloučenin. Dominují polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), fenoly a heterocyklické sloučeniny. Japonská laboratorní analýza naměřila ve vodných extraktech různých kreosotů 692 až 2 489 μg/g fenolů, látek snadno rozpustných ve vodě, dráždivých pro kůži a sliznice. Ještě závažnější roli hrají PAH: benzo[a]pyren, benz[a]anthracen a další sloučeniny řazené Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny mezi pravděpodobné nebo prokázané karcinogeny.
Podle ATSDR může delší kontakt s kreosotovou směsí nebo jejími parami vyvolat podráždění kůže a očí, zvýšenou citlivost na sluneční záření a při dlouhodobé expozici je spojován s vyšším výskytem nádorových onemocnění u exponovaných pracovníků. Terénní výzkum v okolí starých pražců prokázal v půdě do jednoho metru od zdroje velmi vysoké koncentrace PAH. Francouzská studie u znovupoužitých nebo skladovaných pražců naměřila v okolních půdách až 140 mg/kg sušiny a zaznamenala přenos kontaminantů do sedimentů i rostlin.
Mechanismus je přitom soustavný: UV záření fotochemicky narušuje povrch dřeva, podporuje vznik mikrotrhlin a erozi. Srážky pak snadněji vymývají degradované i vázané složky do okolní zeminy. U jiného impregnovaného dřeva vedla simulace deště s UV expozicí k významně vyššímu vyluhování. Kreosotové pražce tedy kontaminují okolí celoročně, v létě převážně vzduchem, v chladnějších měsících spíše vodou a půdou.
Proč REACH a český zákon o odpadech zakazují pražce na zahradě
Zákaz zahradního využití kreosotového dřeva vychází z unijního nařízení REACH, konkrétně z přílohy XVII, položky 31. Ta výslovně zapovídá použití takto ošetřeného materiálu v parcích, zahradách, na dětských hřištích a dalších venkovních rekreačních místech s častým kontaktem s kůží. Pravidlo platí napříč celou Evropskou unií a české úřady ho aplikují přímo.
Ministerstvo životního prostředí k tomu v březnu 2023 vydalo metodické sdělení, které upřesňuje: pražce ošetřené kreosotovým olejem nelze znovu použít v rozporu s REACH a po skončení jejich využití z nich podle zákona č. 541/2020 Sb. vzniká nebezpečný odpad. Katalogová čísla se liší podle původu (může jít o kód 20 01 37*, 19 12 06* nebo 17 02 04*), ale kategorie zůstává vždy stejná: nebezpečný.
Zdánlivý paradox přitom spočívá v tom, že Česká republika figuruje na seznamu ECHA mezi státy, kde smějí být kreosotové železniční pražce i po 30. dubnu 2023 nadále uváděny na trh. To ovšem znamená pouze průmyslové a odborné nasazení v železniční infrastruktuře, nikoli volné použití na soukromém pozemku. Dostupnost materiálu v oběhu tedy automaticky neopravňuje k jeho zabudování do záhonu, plotu či terasy.
Jaká pokuta hrozí majiteli pražců a jak se o nich úřady dozví
Portál veřejné správy u nepředání odpadu stanoveným způsobem uvádí sazbu do 100 000 Kč pro nepodnikající fyzickou osobu. Tato částka se vztahuje na přestupky typu nesplnění povinnosti zbavit se věci ohrožující životní prostředí, nesprávné soustřeďování nebezpečného odpadu nebo jeho nezabezpečení. Jenže zákon o odpadech rozlišuje více skutkových podstat, a pokud je jednání posouzeno jako nakládání s odpadem mimo zařízení určené pro daný druh a kategorii, horní hranice stoupá až na 1 000 000 Kč.
Jak se úřad o pražcích na zahradě vůbec dozví? Z dostupných zdrojů vyplývá převážně reaktivní mechanismus. Vlastník pozemku má oznamovací povinnost, pokud zjistí nezákonně soustředěný odpad; obec s rozšířenou působností musí konat, jakmile se o problému dozví. V praxi bývá nejčastějším spouštěčem podnět souseda, zjištění při jiném správním řízení nebo místní šetření. Plošné „obcházení zahrad“ ze zdrojů neplyne.
České soudy přitom téma řeší opakovaně. Nejvyšší správní soud v jednom z dřívějších rozsudků konstatoval, že na použité pražce bylo pohlíženo jako na nebezpečný odpad od počátku. Rozhodnutí krajského soudu z roku 2024 pak připomnělo dlouhodobou perzistenci kreosotových olejů v materiálu. Obrana stylem „mám je tu přece dvacet let a nikdo nic neříkal“ před soudem neobstála.
Jak se pražců zbavit legálně a kolik to stojí
Praktický postup pro majitele, který chce situaci vyřešit bez dalších komplikací:
- Nespalovat a neřezat. Spalování kreosotového dřeva uvolňuje toxické zplodiny; řezání zvyšuje expozici prachem i parami.
- Kontaktovat obec. Každá obec musí zajistit systém pro nebezpečný komunální odpad. Ověřte, zda místní sběrný dvůr přijímá dřevo s příslušným katalogovým číslem.
- Dohledat povolené zařízení. Pokud obec kreosotové pražce nepřijímá, vyhledejte oprávněnou firmu ve veřejném registru VISOH2 podle obce nebo kraje.
- Uschovat doklad o předání. Prokazatelné předání odpadu je klíčová pojistka, zákon u fyzické osoby výslovně pracuje s povinností prokázat, že odpad předala stanoveným způsobem.
Orientační náklady pro rok 2026 ukazují veřejné ceníky brněnského SAKO: sběrný dvůr účtuje za „dřevo obsahující nebezpečné látky (železniční pražce)“ 6 700 Kč za tunu bez DPH, spalovna ZEVO pak 4 800 Kč za tunu u neupravených pražců bez kovových součástí a 4 300 Kč za tunu u podrceného materiálu. K tunové sazbě je třeba připočíst dopravu, případnou demontáž kovových prvků a manipulaci. Celkový účet závisí na množství a vzdálenosti, ale i několik tisíc korun za likvidaci je nesrovnatelně levnější než pokuta a sanace kontaminované půdy.
Staré a suché neznamená bezpečné, proč čekat nemá smysl
Častý argument zní: „Pražce už nepáchnou, takže jsou neškodné.“ Terénní měření ho vyvrací. Zápach signalizuje hlavně těkavější frakci kreosotu; zbytková kontaminace a dlouhá perzistence materiálu přetrvávají i bez silného pachu. Francouzský průzkum prokázal přenos PAH z letitých pražců do okolní půdy, sedimentů i rostlin. Některé složky kreosotu se podle ATSDR rozpouštějí ve vodě, pronikají půdou do podzemní vody a rozkládají se tam i řadu let. Uvolňování začíná s prvním cyklem deště a zvětrávání, nikoli „po letech“.
Riziko navíc nekončí na hranici pozemku. Odtok srážkové vody, sdílený příkop, blízká studna nebo splach do navazující zeminy mohou zasáhnout i sousední parcely. Koncentrace s rostoucí vzdáleností rychle klesají, největší ohrožení je lokální, ale pro majitele záhonů s potravinami, pro rodiny s malými dětmi nebo pro kohokoli se studnou v dosahu jde o reálný problém.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková