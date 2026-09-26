Proč kdysi oblíbené túje hnědnou a schnou? Češi objevili alternativu, která nevyžaduje téměř žádnou péči

Kdo projde vilovou čtvrtí kdekoli na Moravě nebo ve středních Čechách, uvidí totéž: zelenohnědé pruhy zeravů s vybledlým vnitřkem, občas celé suché úseky. Příčina se skrývá pod zemí. Kořeny tújí sahají většinou jen do hloubky 20 až 60 centimetrů, tedy přesně tam, kde půda při letních vedrech vysychá nejdřív. Když voda z horního profilu zmizí rychleji, než ji rostlina stihne dostat do koruny, starší vnitřní větévky odumírají, obrost řídne a oslabený porost přitahuje škůdce i choroby. Přesně takový scénář letos dokumentuje
ČHMÚ na velké části území republiky. A právě proto stále víc zahrádkářů sahá po dřevinách, které české léto zvládají s menší dramatičností. Proč túje hnědnou zevnitř a co vnitřní odsychání prozrazuje o kondici porostu
Vnitřní hnědnutí samo o sobě ještě neznamená konec. U zeravů je přirozené, že starší větévky s omezeným přístupem světla postupně odumírají, v suchém roce se tento jev zesílí. Podle
Morton Arboretum jde o fyziologický sezónní opad, který se na jaře většinou zacelí novým přírůstkem.
Varovnější signály vypadají jinak: zhnědlé špičky letošních výhonů, odsychání jedné strany keře, rozsáhlé odumírání směrem zvenku dovnitř. Tam už se nabízí zimní poškození, zasolení, houbová infekce nebo škůdce, třeba molovka zeravová, kterou ÚKZÚZ eviduje jako
dlouhodobě přítomného škůdce s periodickými gradacemi. Její poškození se přitom snadno zaměňuje se zimní újmou.
Klima v tomto příběhu funguje jako zesilovač. Suché a horké sezóny zvyšují tlak na mělké kořenění, ale o tom, jestli plot přežije, rozhoduje i stanoviště, zálivka, kvalita drenáže a hloubka předchozích řezů. Zahradnictví FLOS ve svém pěstitelském manuálu upozorňuje, že i zavedené tújové ploty dnes potřebují pravidelnou letní zálivku, stereotyp „starý plot se o vodu postará sám“ už jednoduše neplatí.
Habr, bobkovišeň, hlohyně: jaké alternativy nabízejí české zahradnictví a za kolik
Alternativy k zeravům dávno opustily kategorii specialit na objednávku. V běžném českém sortimentu dnes najdete čtyři hlavní směry náhrady, každý s vlastním profilem:
Dřevina Přírůstek za rok Rozestup Orientační cena/ks Cena za běžný metr Túje Brabant (80–100 cm) 20–35 cm 50–70 cm 149 Kč 213–298 Kč Habr obecný (100–120 cm) 25–35 cm 50 cm 199 Kč 398 Kč Bobkovišeň Caucasica (30–40 cm) až 60 cm 30–40 cm 199 Kč 498–663 Kč Hlohyně červená (50–60 cm) 40–50 cm 30–40 cm 259 Kč 648–864 Kč Blýskalka Red Robin (45 cm) 30–40 cm dle kultivaru 219 Kč dle rozestupu
Ceny vycházejí z aktuálních nabídek OBI a Habry na plot, počítají pouze materiál bez práce, mulče a závlahy. U vyšších, hotovějších sazenic cena skokově roste.
Na papíře nejrychleji uzavírá stálezelenou stěnu bobkovišeň. Habr a túje Brabant si tempem odpovídají, hlohyně překvapí čtyřiceti až padesáti centimetry ročně. Blýskalka Red Robin přidává designový nádech s červeným rašením, ovšem snáší jen mírnější mrazy.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Bobkovišně dokážou túje skvěle nahradit, a na jaře vám navíc krásně vykvetou Kdy zachraňovat starý tújový plot a kdy raději plánovat výměnu
Automatické vykopání zavedených zeravů nedává smysl. Pokud jde hlavně o vnitřní starší hnědnutí nebo letní „flagging“, porost se často na jaře vzpamatuje. Pomůže stabilizace vláhy v kořenové zóně, vrstva mulče a lehké řezy výhradně do zeleného obrostu.
Výměna začíná dávat větší smysl ve třech situacích:
Výrazně poškozený i vnější zelený plášť, koruna ztratila krycí schopnost. Opakující se celé suché úseky plotu, které se ani po příznivé zimě nezacelí. Oprava by vyžadovala řez do starého hnědého dřeva, z něhož túje obrážejí jen omezeně a nespolehlivě. Většina jehličnanů ze starého dřeva znovu neraší; u zeravů se to podle RHS děje výjimečně a bez záruky.
Při nejistotě je rozumnější diagnostika než okamžitá likvidace. Rozlišit fyziologický opad od choroby nebo škůdce ušetří tisíce korun za zbytečnou výsadbu.
Klíčová volba: celoroční stálezelená stěna, nebo odolnější domácí kompromis?
Rozhodnutí mezi alternativami stojí na jedné otázce: potřebujete plnou clonu i v lednu?
Celoroční soukromí zajistí bobkovišeň, hlohyně nebo blýskalka. Bobkovišeň roste nejrychleji, ale nesnáší zamokření a mladé rostliny jsou citlivější k namrzání i zimnímu slunci, navíc jde mimo dužinu plodů o toxickou dřevinu. Hlohyně přidává trny a lepší suchomilnost, ale hodí se spíš do nižších poloh. Blýskalka zaujme barevným rašením, ovšem v drsnějších lokalitách riskujete mrazové škody.
Habr nabízí domácí kompromis. Přes zimu drží suché listy, takže clona zůstává, byť vizuálně jiná než u stálezelené stěny. Jeho zásadní přednost leží jinde: toleruje hluboký korekční řez, snáší české léto bez dramatického stresu a po zakořenění vystačí s jedním až dvěma střihy ročně. Woodland Trust ho řadí mezi dřeviny s přirozenou schopností marcescence, tedy udržení odumřelého listí na větvích až do jarního rašení.
Frekvence údržby se u všech alternativ pohybuje podobně: jeden až dva řezy ročně, v prvním roce pravidelná zálivka. Podstatný rozdíl oproti tújím tkví v toleranci k chybám. Habr i bobkovišeň odpouštějí nepřesný řez a obnoví se i z hlubšího zásahu. U zeravů takový luxus neexistuje, řez do starého dřeva zanechá trvale holé místo.
Kolik stojí přechod a co rozhoduje o úspěchu nové výsadby
Materiálové náklady na deset běžných metrů plotu se pohybují od zhruba 2 100 Kč u tújí přes 4 000 Kč u habru až po 6 500–8 600 Kč u hlohyně. K tomu připočtěte likvidaci starého porostu, přípravu půdy, mulčovací kůru a případnou kapkovou závlahu, celkový rozpočet se u delšího plotu snadno vyšplhá do desítek tisíc.
Rozhodující faktor úspěchu ale neleží v ceně sazenice. Jde o stanoviště. Vlhčí, polostinná parcela s propustnou půdou dá šanci i zeravům. Přehřátý jižní plot na písčitém podloží bez možnosti zálivky naopak spolehlivě zlikviduje i odolnější dřevinu, pokud se o ni v prvních dvou sezónách nikdo nepostará.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková