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Stejný důchod i nájem, přesto může být pomoc od státu jiná. Od října bude více rozhodovat adresa

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Dennívýzva
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Od 1. října 2026 se mění pravidla pro výpočet superdávky. Nově se budou uznatelné náklady na nájemní bydlení odvíjet od konkrétního okresu, zvýší se životní minimum a větší ochranu získají také samoživitelé. Změny se mohou projevit i u seniorů, kteří čerpají podporu na bydlení.
Od října bude více rozhodovat adresa.

Od října bude více rozhodovat adresa.

Zdroj: generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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