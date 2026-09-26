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Jedna chryzantéma před dveřmi už nestačí. Podzimní vchody letos zdobí podle jednoduchého pravidla

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Podzimní výzdoba před domem nemusí znamenat desítky dýní, luceren a dekorací. Letošní aranžmá sázejí především na vrstvení, omezenou paletu barev a rozdílnou výšku jednotlivých prvků. I několik obyčejných rostlin a věcí ze zahrady tak může vytvořit vstup, který působí promyšleně a upraveně.
Jedna chryzantéma před dveřmi už nestačí. Podzimní vchody letos zdobí podle jednoduchého pravidla

Jedna chryzantéma před dveřmi už nestačí. Podzimní vchody letos zdobí podle jednoduchého pravidla

Zdroj: generováno Al
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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