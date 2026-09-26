El Niño přepisuje rekordy. Evropské země se připravují na katastrofu

Met Office 22. září uvedl, že teploty povrchu oceánu v centrální části rovníkového Pacifiku překonaly hodnoty zaznamenané během předchozích epizod El Niña. Jev přitom ještě nemusí být na svém maximu. Americké klimatické centrum NOAA už 10. září odhadovalo pravděpodobnost velmi silného El Niña během podzimu a zimy 2026/2027 na více než 90 procent. Světová meteorologická organizace očekává, že podmínky El Niña s téměř stoprocentní pravděpodobností přetrvají nejméně do února 2027.
Britská vláda mezitím připravuje celostátní informační kampaň zaměřenou na odolnost domácností vůči mimořádným situacím. Ministr pro bezpečnost Dan Jarvis už 10. září v parlamentu uvedl, že vláda počítá s pravděpodobně náročnou zimou a chce veřejnosti připomenout jednoduché kroky, které mohou lidé udělat před výpadky služeb nebo nepříznivým počasím. Kampaň však není reakcí pouze na El Niño, jak mohou naznačovat některé mediální zprávy, ale součástí širšího programu připravenosti na krizové situace.
Polovina domácností se necítí připravená
Důvodem je mimo jiné nízká připravenost obyvatel. Britský vládní průzkum mezi 10 791 respondenty ukázal, že pouze 13 procent lidí považuje svou domácnost za převážně nebo zcela připravenou na mimořádnou událost. Naopak 50 procent uvedlo, že je připraveno jen málo nebo vůbec. Oficiální britský web Prepare doporučuje mít doma například svítilnu na baterie nebo ruční pohon, powerbanku, rádio, lékárničku, potřebné léky, pitnou vodu a trvanlivé potraviny, které nevyžadují vaření.
Dopad El Niña na Evropu je méně přímočarý než například v oblasti Tichého oceánu nebo Severní Ameriky. Met Office uvádí, že silné El Niño zvyšuje v severozápadní Evropě pravděpodobnost vlhčího a bouřlivějšího počasí během podzimu a první části zimy. V pozdější části zimy může naopak stoupat pravděpodobnost vpádů chladného vzduchu. Meteorologové ale upozorňují, že El Niño je pouze jedním z několika faktorů, které evropskou zimu ovlivňují, a nelze z něj několik měsíců předem spolehlivě určit konkrétní průběh počasí v Česku.
Zdroje: Met Office, NOAA, WMO, UK Parliament, GOV.UK