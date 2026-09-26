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130 000 Kč/měsíc a 30 dní dovolené. Tato evropská země hledá pracovníky a Čechů si velmi váží

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Malé knížectví v Pyrenejích už dávno není jen destinací pro lyžaře a lovce levné elektroniky. Andorra se proměnila v pracovní ráj s čistými výdělky kolem 130 tisíc měsíčně a daněmi pod 10 procent.
130 000 Kč/měsíc a 30 dní dovolené. Tato evropská země hledá pracovníky a Čechů si velmi váží

130 000 Kč/měsíc a 30 dní dovolené. Tato evropská země hledá pracovníky a Čechů si velmi váží

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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