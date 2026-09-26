Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

„Není to horor, ale má v sobě dost hrůzy." Tvůrce Resident Evil plánuje nové sci-fi

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zach Cregger si teď může gratulovat, jeho Resident Evil dobývá kina a po Barbarovi a Hodině zmizení se tak dočkal dalšího hororového triumfu. Momentálně připravuje sci-fi The Flood, o němž zrovna přinesl zajímavé novinky.
„Není to horor, ale má v sobě dost hrůzy." Tvůrce Resident Evil plánuje nové sci-fi

„Není to horor, ale má v sobě dost hrůzy." Tvůrce Resident Evil plánuje nové sci-fi

Zdroj:
Reklama
Další články z Kinobox.cz
V srdci divočiny jsou emoce důležité. Působivému survivalu nevévodí Brad Pitt, ale hendikepovaný pes
V srdci divočiny jsou emoce důležité. Působivému survivalu nevévodí Brad Pitt, ale hendikepovaný pes
Dvě dekády trvající dobývání Mount Everestu. Apple představuje dechberoucí životopis Tenzing
Dvě dekády trvající dobývání Mount Everestu. Apple představuje dechberoucí životopis Tenzing

Mezi horolezci, jimž se připisuje prvenství v dosažení kdysi bájného vrcholu Mount Everestu, figuruje...

Kinovýhled: V srdci divočiny bojuje o život Brad Pitt. Do kin míří také český kandidát na Oscara
Kinovýhled: V srdci divočiny bojuje o život Brad Pitt. Do kin míří také český kandidát na Oscara

Máme tu poslední zářijovou várku premiér. Pokud si chcete zavzpomínat na zlaté časy filmových komiksů,...

Největší test životnosti Toma Cruise. Apokalyptický Digger může dle reakcí ohromit i naštvat
Největší test životnosti Toma Cruise. Apokalyptický Digger může dle reakcí ohromit i naštvat

Mission: Impossible se rozloučilo s rozpaky, ale Tom Cruise brzy vyrukuje s něčím ještě podstatně...

Do Ulice se vrací oblíbená postava. Známá herečka musí výrazně posunout děj
Do Ulice se vrací oblíbená postava. Známá herečka musí výrazně posunout děj

Jak se zdá, tak téměř žádné odchody z Ulice netrvají věčně. Do nekonečného seriálu se pravidelně vrací...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.