130 000 Kč/měsíc a 30 dní dovolené. Tato evropská země hledá pracovníky a Čechů si velmi váží

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Když většina Čechů uslyší slovo Andorra, vybaví si sjezdovky v zimě nebo nákupní výpravu za levnými parfémy. Málokdo tuší, že tahle miniaturní země sevřená mezi Francií a Španělskem dnes nabízí jedny z nejlepších pracovních podmínek v Evropě. A není to jen o penězích – kombinace vysokých příjmů, minimálního zdanění a nadstandardního volna začíná lákat stále víc lidí, kteří už mají dost korporátního shonu.
Čistá mzda, která vám skutečně zůstane
Co kdyby vám z výplaty nezmizela třetina v daních a odvodech? V Andoře to není sci-fi. Specializované profese i řemeslníci tu berou kolem 130 000 korun měsíčně – a to v čistém. Důvod je prostý: daňový systém knížectví patří k nejmírnějším na kontinentu.
Prvních 24 tisíc eur ročně je zcela osvobozeno od daně. Další příjmy do 40 tisíc eur zdaní pěti procenty a teprve nad touto hranicí platíte maximálních deset procent. Sociální odvody zaměstnance se navíc pohybují jen okolo šesti a půl procenta. Zatímco v Česku vám z hrubé mzdy zůstanou sotva dvě třetiny, tady si odnesete podstatně víc.
Pro srovnání: zákonná minimální mzda v Andoře činí přibližně 1 447 eur měsíčně, tedy kolem 36 500 korun. To už samo o sobě ukazuje, jak vysoko je nastaven životní standard v zemi s necelými osmdesáti tisíci obyvatel.
Volno, které opravdu stačí na odpočinek
Čtyři týdny dovolené? V Andoře to nikoho nenadchne. Tady je standardem 30 kalendářních dní placené dovolené ročně, což odpovídá zhruba 22 pracovním dnům – stále výrazně víc než český zákonný základ dvaceti dnů. A k tomu přidejte ještě řadu státních svátků, kdy se život v knížectví prakticky zastaví.
Místní zákony velmi přísně chrání pracovní klid během významných dnů. O svátcích musí zavřít i velká nákupní centra. Horské prostředí a důraz na rovnováhu mezi prací a osobním životem dělají z Andorry útočiště pro ty, kdo už nechtějí žít jen od výplaty k výplatě.
Jenže za těmito podmínkami se skrývá jeden zásadní problém: knížectví zoufale postrádá kvalifikované lidi. Dynamicky rostoucí sektor služeb, stavebnictví, zdravotnictví a IT prostě nemůže pokrýt poptávku z vlastních zdrojů. A právě tady přichází na řadu čeští pracovníci.
Češi mají v horách skvělou pověst
Andorrští zaměstnavatelé si Středoevropanů váží. Vysoká technická zdatnost, spolehlivost a ochota přizpůsobit se specifickým podmínkám horského údolí – to jsou vlastnosti, které u Čechů oceňují. Na rozdíl od některých jiných národností Češi neberou práci v knížectví jako krátkodobou příležitost, ale často zůstávají na několik sezon nebo se usazují natrvalo.
Poptávka se dělí do dvou hlavních proudů. Celoroční pozice hledají programátory, finanční specialisty, zkušené mechaniky, zdravotní sestry a lékaře. Druhý proud tvoří cestovní ruch, páteř andorrské ekonomiky. V zimě, kdy se rozjíždějí obří lyžařská střediska Grandvalira a Vallnord, země potřebuje tisíce instruktorů lyžování, vlekařů, hotelových manažerů, kuchařů a číšníků.
Mnoho sezonních pozic se rychle mění v dlouhodobé kontrakty. Kdo se osvědčí na sjezdovkách v zimě, často dostane nabídku na vedení provozu během letní turistické sezony.
Získání práce má ovšem svá specifika. Andorra není členem EU ani Schengenu, takže čeští občané potřebují pracovní povolení a pobytovou kartu. Celý proces ale obvykle plně zastřešuje a financuje zaměstnavatel, který musí volné místo nejprve nabídnout na andorrském úřadu práce. Pokud se nenajde vhodný domácí kandidát, úřad uvolní kvótu pro zahraničního experta.
Důležitým faktorem úspěchu je jazyková vybavenost. Úředním jazykem je katalánština, ale v běžném životě i v práci se bez problémů uplatní španělština a francouzština. Znalost angličtiny pomůže v technologickém sektoru a mezinárodním bankovnictví, ale pro každodenní komunikaci s kolegy a úřady je španělština takřka nutností. Vláda navíc nabízí bezplatné kurzy katalánštiny pro všechny nově příchozí rezidenty.
Život v knížectví s sebou přináší i některé praktické výzvy. Největší představuje vysoká cena nájemního bydlení. Vzhledem k topografii země – úzká údolí sevřená třítisícovými štíty – je stavebních pozemků nedostatek. Nájemné v hlavním městě Andorra la Vella nebo v přilehlém Escaldes-Engordany se pohybuje na úrovni západoevropských metropolí.
Mnoho pracovníků proto volí bydlení v menších vesnicích ve vyšších polohách, kde jsou ceny příznivější a dojezdová vzdálenost autem nepřesahuje dvacet minut. Na druhé straně jsou spotřební zboží, pohonné hmoty a služby díky nízkému DPH, které činí pouhé 4,5 procenta, výrazně levnější než ve zbytku Evropy.
Andorrský systém sociálního zabezpečení (CASS) funguje na principu spoluúčasti. Stát standardně proplácí 75 až 90 procent nákladů na běžnou lékařskou péči a léky, zbytek si zaměstnanci doplácejí sami nebo prostřednictvím připojištění.
Knížectví láká také mimořádnou úrovní bezpečnosti. Kriminalita je zde prakticky nulová, v ulicích panuje klid a země nemá ani vlastní armádu – její obranu smluvně garantují Francie a Španělsko. Pro rodiny s dětmi je velkým plusem výběr ze tří bezplatných školských systémů: andorrského, francouzského a španělského.
Kdo hledá únik z přeplněných měst a chce vyměnit smog za čistý horský vzduch s výhledem na sjezdovky, najde v této pyrenejské zemi velmi stabilní zázemí. Místo, které dokáže kvalitní práci ocenit nejen štědrou výplatou, ale i dostatkem volného času na její užití.
Zdroje článku: svet24.si, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová