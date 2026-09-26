Stejný důchod i nájem, přesto může být pomoc od státu jiná. Od října bude více rozhodovat adresa

Jedna z největších změn se týká takzvaného normativního nájemného, tedy částky, která stanovuje, kolik může stát při výpočtu složky na bydlení maximálně zohlednit. Dosud byly obce rozdělené do několika kategorií podle počtu obyvatel. Od října se systém zpřesní a normativy budou stanovené pro jednotlivé okresy. Dvě jinak srovnatelné domácnosti se stejnými příjmy a skutečnými náklady na bydlení tak mohou mít rozdílný výpočet podle toho, kde bydlí. Samotný normativ ale není částkou dávky, kterou člověk automaticky dostane.
Rozdíly mezi regiony jsou přitom výrazné. U jednočlenné domácnosti, jejíž všichni členové patří mezi zranitelné osoby, činí od října normativní nájemné například v okrese Plzeň-město 12 810 korun měsíčně, zatímco v okrese Klatovy je stanoveno na 9 310 korun. V Praze dosahuje 16 810 korun. Rozdíl mezi Plzní a Klatovy je tedy 3 500 korun měsíčně, mezi Prahou a Klatovy dokonce 7 500 korun. Pro výslednou dávku však budou dál rozhodující i skutečné náklady na bydlení, příjmy, majetek a celkové složení domácnosti.
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Co se mění pro seniory?
Senioři mohou patřit mezi takzvané zranitelné osoby, pro které systém počítá se zvýšenou ochranou. Zákon mezi ně řadí mimo jiné osoby starší 68 let a poživatele starobního důchodu. Vyšší normativ určený zranitelným domácnostem se ale uplatní tehdy, pokud podmínku zranitelnosti splňují všichni členové domácnosti. Proto není možné výši podpory určit pouze podle věku jednoho člověka nebo podle samotné výše důchodu.
Od října se současně mění životní minimum. U jednotlivce vzroste ze 4 860 na 5 500 korun měsíčně, u první společně posuzované dospělé osoby ze 4 470 na 5 000 korun. U dalšího dospělého člena domácnosti se naopak částka upraví ze 4 040 na 3 750 korun. Nové hodnoty se promítají také do systému superdávky, samy o sobě však neznamenají, že každému příjemci podpora automaticky vzroste. Výsledek se stanovuje podle konkrétní situace celé domácnosti.
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Co musí současní příjemci v říjnu udělat?
Lidé, kteří byli do superdávky převedeni z dřívějších sociálních dávek, nemusí kvůli říjnovým změnám podávat úplně novou žádost. Čeká je však pravidelné přehodnocení nároku. V průběhu října mají znovu doložit příjmy a uhrazené náklady na bydlení za červenec, srpen a září 2026. Pokud se změnily další skutečnosti rozhodné pro dávku, musí doložit také je. Právě při tomto přepočtu se už použijí nové okresní normativy i nové částky životního minima.
Doklady lze předat prostřednictvím Klientské zóny Jenda nebo při asistovaném podání na Úřadu práce. Jiný režim platí pro nové žadatele, kteří do systému vstoupili až po zavedení superdávky. Ti rozhodné příjmy a náklady dokládají po třech měsících od podání žádosti. Před samotným výpočtem je proto důležité znát nejen výši příjmů a nájmu, ale také konkrétní okres bydliště, počet členů domácnosti a to, zda jednotliví členové splňují podmínky zranitelné osoby.
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