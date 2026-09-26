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Mbappé zařídil Zidaneovi první vítězství. Stejnou střelou mu ale vyřadil nejdůležitějšího hráče ze zbytku srazu

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Kylian Mbappé vstřelil jediný gól prvního zápasu Francie pod Zinedinem Zidanem, při zakončení si ale poranil levé koleno. Několik minut se ještě snažil pokračovat, následně střídal a francouzský tým už potvrdil, že zbytek reprezentačního programu vynechá a vrací se na další vyšetření.
Mbappé zařídil Zidaneovi první vítězství. Stejnou střelou mu ale vyřadil nejdůležitějšího hráče ze zbytku srazu

Mbappé zařídil Zidaneovi první vítězství. Stejnou střelou mu ale vyřadil nejdůležitějšího hráče ze zbytku srazu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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