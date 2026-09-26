Mbappé zařídil Zidaneovi první vítězství. Stejnou střelou mu ale vyřadil nejdůležitějšího hráče ze zbytku srazu

První večer Zinedina Zidana na lavičce Francie mohl mít téměř dokonale symbolický příběh. Jedna z největších postav francouzského fotbalu převzala národní tým a první vítězství jí zařídila jeho současná největší hvězda. Kylian Mbappé dal v Turecku jediný gól utkání. Jenže ve stejné akci, která Zidaneovi přinesla výhru 1:0, si poranil levé koleno.
Mbappé se ještě pokusil pokračovat, po několika minutách si ale znovu lehl na trávník a musel střídat. Francouzská reprezentace následně potvrdila, že zbytek srazu vynechá a tým opouští.
Zidane tak během prvního zápasu dostal současně dvě velmi důležité informace. Jeho první velká taktická změna fungovala. A člověk, kolem kterého ji postavil, mu okamžitě vypadl.
Mbappého vrátil tam, kde se cítí nejpřirozeněji
Didier Deschamps využíval Mbappého během mistrovství světa často jako středního útočníka. Zidane při debutu zvolil jiný přístup. Na hrot poslal Ousmane Dembélého a Mbappému vrátil levou stranu. Rozdíl není jen v zápisu sestavy.
Z levého křídla má Mbappé větší prostor nabíhat proti obránci čelem, měnit tempo, dostávat se do vnitřního prostoru a využívat kombinaci rychlosti a pravé nohy. Právě z této zóny přišla i akce, kterou Francie rozhodla. Pro trenéra je to velmi příjemné potvrzení první významné volby. Jenže nebude mít možnost ji v tomto reprezentačním okně dál rozvíjet s hráčem, pro kterého ji vytvořil.
Zranění mění i způsob, jakým se bude Zidaneův začátek hodnotit
Francie má dost kvality na to, aby bez Mbappého odehrála další zápasy. Dembélé, další ofenzivní hráči a hluboká lavička neznamenají, že se národní tým bez kapitána rozpadne. Zároveň ale neexistuje skutečná náhrada za konkrétní vlastnosti, které Mbappé nabízí.
Zidane teď bude muset velmi rychle rozhodnout, zda zachová stejnou strukturu a změní jen jméno na levém křídle, nebo přestaví útok výrazněji. To je nepříjemný úkol hlavně proto, že trenér reprezentace nemá několik týdnů na zkoušení. Ještě pořád poznává vlastní mužstvo.
Real Madrid bude sledovat jinou otázku
Pro Francii už je situace jasná: Mbappé tento sraz nedokončí. U Realu Madrid zatím smysl jakékoli dramatické prognózy nemá. Přesný rozsah zranění musí určit další vyšetření. Právě tady je důležité oddělit dvě věci.
Zidane už ví, že nejlepšího hráče pro další reprezentační zápasy nemá. Real zatím neví, na jak dlouho ho nemá on. Proto není důvod vyrábět scénáře o týdnech nebo měsících absence, dokud nepřijdou výsledky z Madridu.
Pro Zidana je ale problém okamžitý
Jeho debut přinesl vítězství a současně mu ukázal, jak rychle reprezentace dokáže změnit plán. Mbappé před zápasem mluvil o práci pod Zidanem jako o něčem téměř filmovém. Francouzský kapitán se netajil tím, jak významná pro něj spolupráce s mužem, kterého obdivoval od dětství, je.
První kapitola jejich spolupráce nakonec opravdu filmová byla. Jen trochu jinak, než si oba představovali. Mbappé dal Zidaneovi první vítězný gól. A ještě než trenér stihl začít stavět na tom, co fungovalo, musí svůj první plán upravovat bez něj.
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Zdroje: Reuters – France's Mbappe out of Nations League squad with knee injury [1], Reuters – Being managed by Zidane for France is like a movie, says Mbappe [2].